Majitel Nokie se stal jednorožcem, a proto plánuje další expanzi

Kampaň k financování dalšího rozvoje společnosti vedl Jean-Francois Baril, který v Nokii zastával post viceprezidenta v letech 1999 až 2012 a nyní se jeho firma Ginko Ventures se sídlem v Ženevě zabývá crowdfundingovým financováním startupů. Označení jednorožec se používá pro mladé firmy, jejichž tržní hodnota přesáhla jednu miliardu dolarů (asi 20 miliard korun). Takových firem není mnoho a jsou vyhledávané investory.

K novým investorům HMG Global se zařadily společnosti DMJ Asia Investment Opportunity a Wonderful Stars Pre.Ltd. ze Singapuru. Druhá jmenovaná je dceřinou společností FIH Mobile, patřící do skupiny Foxconn a právě v jejich továrnách se novodobé nokie teď vyrábějí.

Takto masivní investice je důkazem důvěry investorů ve slibnou budoucnost finské společnosti. Ta loni prodala okolo 70 milionů telefonů a inkasovala tak 1,8 miliardy eur.

Firma chce letos zdvojnásobit prodejní síť

Přestože HMD Global uvedla své první smartphony teprve loni a celkový hospodářský výsledek kvůli masivním investicím skončil v červených číslech (ztráta 65 milionů eur, v přepočtu asi 1,65 miliardy korun), odbytem Finové už za poslední loňský kvartál předstihli několik významných značek.

Nokie tak šly na odbyt více než například smartphony HTC, Google nebo Sony. Z větších čínských (tchajwanských) hráčů předstihla firma Lenovo, Asus, Meizu nebo OnePlus, který je součástí skupiny BBK Electronics.

Nokia oživuje staré legendy HMD Global nevyrábí jen smartphony, nemalou část nabídky představují tlačítkové telefony bez operačního systému a kromě modelů s novými jmény výrobce tu a tam oživí někdejší legendy. Pořádný zájem novinářů i veřejnosti způsobilo znovuuvedení Nokie 3310 (recenze zde), legendy mezi legendami, loni v rámci tradičního MWC v Barceloně. Později byla uvedena verze vylepšená o podporu sítě třetí generace a zkraje letošního roku se v Číně ukázala další iterace, tentokrát s podporou LTE a dokonce s jednoduchým operačním systémem YunOS, což je linuxová distribuce pro smartphony, vyvíjená týmem AliCloud, který je dceřinou společností gigantu Alibaba Group. Nokia 8110 4G a původní historická Nokia 8110 Dalším reinkarnovaným typem, který se vrací téměř do mobilního pravěku, je Nokia 8110 z roku 1996, pro kterou se pro zahnutý tvar a vysouvací kryt klávesnice vžilo označení banán. Novodobou verzi telefonu společnost ukázala letos v Barceloně a tentokrát tropickému ovoci odpovídá nejen tvarem, ale i barvou. Můžeme jen odhadovat, zda HMD Global letos kromě uvedení několika zajímavých smartphonů oživí i nějakou další ikonu světa mobilů.

Nokie jsou dosud v prodeji ve více než 80 zemích světa, aktivace však přicházejí dokonce ze 170 států. Aktuálně má HMD Global po světě přes 250 tisíc prodejních míst, kterým smartphony dodává přibližně 600 distributorů. Velkou finanční injekci hodlá vedení využít k dalšímu budování prodejní sítě, kterou chce jen během letošního roku zdvojnásobit.

„Našim cílem je být jedním z klíčových hráčů na trhu s chytrými telefony v globálním měřítku a náš počáteční úspěch posiluje naši důvěru dalšího růstu v letošním roce i následujícím období. Máme ambice na trh dodávat skvělé smartphony všem fanouškům, kteří zůstávají věrni našim finským kořenům a charakteristickým rysům, jimiž byla Nokia vždy známá,“ uvedl v tiskovém prohlášení společnosti generální ředitel Florian Seiche.

Dvě třetiny nynějších uživatelů nokií je mladších než 35 let a osmdesát procent uživatelů smartphony Nokia doporučuje přátelům a rodině. Jen od ledna minulého roku Nokia na svých webových stránkách přivítala přes 150 milionů návštěvníků. Předpoklady k dalšímu růstu tedy bezpochyby má.

Nesmělý rozjezd vystřídal strmý růst

Trio prvních novodobých nokií nechalo zájemce o špičkové přístroje ledově chladnými. Modely 3, 5 a 6 byly skutečně rozjezdové základní smartphony, ale „šestka“ bodovala velmi kvalitní konstrukcí, snad nejlepší ve své třídě.

Zlom přinesla až na podzim Nokia 8 s QHD displejem, prvotřídním kovovým tělem a fotoaparátem s optikou Zeiss. Šlo tedy o skutečného vyzyvatele vrcholných smartphonů (více v testu: Nokia 8 je návrat značky mezi špičku).

Nokia u smartphonů ctí číselnou řadu, a následující „sedmička“ se tak výbavou zařadila mezi modely 6 a 8. Hodně zajímavá je nedávno uvedená 7 Plus s šestipalcovým FHD+ displejem poměru 18:9, dostatečně výkonným Snapdragonem 660 a duálním fotoaparátem. Za 10 tisíc korun je atraktivní koupě (více v článku: Nokia 7 Plus je nejlepší smartphone značky).

Současným vrcholem je Nokia 8 Sirocco, která jménem navazuje na luxusní model 8800 z roku 2006. Nokia s prostředím Series 40 tehdy bodovala výtečnou konstrukcí v kombinaci plastu a oceli a v ruce budila dojem luxusu. Méně nadchla cenou, za třicet tisíc korun šlo tehdy pořídit slušný notebook.

Proti této dnes už legendární nokii je novodobé Sirocco značně levnější. Výrobce za něj účtuje 20 tisíc korun, za které majitel dostává špičkově vybavený smartphone se zahnutým QHD displejem a aktuálně asi nejlépe zpracovaným tělem.

Sirocco se může směle rovnat s Galaxy S9+, pro tuto vrcholovou řadu od Samsungu jsou zahnuté displeje typické. Přestože je telefon vybaven loňským Snapdragonem 835, nedostatkem výkonu strádat nebude. Žehrat majitelé nebudou ani nad porcemi pamětí: operační má 6 GB, úložiště pak pojme 128 GB dat, ale část uzme Android 8.0 Oreo.

Nokia 8 Sirocco je po levné Nokii 1 a modelu 7 Plus třetí nokií programu Android One. Telefony této edice se vyznačují systémem v čisté podobě bez často zbytečných přeinstalovaných aplikací a také zaručenými aktualizacemi po dobu dvou let. Spolu s referenčními smartphony řady Google Pixel to jsou právě přístroje s certifikací Android One, jež dostávají softwarové updaty v první vlně.

Pád někdejší světové jedničky

Nokia segmentu mobilů dlouhá léta vévodila, a kromě běžných „hloupých“ telefonů bodovala i smartphony s OS Symbian. I ty však měly, nejčastěji pod displejem, běžnou numerickou klávesnici. Dotykové displeje tehdy byly hudbou budoucnosti. Přestože existovala i dotyková verze Symbianu (UIQ), Nokia nedokázala adekvátně reagovat na nástup iPhonů a dotykových smartphonů s Androidem. Symbian se stává zcela okrajovou záležitostí.

Začátkem roku 2011 přichází uzavření strategického partnerství s Microsoftem, jehož smyslem byl další rozvoj systému Windows Phone, což byla zcela přepracovaná Windows Mobile se zbrusu novým uživatelským rozhraním s dlaždicemi. Přišla tak éra dotykových lumií s hranatými polykarbonátovými těly s nejen pro Nokii úplně novou platformou. Zájem o lumie však ani zdaleka nestačil odbytu iPhonů a smartphonů s Androidem.

V září 2013 je oficiálně oznámen prodej mobilní divize Nokie Microsoftu za 5,44 miliardy eur. Transakci v dubnu následujícího roku posvětily regulační úřady a značka Nokia od října 2014 na více než dva roky zcela mizí ze světa chytrých telefonů.

Kolekce Lumia sice nekončí, ale místo loga finské legendy nastupuje Microsoft. V této galerii najdete klíčové lumie, které vznikly od oznámení akvizice až po tandem 530 a 530, které jako první nesly logo softwarové společnosti.