Hliníkové hudební véčko co má styl - BenQ-Siemens EF71

Nové véčko EF71 od BenQ-Siemensu patří spolu s netradičně koncipovaným modelem EF51 do nové hudební řady Q-fi. Na první pohled připomínají hudební sklony této novinky pouze tlačítka pro ovládání hudebního přehrávače na vrchu telefonu. Neznat technické parametry telefonu, zařadíme jej rovnou mezi stylové přístroje. Design je totiž další silnou stránkou této novinky.

BenQ-Siemens EF71 se dočkal poněkud opožděné premiéry. Telefon, ještě oficiálně nepředstavený, získal začátkem roku ocenění iF Design. Jenže pak se spekulovalo že se vůbec do výroby nedostane. Nakonec, po úniku mnoha fotografií, jej výrobce oficiálně představil koncem května.

Hliník a zrcadlo

Design BenQ-Siemensu EF71 se opravdu povedl. Nepřekvapí proto prestižní ocenění od sdružení iF Design. Hliníkový kryt telefonu evokuje dojem exkluzivního zboží, což dotváří vynikající vnější OLED displej, který nepodsvícený slouží jako zrcátko. Daní za hezkou tvář telefonu jsou viditelné otisky prstů, které na ní ulpívají.



Některé další novinky BenQ-Siemensu: EL71, EF81, EF51 a E61. Další modely najdete zde.

Ačkoliv je vnější displej pouze monochromatický, nabízí díky technologii OLED perfektní zobrazení (vysoké rozlišení 128 x 64 obrazových bodů). Bílé číslice na tmavém pozadí nejsou pouze efektní, ale také výborně čitelné. Vnější displej tak nejen báječně vypadá, ale je i navýsost funkční. V případě zájmu může být vnější displej trvale aktivní. Na výdrž baterie to pak nemá příliš podstatný vliv.

Rozevřený telefon už tak uchvacující design nemá, spíš zaujme střídmou elegancí. Dominantním prvkem je rozměrný displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který zobrazí 262 000 barev. Aktivní displej typu TFT nabízí velmi kvalitní zobrazení i na přímém slunečním světle. Jen nemá tak jemný rastr jako displeje konkurenčních telefonů. Je to daň za jeho velkou úhlopříčku 56 milimetrů při průměrném rozlišení.

Klávesnice má dostatečné rozměry a výhrady nemáme ani k velikosti a tvaru jednotlivých kláves. Naopak se nám nelíbil jejich příliš malý zdvih stisknutí. Přesto považujeme klávesnici za dobrou, patří do lepšího průměru.

Novinka od BenQ-Siemensu má poměrně malé rozměry (90 x 47 x 18,5 milimetru) a hmotnost má hodnotu přesně 100 gramů. Ke zpracování nemáme výhrady, například kryt baterie drží jako přibitý. Bezproblémový se zdál i kloub telefonu a za tiché zavření mohou gumové dorazy na horní části telefonu.

Nedostatky, které kazí dojem

Uživatelské prostředí telefonu použité již v modelu S88 a vyvinuté v tchajwanských laboratořích značky nás zklamalo několika nedostatky. Ty přitom výrobce již dokázal eliminovat například v modelu EF91. Než je vyjmenujeme, sluší se připomenout, že tato novinka má menu od společnosti BenQ. Jiné modely značky pak používají menu převzaté od Siemensu.

A nyní k oněm nedostatkům: V telefonním seznamu (přes levou kontextovou klávesu) lze vyhledávat pouze podle prvního písmene, pro vyhledání celého jména je nutné použít vyhledávání, které je ukryté v menu telefonního seznamu. Telefon také neodečítá napsané znaky v textových zprávách.

Editor SMS musíme naopak pochválit za nabízení možných kombinací při psaní textových zpráv se zapnutým prediktivním psaním T9, kde nechybí ani automatické pamatování již jednou napsaných slov.

Příliš nás nepotěšil kalendář, který nabízí pouze měsíční náhled. U upomínek nechybí opakování a upozornění. Nový Benq-Siemens má ve výbavě také budík s pěti časy buzení, světový čas, úkolovník, poznámkový blok, jednoduchou kalkulačku, převodník měn, stopky a odpočítávání. Telefonní seznam pojme 500 kontaktů a paměť na textové a multimediální zprávy MMS má hodnotu 1 024 KB. E-mailový klient testovaný telefon nemá. Telefon má také hlasový záznamník, který umožňuje nahrávat i probíhající telefonní hovor, a podporuje Javu MIDP 2.0.

Telefonní záznamník

Nové véčko nabízí také telefonní záznamník. Funkce nazvaná Answer Machine umožňuje při aktivaci pořizovat zvukový záznam, když hovor nepřijmete. Pro volajícího můžete nahrát krátký vzkaz (lze použít i libovolnou MP3 skladbu, otázkou však je, jak na ni volající zareaguje) po jehož ukončení volající může zanechat vzkaz. Ten může být podle nastavení dlouhý až 15 minut. Při příjímání telefonního vzkazu lze mít spuštěný hlasitý odposlech, jako u klasického telefonního záznamníku.

Hudební přehrávač se povedl

Jelikož patří nové véčko EF71 do hudební řady Q-fi, pozastavíme se podrobněji nad možnostmi poslechu hudby. Tu lze poslouchat i se zavřeným telefonem. Poslech přes vestavěný monofonní reproduktor není příliš kvalitní, přes standardně dodávaná sluchátka však kvalita reprodukce atakuje i ty nejlepší přenosné MP3 přehrávače.

Hudební přehrávač, který podporuje formáty MP3, AAC a WMA, může hrát i na pozadí a nechybí mód Letadlo, která vypne telefonní část. K dispozici jsou běžné funkce jako náhodný výběr nebo opakování. Tvořit lze i playlisty. Telefon má ekvalizér se šesti přednastavenými styly, které nelze dále upravovat. Zapnout lze i prostorový 3D zvuk. Komu by to bylo málo, může poslouchat vestavěné FM rádio s kvalitním příjmem.

Dostatek místa pro hudbu

Pro uložení hudby má telefon připravený slot pro paměťové karty formátu Micro SD. Do vestavěné paměti 23 MB by se jinak moc skladeb nevešlo. Paměťové karty se však zasouvají pod baterii a tak se musí při výměně telefon vypnout. Hudbu i všechny ostatní multimédia lze do telefonu nahrát přes datový kabel. Telefon podporuje funkci Mass Storage a přes datový kabel se může telefon také nabíjet. Nechybí Bluetooth, infračervený port však v telefonu nenajdeme.

Fotoaparát by mohl být lepší

Dvoumegapixelový fotoaparát nás svojí kvalitou nenadchnul. Nutno však podotknout, že jsme testovali předprodejní vzorek telefonu a tak je možné, že u finálního produktu se dočkáme kvalitnějších fotografií. Telefon nabízí možnost připojení telefonu k počítači pomocí datového kabelu a využití fotoaparátu jako webové kamery. Do fotografií lze vkládat časový údaj a k dispozici jsou různé efekty nebo rámečky. Telefon také umožňuje pořizování videa v rozlišení 176 x 224 obrazových bodů o maximální délce 10 minut.

Benq-Siemens EF71 podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a pro vestavěný wapový prohlížeč lze využít datové přenosy GPRS třídy 10. Telefon používá Li-Ion baterii s kapacitou 750 mAh, se kterou by měl vydržet na příjmu až 225 hodin. V našem případě telefon vydržel na jedno nabití přibližně tři a půl dne.

Závěrem

Proč ho koupit? Elegantní stylový design

Hliníkový kryt

Kvalitní MP3 přehrávač

Oba dva displeje

Telefonní záznamník Proč ho nekoupit? Na dnešní dobu jen průměrný fotoaparát

Vyhledávání v telefonním seznamu

Neodpočítávání znaků SMS

Kalendář Kdy? Září 2006 Za kolik? Přibližně 7 000 Kč včetně paměťové karty 256 MB

Nové hudební véčko od BenQ-Siemensu nabízí několik zajímavých funkcí a kvalitní hudební přehrávač. Rozhodně kladně hodnotíme povedený design telefonu i použité materiály. Škoda, že výborný vizuální dojem z telefonu kazí tak triviální chyby, jako jsou zmiňované nedostatky v telefonním seznamu a při psaní textových zpráv.

Samotné menu telefonu se nám zdá přehledné. Fanoušky starých Siemensů, kteří nedají dopustit na menu německých telefonů, musíme odkázat na jiné novinky výrobce. Ty používají právě menu z vývojových dílen Siemensu.

Novinka má povedený MP3 přehrávač a dobrým příjmem nás potěšilo i vestavěné rádio. Praktickou funkcí je záznamník integrovaný v telefonu. Výhrady nemáme k většině funkcí telefonu, jen kalendář by měl nabízet i týdenní a denní náhled. Výborné jsou oba displeje a především ten vnější spojuje praktičnost s elegancí.

Nový BenQ-Siemens EF71 by se měl začít prodávat v září letošního roku za cenu okolo 7 000 Kč. V ceně by standardně měla být paměťová karta s kapacitou 256 MB.