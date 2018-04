První fotografie hliníkové Nokie Catwalk. Finové připravují i křížence

Jak je ze snímků patrné, připravovaná Nokia bude mít hliníkové tělo z jednoho kusu bez odnímatelného zadního krytu. Tento design Nokia u špičkových modelů uplatňuje už delší dobu. Catwalk má být nástupcem současného špičkového modelu Lumia 920.

O výbavě toho moc známo není, vše jsou zatím jen spekulace. Telefon by měl mít fotoaparát s rozlišením 8,7 megapixelu jako model Lumia 920 s dvojitým LED bleskem. Displej by měl být také stejný s rozlišením 1 280 × 768 obrazových bodů a úhlopříčkou 4,5 palce. A připravovaná novinka by měla také podporovat bezdrátové nabíjení.

Že půjde pouze o kosmetické změny oproti předchůdci, dokládají informace o procesoru, který by měl být opět shodný z Lumií 920. Čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon S4 by měl mít takt 1,5 GHz. Paměť RAM bude mít kapacitu 1 GB, ale vestavěná uživatelská paměť by měla mít velikost pouze 16 GB. Lumia 920 má totiž paměť 32 GB. Podpora paměťových karet potvrzena není.

Nokia Catwalk by měla být velmi tenká s tloušťkou 8,4 milimetru a hmotnost by měla oproti předchůdci radikálně klesnout na standardních 132 gramů. Pro připomenutí: Lumia 920 má mezi současnými smartphony opravdu vysokou hmotnost 185 gramů.

Model Catwalk má být být uveden na trh už v květnu.

Ale to není vše, co Nokia připravuje. Očekávaný je model s kódovým označením EOS, který bude mít PureView fotoaparát s rozlišením 41 megapixelů. Podle Financial Times (nutná registrace) by tato Nokia měla být představena v červenci.

Server Financial Times také přišel s informací, že Nokia připravuje křížence smartphonu s tabletem, pro který se vžilo označení phablet. Kříženec od Nokie by měl mít podobné rozměry jako populární Samsung Galaxy Note II. Výbava však má být bohatší.

Nokia také připravuje jednodušší Lumii, která by měla bodovat nízkou cenou.