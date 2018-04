Hlídáme výročí a narozeniny s Pilotem

Určitě mi dáte za pravdu, jak důležité je sledovat si významné dny vašich blízkých, kolegů, přátel, a to ať už se jedná o narozeniny, jmeniny, různá pracovní výročí, či jiné významné dny. Mohl bych vám povídat, jaká rodinná tragédie (přesněji - tragikomedie) následovala po mém předloňském opomenutí narozenin mé malé neteře, ale nebudu, protože je to jenom moje privátní (česky - soukromá) věc, už je to pryč a dneska už mám Palm III. a vůbec ...

Určitou možnost sledování ročně opakovaných událostí dává již vestavěný DateBook, který (díky své schopnosti nastavit opakování u nečasových schůzek) umožňuje zadat tato data přímo do vašeho diáře (to samé lze říci o jiných diářových variantách - ActionNames, DateBk3 atd.).

Někdy však můžete mít na sledování těchto dat poněkud vyšší nároky. Nepotřebujete si zaznamenat pouze datum narozenin vašeho milého Kleofáška, či předrahé manželky (tato data stejně notoricky znáte a jsou vám ještě pro jistotu s dostatečným předstihem připomenuta), ale máte této agendy trochu víc - například :

Potřebujete si precizně sledovat životní a pracovní jubilea svých početných kolegů a podřízených (není nic horšího, než když šéf nevzpomene kolegových kulatin).

Někdy požadujete, aby vaše diářová položka obsahovala i počet let (např. u narozenin, či pracovního výročí), protože si, třeba z důvodu odměny, potřebujete hlídat kulatiny.

Chcete si tato data editovat v samostatném přehledném programu s nastavením kategorií dat a různým řazením.

Máte data narozenin uvedena ve vašem adresáři a chcete, aby se vám zobrazovaly i v diáři.

Jak je u Palm/Pilotů dobrým zvykem, lze zakoupit celou řadu shareware aplikací, které vám správu významných dat mohou významně ulehčit a zpřehlednit.

Je třeba se nejprve zmínit o betaverzi 1.4 adresářové aplikace SuperNames. Obsahuje datové pole, kde si můžete zadat datum narození příslušné osoby a tuto položku pak vyexportovat do DateBooku. Řešení jednoduché a hodně pomůže. Jenže se jedná stále o betaverzi, navíc SuperNames je velmi rozsáhlý program, na který ne každý majitel Palm/Pilota má dostatek místa.

Pojďme se však nyní rozhlédnout po specialistech narozeninového oboru :

Annual Event Manager

Jako první se o vaši přízeň uchází produkt firmy Mobile Generation, která má na svědomí celou řadu výborných aplikací (včetně populární databáze MobileDB). Program má malou velikost a lze jej výhodně zakoupit v rámci MobilePacku. V souhrnném zobrazení ukazuje počet dnů do zadaného data.

Tímto, bohužel, seznam všech kladných vlastností programu končí. Položky nelze odnikud importovat ani nikam exportovat, vše je nutné vytvářet v aplikaci. Bohaté menu s položkami New Event a About mluví za vše ...

Birthdate

Hezký obrázek čápa nesoucího miminko (i když já na čápy nevěřím už drahnou dobu) na titulní obrazovce programu nenechává nikoho na pochybách o účelu produktu (koho netrkne obrázek, může si přeložit název programu).

Data si Birthdate převede z AddressBooku - zadáte mu, v jakém custom field (ať žije čeština !) je má hledat a on je zobrazí v list obrazovce - se jménem a datem narození. Kliknutí na tlačítko Today zvýrazní nejbližší položku. Jsou tu i kategorie, import národních svátků z přiložených TXT souborů (ČR tam není, nebojte se).

Nové položky však nelze vytvářet přímo v programu a program neukazuje v základním zobrazení počet let. Po kliknutí na jednu z položek zobrazí jméno, příjmení, datum narození a počet let. Toto řešení považuji celkem za zbytečně komplikované, všechna data (kromě let) jsou již v základním zobrazení.

Yearly

Velmi komplexní produkt Dipl.Ing.Ilenburga, se kterým mám jeden zásadní osobní problém - nejsem zřejmě na výši hladiny uvažování pana Ilenburga a ovládání programu mi připadá docela klopotné a složité. Nejsem příznivcem kódů, zkratek a jiných pochutin diplomovaných inženýrů (pro leckoho to ale může být ta pravá rajská hudba) a program Yearly se jimi jen hemží. Nerad studuji manuály a v Yearly jsem se za chvíli ztratil, zaneřádil si DateBook jakýmisi americkými hollidays, které jsem pak musel pracně ručně odmazávat, přičemž jsem ještě ztratil klením na dlouhou dobu bobříka ušlechtilosti...

Záznamy lze importovat z AddressBooku i z poznámek. Program má většinu všech možných vymožeností (včetně podpory DateBk3 ikon, sortingu, řazení, vytvoření předstihového ToDo upozornění apod.).

Kámen úrazu je ale v systému práce s Yearly. Vytvářet ani editovat položku přímo v programu nejde. Program z AddressBook dokáže položky přihrát, plných schopností programu však využijete pouze editací zvláštní poznámky v MemoPadu s překvapivým názvem YEARLY, kde pomocí různých znaků, kódů a zkratek lze nastavit výše zmíněné možnosti. Je to ale takový ten program, kde se sice dopracujete k pochopení struktury záznamů, vytvoříte špičkovou databázi, ale až za tři měsíce budete chtít něco doplnit, tak vás čeká krucinál, jak já to tam tenkrát,... co to je, sakra, to BG3-3:15D .....

DateMate

Jeden ze čtyř skvělých produktů firmy PalmMate. Vynikající IOUMate na evidenci výpůjček a (zejména v létě) fantastický FanMate jsou zdarma, za DateMate nutno zaplatit stejně jako za WorldMate (o něm asi někdy příště v článku o programech pro cestování).

Já osobně považuji DateMate za ideální produkt v dané kategorii a nevím celkem o ničem, co bych si od takovéhoto programu mohl přát a on mi to nedokázal splnit (snad jenom kdyby mi v testovací verzi nelimitoval ty položky). Kromě mnoha vymožeností má jednu nenapodobitelnou vlastnost - velmi příjemně a jednoduše se s ním pracuje, nemusíte se učit nějaké kódy jako u Yearly, můžete si upravovat šířku sloupců tažením za záhlaví, různě řadit, nastavovat, řídit export dle kategorií, včetně ikon atd. Hodí se i to, že nemusíte zadávat rok - můžete tedy jako samostatnou kategorii evidovat například svátky.

Abych jenom nechválil - moc mne mrzí nepodpora ActionNames (proto jsem zatím DateMate nekoupil). Zklamalo mne, že poznámky k položkám nejsou exportovány do DateBook (takhle ďábelsky jsem chtěl dostat do ActionNames alespoň ikony). Trošičku nemravná je i velikost a postupné zvyšování ceny programu, ale to už se asi nedá nic dělat.

+ - AnnEventMgr malá velikost chybí základní schopnosti BirthDate jednoduchý komplikované zobrazení let

nelze vytvořit novou položku

cena Yearly velký rozsah možností

slušná cena komplikované, nepohodlné ovládání DateMate příjemná a jednoduchá práce

obrazovku lze přizpůsobit

mnoho možností cena a velikost

Annual Event Mgr Birthdate Yearly DateMate verze 1.2 1.20 3.1c 1.5 cena $ 10 20 10 20 velikost kB 16 37 28 51 Firma Mobile Generation Birthdate Axel Ilenburg PalmMate

Shrnutí a závěr:

Tady budu dnes netypicky stručný a konkrétní - uživateli, který chce mít větší kontrolu nad výročními událostmi, doporučuji DateMate. Kdo je hračička a rád si experimentuje s programem, mohl by ještě uvažovat o Yearly.

P.S. Aby ten závěr nebyl tak krátký (a článek byl lépe honorovaný), přidávám pár ikonek pro DateBk3, které můžete při exportu vašich narozeninových událostí potřebovat :

Dort 28287EA9C3BEEB7E

Kytka 060B294E50607C80

Květina 547C7C3892543810

Sklenička 7C82FEFE7C38107C

(no, ano, ukecali jste mne, malé překvapení na konec - 788487555D7E7C38)

Majitelům Action Names - neplačte a příjměte zatím alespoň tento malý dortík :