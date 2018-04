Hlídač překročení rychlosti a plány Palmu pro tento rok

úterý

Hlídač překročení rychlosti vozu nebo kuchyňské minutky zdarma

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. VitesseLimite vás upozorní na překročení předem nastavené rychlosti. Timing je propracovaný odpočítavač, s programem Photos2Resize zase můžete pohodlně měnit velikost svých fotografií v PDA.

středa

Letos žádné nové palmy - mohou za to nevalné výsledky prodeje?

Palm tomto roce neuvede do prodeje žádný nový kapesní počítač. Možná to souvisí s výsledky celosvětového prodeje - PDA obecně kupuje stále méně zákazníků, přednost dávají komunikátorům a smartphonům.

čtvrtek

Flirtujte pomocí svého mobilu nebo posílejte grafitti MMS

Další přehled aplikací pro Symbian je zde. MobiFlirt vám umožní poznávat nové lidi přes Bluetooth. S Parking Buddy nikdy nevydáte na placeném parkovišti ani korunu navíc, Blockeroo je zase tetris zdarma pro Symbian.

pátek

Remake Pac-mana, dáma a další freeware hry

Přinášíme vám přehled her, které si můžete stáhnout zcela zdarma. PocketMan je remake slavného Pac-mana z osmdesátých let. Checkers jsou klasickou dámou, J2aquarium vcelku povedený simulátor akvárka a Sea Battle Solitaire lodě známé ze školních lavic.