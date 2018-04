Hledejte rozdíly ve hře Spot! či se vypravte za faraony (Hry do kapsy 135)

, aktualizováno 1. ledna 0001

Je tu opět příjemný pátek a s ním i naše 135. číslo Her do kapsy. Dnes si představíme řadu zajímavých novinek, jako jsou hazardní Blackjack Deluxe, zábavný Spot!, dobrodružná gameska Curse of the Pharaons a jiné.