Hledáte své dítě? Zkuste REXe

„Kde je mé dítě,“ ptají se většinou matky, které začnou v noci postrádat svou ratolest. Roste zájem o to, mít své dítě pod větší kontrolou a v jakémkoliv okamžiku vědět nebo alespoň tušit, kde své dítě hledat. V květnové soutěži Best Mobile Solution 2004, pořádané společností T-Mobile, zvítězil v kategorii domácího využití právě produkt Kde je moje dítě – systém REX od firmy DUEL SERVICE EUROPE. Během našeho testování jsme zkoušeli zjistit, jestli si tento produkt ocenění zasloužil.

Začínáme sledovat

Po přihlášení do systému se můžeme začít pohybovat ve sledovací centrále. K dispozici je mapa v různých měřítcích, seznam sledovaných telefonů. Pro sledování stačí kliknout na symbol telefonu (při GSM lokalizaci) nebo na satelit (GPS lokalizace). Během několika okamžiků by se měla vrátit pozice hledaného zařízení. Přesnost, se kterou systém nahlásí polohu je různá podle prostředí, ve kterém se pohybujete. Rozlehlá prostranství vyhovují spíše GPS a v hustě zastavěných oblastech může být přesnější GSM.



Mapa je ve třech rozlišeních – 320 x 320, 512 x 512 a 1024 x 1024 a k tomu si můžete ještě přibližovat až na úroveň jednotlivých ulic a domů. Systém využívá mapový systém PJ Softu a Česká republika a Evropa zpracována detailně, a je využívána i k dalším sledovacím systémům dodávaným firmou Duel Service Europe jako jsou zařízení pro sledování osobních aut a nebo kamionových tras. Mapa světa je zatím jen v hrubých rysech.

Jak se hledá?

Poloha dítěte nebo osoby s telefonem je zobrazena do mapového systému na internetu, a to s rozlišením do úrovně ulic po celé České republice i v Evropě. Jsou dvě možnosti, jak může systém zjišťovat polohu hlídaného telefonu. První je pomocí sítě GSM a druhou možností lokalizace je technologie GPS. Ta umožňuje lokalizaci telefonů s integrovaným GPS s ještě větší přesností než technologie předchozí. Dotaz na polohu dítěte je možné odeslat i z mobilního telefonu rodičů a odpověď získat v podobě SMS. Výhodné je, že se každý dotaz ukládá do historie, a vy si pak můžete procházet trasu se svými svěřenci, aniž by o tom věděli.

Přesnost vyhledávání

Jak již bylo řečeno, vyhledávání závisí na technologii, kterou využijete. V případě starostlivých rodičů to bude pravděpodobně GSM, protože je levnější a nemusí se kvůli ní pořizovat nový přístroj. Její přesnost není ale až zas tak ideální.

Určení polohy probíhá pomocí určení polohy GSM modulu v síti. Přesnost se pohybuje od několika desítek metrů v městské zástavbě až po kilometr s větším rozptylem základových stanic. Určení polohy tímto způsobem zatím funguje pouze v ČR.

Princip lokalizace je ten, že se SIM karta, spojí s nejbližšími BTS. Získá tak informaci, u kterých vysílačů je a jak je od nich přibližně daleko. Z těchto informací pak systém určí přibližnou polohu a zobrazí jednotku na mapě.



Tak takovýhle je rozdíl mezi lokalizací přes GPS (nahoře) a GSM (dole).

Jde to i přes SMS

Opravdové zkušenosti "Mám čtrnáctiletou dceru, která navštěvuje plno zájmových kroužků. Vzhledem k tomu, že mám ještě další dvě mladší dcery, tak ji musím pouštět samotnou a mám o ni strach. Vyzkoušela jsem proto systém Kde je moje dítě, a celkem jsem s ním byla spokojena. Sice své dceři důvěřuji, ale radši mám jistotu. Zjistila jsem, že systém se třeba mýlí o dva bloky, ale tu samou chybu dělá pořád stejně, takže se s tím dá naučit fungovat." Petra Železná, účetní

Když nechcete nebo nemůžete k počítači, stačí vám poslat dotaz pomocí SMS. Tato možnost ale funguje zatím jen v České republice. Pro hledání v Evropě musíte použít webové rozhraní. Všechno obsluhuje příkaz KDE. Ten v úplné formě vypadá takto: KDE [GSM|GPS] [SMS|MMS|EMAIL] [USER|PASSWORD] [NAME] [SEND TO] [ZOOM% ] [SIZE]. Obyčejně stačí ale využít nastavení v systému REX a napsat pouze KDE FRANTA, což vám zaručí jednu zprávu o pozice uživatele Franty. Dotazy můžete posílat ze všech operátorů na číslo 604448448, ale hlídané číslo musí být od T-Mobile.

Kolik to stojí

Aktivace programu „Kde je moje dítě“ se platí jednorázově a poplatek činí 500 korun. Cena jednoho dotazu na pozici se pohybuje od devíti do dvaceti korun. Záleží to na měsíčním paušálu a počtu dotazů na pozici vašeho dítěte nebo jiné svěřené osoby. V případě měsíčního paušálu dostanete 10 až 35 dotazů zdarma a za každý další platíte mnohem méně než za lokalizaci bez paušálu. Tarify si můžete prostudovat v tabulce.



měsíční poplatek počet lokalizací cena za další lokalizaci basic 0 0 23,8 standard 119 10 14,28 plus 357 35 10,71 aktivační poplatek - - 595

Ceny jsou včetně 19% DPH.

Aktivační poplatek je jednorázová platba.

Zkušenosti

Bohužel nikdo z nás není ještě rodičem, abychom systém mohli vyzkoušet s to pravou starostí o svého potomka.

Snažili jsme se zaměřovat cvičné "ďítě" v jedoucím autě, ve sklepě, ve městě i na venkově. Výsledky byly celkem přesné a za tu cenu bychom se svého bezprostředního strachu o dítě zbavili. Za zkoušku by možná stálo srovnání s některým z vojenských zaměřovacích systémů. Možná bychom se divili, nakolik se blíží civilní technologie těm armádním.