Hledáte levnou stylovku? Proklepli jsme módní dvojčata od Alcatelu

Stylových véček je na trhu přehršel a vybrat si z tak široké nabídky není žádný problém. Největším přeborníkem v tomto ohledu je nejspíše Samsung, kterého se snaží dostihnout třeba Nokia nebo Alcatel. A právě o posledně jmenovaném hráči a jeho dalších přírůstcích bude dnes řeč. Po dvojici véčko a vysouvací telefon, jimž jsme se věnovali na podzim, se o vaši přízeň uchází modely OT-C630 a OT-C635.

Mezi jejich přednosti se řadí především výdrž baterie, povedená klávesnice a hlavně design, který by se dal přisuzovat o hodně dražším kouskům. Nezapomnělo se ani na tradiční jednoduchost ovládání a ani méně zkušení uživatelé nebudou zběsile bloudit nabídkami.

Nečekejte žádné technologické zázraky a zajít chuť si nechte i co se týká ostrosti displeje. Bohužel ani ve zbylých kategoriích není tato dvojka véček příliš silným soupeřem v porovnání s konkurencí. To ale svým způsobem ještě nic neznamená. Na tabulkové parametry se v této třídě telefonů příliš nehraje.

Katalog mobilů:

Dnes recenzovaná dvojice - Alcatel OT-C630, OT-C635 a konkurenční Nokia 6060, která však nenabízí fotoaparát.

Stručná charakteristika:

Stylová dvojka véček od Alcatelu okouzlí především designem. Funkční výbava by mohla být vzhledem k ceně o něco lepší. Pro méně náročné uživatele však bohatě stačí.

Design a provedení – leštit a leštit

Začneme s o něco méně nápadnějším modelem OT-C635, který dorazil do redakce ve fialovém provedení. Fialová pokrývá prakticky celé tělo přístroje a jedinou výjimku tvoří světle šedivá klávesnice. Za zmínku stojí stříbrné lemování okolo displeje a reproduktoru.

Na místě, kam by měl správně patřit vnější displej, jsou umístěny tmavě fialové ornamenty. Ty s trochou fantazie připomínají známé „kytičky“ z kolekce L’Amour v podání Nokie. Pokud vás fialová varianta OT-C635 příliš neoslovila, můžete se poohlédnout po celostříbrné verzi, jenž by měla být souběžně v prodeji.

Druhým dnes recenzovaným véčkem je OT-C630, který nás uchvátil svým vínově červeným lesklým povrchem. Ten má spolu se stříbrnými okraji obou rozevíracích částí a okolím displeje jednu nepříjemnou vlastnost. Leštění se pro vás stane každodenní záležitostí, protože na telefonu jsou perfektně vidět otisky prstů a dokonce drobné částečky prachu. Spíše než čištění přístroje o oděv se hodí dokoupit speciální hadřík, který si s nečistotami poradí snáze. Ve společnosti však budete s OT-C365 určitě hrát prim a chvíle leštění se rozhodně vyplatí. I tento model seženete v jiném provedení – konkrétně v černé barvě.

Se svými rozměry (87 × 45 × 21 mm) se oba přístroje řadí mezi malá véčka s tím, že je přeci jenom patrnější trochu větší tloušťka. Na nošení v kapse u kalhot byste nalezli lepší kandidáty. Hmotnost 90g znamená v dnešní době celkem rozumný průměr.

Trochu si musíme postěžovat na kloub, který by zasloužil o něco tužší pružinu. Už při našem testování nevykazoval v krajních polohách příliš jistoty a lehce se nahýbal do stran. To platí pro oba dva přístroje, tudíž se s největší pravděpodobností nejedná pouze o náhodu. Jak se na kloubu projeví půl roku používání, je ve hvězdách.

Klávesnice a ovládání – prostě a jednoduše

Kromě dvou kontextových kláves a zeleného a červeného sluchátka najdete v okolí čtyřsměrného tlačítka ještě spoušť fotoaparátu. Boční tlačítka byste hledali zbytečně, stejně jako konektory pro připojení telefonu k počítači nebo nabíječce. Ty nejsou umístěny na spodní straně telefonu, jak bývá zvykem. Svoje místo si našly pod gumovými záslepkami v kloubu telefonu. Ztráty krytek se bát nemusíte, protože jsou odnímací pouze napůl a na jejich odtržení byste museli věnovat opravdu hodně síly.

Alfanumerická část klávesnice se řadí k těm nejlepším, jaké můžete u véčkových přístrojů mít. Psaní je díky velkým rozměrům a dostatečným rozestupům tlačítek jedna báseň. Výsledný dojem trochu zhoršuje čtyřsměrné tlačítko u modelu OT-C635, které se nezvykle nahýbá do stran a práce s ním není úplně ideální.

Brouzdání v nabídkách přístrojů kazily pomalejší odezvy, které jsou jenom malou daní za jinak intuitivní a jednoduše strukturované menu, které nebude dělat problémy ani méně zkušeným uživatelům. Trochu zarážející je zpočátku chybějící přiřazení funkce levého kontextového tlačítka na pohotovostní obrazovce.

Displej a výdrž baterie – 65 tisíc barev není všechno

Alcatel by se měl od konkurence ještě hodně co učit ohledně zpracování displeje. Absence vnějšího displeje se dá ještě vzhledem k nízké ceně a zařazení obou véček do low-endové kategorie pochopit. Na pováženou je rozlišení vnitřního displeje, který má velmi hrubý rastr a pohořel by i ve srovnání s o několik let staršími kousky Samsungu. V tomto ohledu není výhrou ani podpora 65 tisíc barev, které si zkrátka neužijete.

Naopak výdrž baterie je parametrem, kterým se může Alcatel chlubit. Při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a půl hodině hraní her denně vydržela dvojice přístrojů při životě bezmála pět dní. Dokonce i velmi energeticky náročné podsvícení displeje je u obou kousků více než dostatečné a nezhoršuje se tak čitelnost na přímém slunečním světle.

Telefonní seznam a zprávy – nezbytné minimum

Hlavu neplete méně zkušeným uživatelům ani práce s kontakty, kterých se vejde do paměti telefonu přesně pět set. Ke každému lze uložit dostatečné množství dalších údajů. Dále už to jde s dvojicí Alcatelů z kopce. Vyhledávání v seznamu je možné pouze podle prvního písmene a chybí možnost zobrazit kontakty ze SIM karty a telefonu naráz. Vadit někomu může absence filtrování hovorů nebo odlišení volajícího podle vyzvánění.

Při psaní zpráv s největší pravděpodobností využijete služeb slovníku T9, který sice píše s diakritikou, ale před odesláním ořeže veškeré háčky a čárky. Do slovníku lze přidávat nová slova a pokud jste zvyklí na klasické vyťukávání, není nic snazšího, než slovník v menu nadobro vypnout. Při psaní SMS se hodí rovněž ukazatel znaků, které je možné do jedné zprávy vměstnat.

Editor MMS se nijak neodlišuje od běžného standardu až na jednu podstatnou maličkost. Fotky pořízené z vestavěného fotoaparátu nelze nijak dodatečně upravovat. Drobnou náplastí může být vestavěný emailový klient, který si však nerozumí s přílohami.

Kalendář, data a fotoaparát – GPRS musí stačit

Po stránce organizačních funkcí se nemusí dvojka véček za nic stydět. Kromě kalendáře, jenž hravě zvládá všechny tři pohledy (denní/týdenní/měsíční), můžete použít diktafon (až 6 minut záznamu), čtyři budíky, převodník měn nebo kalkulačku. Paměť telefonu bohužel není sdílená (zhruba 4MB), ale rozdělená nešikovně na jednotlivé oddíly. Pokud například rádi fotografujete, budete muset mazat přebytečné snímky, ačkoli místo na zvuky ještě máte.

Z datových přenosů se musíte spokojit s pomalým GPRS, které stačí na klasický WAP. To potvrzuje i vestavěný prohlížeč, který si s běžnými webovými stránkami neporadí. Krabice s telefonem obsahuje nabíječku, CD se softwarem a USB kabel na připojení k počítači.

Kvalita pořízených fotografií se nedá označit ani jako průměrná. Přestože se jedná o fotoaparát s rozlišením 640x480, viděli jsme u konkurence daleko lepší kousky. Snímky jsou neostré, plné šumu a vůbec nepomáhá ani úprava osvitu nebo vyvážení bílé. Čtyřnásobný zoom je prakticky nepoužitelný a úplně schází nahrávání videa.

Závěr – oslní jenom vzhledem