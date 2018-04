Hledáme redaktora

Společnost Mobil server, s.r.o. přijme na hlavní pracovní poměr redaktora do své pražské redakce.

Jaká je náplň této práce:

Požadujeme:

A co nabízíme:

Jak nás kontaktovat:

Vzhledem k tomu, že nábor nového redaktora vyřizuje Patrick Zandl, jehož chronická časová zaneprázdněnost je známa, doporučujeme mu poslat email se svým stručným životopisem uvedeným v těle emailu (raději ne jako přiložený soubor, to by si vás přesunul do složky Důležité-vyřídit a tam by vás ponechal na věky). To není všechno - email si přečte a neodpoví vám (nebojte, nejste ani první, ani poslední) - což neznamená, že by vás třeba nevzal. Ihned v pondělí okolo 9:30 vemte telefon a telefonujte na 02-96189090 a mějte připravený termín, kdy byste mohli osobně dorazit do ulice Sokolská 42, Praha 2 .

Upozorňujeme, že schopnost kontaktovat šéfredaktora Mobil serveru je součástí přijímacích zkoušek. Pokud se vám jej nepodaří sehnat, logicky jste neuspěli.