Hlavní strana Světa Windows CE.

Compaq 1530: Nejlehčí, nejtenčí a navíc ...

Úvodní recenze nového modelu PPC od firmy Compaq. Compaq vstupuje do tržního segmentu ultratenkých a ultralehkých PPC, čímž patrně zasáhne i do řad potenciálních uživatelů PalmOS zařízení. Zatím totiž byla zařízení s Windows CE oproti Pilotům masívnější. Navíc má COMPAQ dostatečné nástroje oslovit uživatele svých dalších produktů (sloganem vše od jedné značky), kterých je na našem trhu nepočítaně Připojení Ethernetu k handheldům přes IRDA

Nabídka komplexního řešení pro handheldy a infračervenou síťovou komunikaci. Jinými slovy bezdrátová komunikace všude v dosahu IRDA až na 4 Mb/s. Nový Windows CE Platform Builder 2.12

Pro ty, kteří budou stavět svoje vlastní přístroje s Windows CE je připraven nový "konstrukční kit". Vylepšeno má být brouzdání na webu a podpora Microsoft Message Queue Services. Problém s odesíláním faxů u bFAX 4.0

Pokud se setkáváte s chybovou hláškou při odesílání faxů přes GSM, zde je nápověda jak problém vyřešit. WinCE 2.11 podporují letní a zimní čas

U poslední verze WinCE vám systém samočinně nahlásí, že byl přesunut čas. U starších verzí to musíte udělat ručně. Stránky podporu pro HP Jornada

Přehled informací pro uživatele HP Jornada, pokud potřebují vyřešit nějaký problém. Aero v Mobilitách

"Aero 1520 je jediný stroj s Windows CE, kvůli kterému bych uvažoval o přechodu z platformy Palm. Jeho test najdete v Mobilitách 11/99 - ať jsme zkoumali, jak jsme zkoumali, nic negativního jsme nenašli." lutonsky@cpress.cz FaxPlus - jediný druhý software pro faxování

Kromě bSquare bFax už toho na trhu moc není. Snad jen FaxPlus. Vyzkoušejte sami. Trochu historie

První WinCE přístroje se prodávali v OD Kotva na Náměstí republiky v Praze. Na jaře 1997 se objevil model HP 300. Modely Casio A-11 a HP 300 vedle sebe. Poprvé byly WinCE přístroje v Čechách prezentovány na PC Salonu Jaro 1997 na obrázku je Casio A-11 a DOSový komunikátor HP OmnigGo 700 propojitelný s N2110. Poutač na Windows CE. A takto vypadá rozebraný palmtop - konkrétně Atari Portfolio, které se vyrábělo od roku 1989 do roku 1993. (1) (2) (3). Když propojení WinCE a stolního PC nefunguje

Funkčnost propojení Windows CE přístroje s vaším PC ověříte pomocí hyperterminálu. Při funkční komunikaci se objevuje text CLIENT, který posílá kapesní PC jako začátek pokusu o navázání spojení.