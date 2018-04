Hlavní řečníci na Internet World 1998

John Gage

ředitel vědecké kanceláře

Sun Microsystes Computer Corporation

středa, 7. října, 9:00 - 9:45

Pan John Gage u Sunů zodpovídá za za vztahy se světovými vědeckými a technickými organizacemi. Na Internet World Fall 98 přednese úvodní slovo.

Lawrence J.Ellison

CEO, Oracle Corporation

středa, 7. října, 13:45 - 14:30

přednese svou představu o budoucnosti v zasíťované ekonomice. Informační ekonomika velice rychle nahrazuje ekonomiku věcnou/materiální, ale přesto vlivem cen osobních počítačů nemá mnoho lidí ještě přístup k informacím na Internetu. S příchodem 21.století musí dojít ke zpřístupnění a zlevnění informací, tak aby byly dostupné pro všechny.

C.Michael Armstrong

CEO

AT7T

čtvrtek 8.října, 9:00 - 9:45

se ve svém příspěvku podělí o vizi budoucnosti přední světové společnosti v závislosti na vývoji Internetu.

James L.Barksdale

President,CEO

Netscape Communication Corporation

čtvrtek, 8. října, 13:45 - 14:30

popíše a předvede, jak se jeho společnost podílí na zpřístupňování bohatství Internetu profesionálním i amatérským uživatelům.

John Warnock

CEO a spoluzakladatel

Adobe Systems, Inc.

pátek, 9.října, 9:00 - 9:45

Vedoucí osobnost v oblasti digitalizace obrázků a desktop publishing se ve své presentaci zmíní o dvou hlavních silách, kterí podle jeho názoru ženou motor Internetu - psané slovo a obrazové ilustrace.

Partnerské pavilony

se poprvé objevily na Fall '96 Internet World Trade Show a byly velice úspěšné. Vycházejí totiž z potřeb Internetu poskytnout větší postor jednotlivým platformám. Předcházející nesrozumitelná věta se snaží řečí vázanou opsat to, co na Internet World Fall 98 naleznete; ve zvláštním prostoru stánky pěti nejvýznamnějších společností and "their boys" čili "nás hochů, co spolu mluvíme." Pět pavilonů bude obsazeno společnostmi: Oracle, Microsoft, Sun Microsystems, Computer Associates a Netscape. Partnerské a vývojářské firmy se budou kromě své expozice ve výstavní hale presentovat v pavilonech svých větších bratrů (Big Brother is Always Watching You). Je to vynikající a nenákladná příležitost pro začínající firmy, které ku prospěchu svému využijí jméno a váhu svého partnera a současně vyzdvihnou svou příslušnost do jednoho z táborů vývojových platforem.

Vystavovatelé

Vystavovatelé