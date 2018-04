Hlasité HF Motorola - kosmický design, pozemský zvuk (recenze)

Motorola letos nepředstavila jen množství zajímavých telefonů, ale i mnoho netradičně řešeného příslušenství. Již dříve jsme vám představili v recenzi bluetooth náhlavní soupravu, kterou již Motorola prodává za vcelku přijatelnou cenu okolo 5 000 Kč, což je asi nejméně ze všech bluetooth bondovek na trhu (přímo od výrobců telefonů). Patří se však připomenout, že Motorola v současnosti nemá ani jeden GSM telefon s podporou bluetooth a ani nenabízí přídavný modul. To dnes představená hlasitá HF sada (katalogové číslo SPN5028) žádnou podporu bluetooth nepotřebuje, a proto jí můžeme připojit k jakékoliv nové Motorole s novým systémovým konektorem. V současné době lze hlasité HF použít s telefony V60, V66, T280 a samozřejmě s jejich novými variantami s označením „i“ na konci (tyto verze se začnou prodávat zhruba za dva měsíce). V neposlední řadě lze toto hlasité HF použít i s novou Motorolou V70 (ještě se neprodává) a právě s ní jsme měli možnost vyzkoušet jak toto hands free funguje. Dodejme, že zařízení je možné použít i s některými telefony Motorola určenými pro americké sítě.

Design nového příslušenství Motoroly se vyznačuje velkou dávkou originality, kterou jim konkurenční značky mohou závidět. To však neznamená, že se příslušenství bude líbit všem, vzhled je hodně moderní, takřka kosmický. O hlasitém HF to platí dvojnásob v případě, že jej připnete k Motorole V70. Již samotná V70 je originální každým coulem a s hlasitým HF by se za tuto kombinaci nemuseli stydět ani piloti NASA při své cestě na orbitu. Možná by jim však mohl chybět signál. Samotné HF sestává z konektoru do telefonu, který není nijak malý. Konektor je připojen krátkým pružným kabelem k samotnému HF, které je stříbrno-modré, kulaté a poměrně lehké. Spodní strana HF je potažena gumou, která zabraňuje cestování celého zařízení po stole. Zde se patří připomenout, že po připojení HF do telefonu, který je přepnut do tichého módu s vibracemi, se automaticky přepne na hlasité vyzvánění. Na zadní straně HF je ještě konektor pro nabíječku, takže můžete vesele hovořit a přitom doplňovat energii svého telefonu. Vrchní modré kolečko sice vypadá jako funkční tlačítko, jedná se však jen o ozdobný kryt reproduktoru. Mikrofon na HF nehledejte, celé řešení využívá mikrofonu na telefonu.

A jak to celé funguje? Naprosto bez problémů. Po připojení k telefonu se hlasité HF automaticky aktivuje a až v případě hovoru můžete pravou kontextovou klávesou přepojovat z hlasitého na tichý hovor. Výsledný zvuk je na velmi slušné úrovni, ale kvůli interferencím není hovor s hlasitým HF plně duplexní. Při běžném hovoru si toho ani nevšimnete, ale kdybyste se chtěli s protistranou hádat a skákat si do řeči, asi všechno neuslyšíte. Což by ale za určitých okolností nemuselo být na překážku. Celou sestavu lze s úspěchem použít i v autě, hlasitost je dostatečná, takže byste neměli mít ani v hlučnějším prostředí problémy.

Nové hlasité HF od Motoroly je zajímavým příslušenstvím, které eliminuje absenci samotného hlasitého HF v telefonu, tak jak jej známe například z telefonů Alcatel nebo Sagem. Oproti takto řešeným telefonům je výsledný zvuk na vyšší úrovni, ale celá sestava již není tak skladná. Váha samotného hlasitého HF nám není známa, ale kapsu vám jistě neutrhne, jedná se o velmi lehké zařízení. Především s telefonem Motorola V70 se jedná o designérský kousek hodný obdivu, který se někomu bude bezmezně líbit a jiným bude připadat prapodivně ošklivý. Jestli budete patřit k první, nebo k druhé skupině, můžete posoudit sami z detailních fotografií. Cena HF sady by se měla pohybovat v rozmezí 1000 až 1500 Kč a na trhu by mělo být k dispozici již za pár dnů, nejpozději za několik týdnů. Nechcete-li investovat do bondovky, kterou Motorola nabízí v několika provedeních a to i s rádiem, může být hlasité HF zajímavým doplňkem vaší Motoroly. Dodejme, že ke starším modelům, včetně těch, které se stále prodávají, nelze toto hlasité HF připojit.