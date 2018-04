Hlášení od Oskara

Oskar slavil svátek, což jsme díky jeho propagaci zaznamenali pravděpodobně všichni. Při této příležitosti oznámil náš nejmladší operátor, že již aktivoval zákazníka s pořadovým číslem 100 000. Jméno šťastného uživatele bude oficiálně oznámeno příští týden. Ať již bude ono jméno jakékoli, jeho majitel dostane od Oskara 300 minut volání měsíčně v tarifu Zdarma a to rovnou na deset let. To se bude telefonovat!

Náborová akce spojená se svátkem Oskara, které jsme také věnovali jedno upozornění, předčila všechna očekávání svých organizátorů.

Podmínkou pro účast na losování 70 telefonů Nokia a dalších dárků totiž bylo napsání textu písně s námětem oslavovaného svátku. Pro většinu lidí není psaní písňových textů nijak jednoduchou záležitostí a tak byly odhady počtu účastníků spíše skromnější. Nakonec však ke včerejšímu dni dorazilo celkem 30 579 gratulačních textů. Konečný počet bude ještě vyšší, protože celá akce končí až 8.srpna.

Oskara tak od jeho konkurentů již dělí jen nějakých cca 1 300 000 až 1 400 000 zákazníků. Každopádně můžeme konstatovat, že Oskar je v počtu zákazníků třetí nejsilnější sítí mobilních telefonů v ČR.

Kromě toho můžeme také konstatovat, že si Oskar začíná zvolna získávat důvěru veřejnosti a to i přes dětské nemoci, kterými je zatím provázen téměř na každém kroku. Jak si jinak vysvětlit více než 30 tisíc skladatelů písní? To již může o něčem svědčit.

Současná marketingová politika třetího operátora zjevně začíná nést ovoce.