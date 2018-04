Hity Mobil.cz, aneb Co vás letos zajímalo nejvíce

Rok se sešel s rokem, a je tedy čas na bilancování. Především vám musíme poděkovat za zájem, který nám věnujete, a doufáme, že se s vámi budeme setkávat i v roce příštím. Nyní vám nabízíme hitparádu článků, které vás letos zaujaly nejvíce. Podíváme se na hity každého měsíce a samozřejmě nezapomeneme ani na letošní absolutní pořadí. Pro pořádek se sluší dodat, že články z počátku roku mají samozřejmě oproti těm později publikovaným slušný náskok. Přesto i mnoho podzimních témat se do absolutního pořadí úspěšně zařadilo. Pokud si myslíte, že nejčtenější jsou články o telefonech Nokia, máme pro vás jedno překvapení. To bychom ale předbíhali, takže začněme hezky po pořádku - od ledna letošního roku...

Pravidla statistiky: Počet zhlédnutí u každého článku je uveden od data zveřejnění do 27. 12. 2002. Na našem serveru publikujeme vždy jen „jednostránkové“ články, takže u jednoho článku se nenačítá počet zhlédnutí za několik kapitol dohromady, jak je to na jiných serverech obvyklé. Pokud u některých témat uvádíme dvě části článku (pravidelně u telefonů s barevným displejem je v druhé části fotogalerie displeje), vždy počítáme jejich návštěvnost zvlášť. Počtem zhlédnutí každého článku se rozumí absolutní počet otevření stránky.

Leden

V lednu letošního roku vás nejvíce zajímaly mobilní telefony. Absolutním vítězem, který nakonec vyhrál i v absolutním pořadí za letošní rok, je recenze Nokie 6510. Do dnešního dne si ji přečetlo 60 300 čtenářů, což se žádnému jinému článku nepodařilo. Druhé místo si za leden s velkým odstupem odnesl Ericsson R600, jehož preview zajímalo 26 800 z vás. Kdybychom ale tenkrát tušili, že se telefon na trh dostane až v létě… Třetí příčku obsadil na první pohled trochu překvapivě Philips Fisio 820, který zaostal za Ericssonem o dva tisíce zhlédnutí. V lednu bylo představení Fisia 820 s barevným displejem velkým překvapením a my se musíme pochlubit, že jsme vám nabídli fotografie telefonu jako jedni z prvních na světě. Bramborovou medaili si za leden odnesl Siemens M45, z kterého se za měsíc vyklubal model M50. Páté místo si pak rozdělily telefony Nokia 6310 a Siemens S45, které jsme porovnávali mezi sebou.

1, Nokia 6510 – bude jarním hitem? (recenze) /60 325/



2, Ericsson R600 – low-end cenou, high-end funkcemi (preview) /26 831/



3, Philips Fisio 820 – bomba s barevným displejem! (první exkluzivní fotografie) /24 594/

4, První hvězda CeBITu - Siemens M45 /23 618/

5, Je lepší Nokia 6310, nebo Siemens S45? /19 200/

Únor

Únorové výsledky jsou vyrovnanější než ty lednové, rozdíl mezi prvním a pátým místem je zhruba 11 000 zhlédnutí. První dvě místa si pro sebe vyhradil Siemens, když únorový primát pro sebe vybojoval Siemens M50, jehož preview si přečetlo 31 500 čtenářů. Druhé místo obsadil Siemens SL55, tenkrát ale ještě v původní verzi, kdy se mělo jednat o převzatý telefon od společnosti Giya. Dnes již víme, že SL55 bude vypadat jinak, původní projekt ale Siemens stornoval až někdy v dubnu. Třetí místo opět patří telefonu, tentokrát preview nejluxusnější Nokie 8910, která i dnes drží primát nejdražšího telefonu na trhu. Čtvrtou příčku si pak přivlastnila Motorola V70, na které vás jistě nejvíce zaujaly její netradiční tvary a inverzní displej. Páté místo pak vybojoval článek, kde primárně nešlo o telefon, ale o aktuální softwarové verze přístrojů na trhu. Tento článek zaujal téměř 21 000 čtenářů.

1, Nový Siemens M50 umí Javu (první informace a fotografie) /31 500/

2, Exkluzivně: Nový Siemens bude véčko s barevným displejem /27 956/

3, Nokia 8910 – titanová kráska (preview) /24 521/

4, Motorola V70 v Čechách! Exkluzivní fotografie revolučního telefonu /22 215/

5, Máte aktuální verzi firmwaru? /20 950/



Březen

Březen je všeobecně vnímán jako měsíc internetu či knih, ale pro nás je tradičně březen měsícem CeBITu. Ten také zamíchal březnovými statistkami a zamluvil si kompletní stupně vítězů. Ty ale zároveň v březnu patřily i Nokii, která právě na CeBITu představila své jarní novinky. U nás se seřadily v pořadí: Nokia 6310i, Nokia 3410 a Nokia 7210. Ve všech případech se jednalo o články přinášející první dojmy z těchto telefonů. Rozdíly ve čtenosti byly minimální, první Nokia 6310i zaujala 32 680 z vás, třetí Nokia 7210 jen o dva tisíce čtenářů méně. Hegemonii Nokie v březnových nejčtenějších článcích narušil na čtvrtém místě jen Samsung T100, v jehož případě jsme vám nabídli jeho první detailní fotografie. Páté místo pak opět patří Nokii, ale článek o jejích utajených vadách si asi výrobce za rámeček nedá. Její nedostatky ale zajímaly 21 280 čtenářů.

1, Nokia 6310i – první dojmy z nejdokonalejšího finského mobilu /32 658/

2, Nokia 3410 - legenda pokračuje? (první dojmy) /32 257/

3, Nokia 7210 – barevná hračka (první dojmy) /30 456/

4, Samsung T100 – nejlepší displej v mobilech konečně v Česku! /24 412/

5, Manažerská Nokia 6310 má utajené vady /21 287/

Duben

Duben patřil Siemensu MT50. Ten ve statistikách obsadil první a třetí místo, když v prvním případě zaujal přes čtyřicet tisíc čtenářů a v tom druhém téměř třicet tisíc. Mezi dva články o MT50 se dokázal vklínit Sony Ericsson T68i, u kterého jsme vám nabídli recenzi. Inovovaná verze původního T68 z podzimu loňského roku měla zpoždění, ale jelikož se jednalo o první dostupný telefon s MMS, plným právem vzbudil zasloužený zájem. Čtvrté místo pak patřilo dozvukům březnového CeBITu, a to konkrétně další Nokii, tentokrát modelu 3510, u které jsme vám nabídli první dojmy. Páté místo si pak nevybojoval žádný telefon, ale zajímavý článek o vzestupu popularity a prodeje rozvíracích telefonů. Bude i váš příští mobil véčko?

1, Siemens MT50 - první kontakt, nové fotografie /41 265/

2, Sony Ericsson T68i - Ferrari mezi mobily (recenze) /36 277/

3, Siemens MT50 - letošní první nový Siemens na českém trhu /28 735/

4, Nokia 3510 - recyklace 3310 s inteligencí 6210 (první dojmy) /19 652/

5, Váš příští mobil už bude véčko /15 917/

Květen

Kdo vyhrál v květnu? Na to je jednoduchá odpověď. Je to opět Siemens M50 a jeho recenze. Telefon Siemens M50 a jeho varianta pro T-Mobile M50 se tak staly jasně nejčtenějším tématem prvního pololetí letošního roku. Květnová recenze zaujala přes 41 tisíc čtenářů, což je přibližně o 15 tisíc více než článek, který se v květnu umístil na druhém místě. Tím byly první dojmy z Nokie 7650, prvního GSM telefonu s integrovaným fotoaparátem. Na třetím místě se umístila recenze Nokie 3410. Čtvrté místo si vybojoval v květnu první článek o operátorech, a to konkrétně o změnách v síti T-Mobile, která do té doby nesla jméno Paegas. Pátou příčku pak vybojovala legendární Nokia 3310, u které se ale v květnu objevila možnost přehrání firmwaru z asijské Nokie 3315. Změna, která přinesla uživatelům několik drobných vylepšení, zaujala na našem serveru přes 21 000 čtenářů.

1, Siemens M50 boří zažité tradice (recenze) /41 350/

2, Nokia 7650: To tady ještě nebylo (první dojmy) /26 655/

3, Nokia 3410 - mírný pokrok v mezích tradice (recenze) /24 010/

4, Paegas má dvě zprávy: dobrou pro paušály, horší pro Twisty /21 688/

5, Firmware udělá z Nokie 3310 novou 3315 /21 043/

Červen

Nejzajímavější červnovou událostí byl veletrh CommunicAsia v Singapuru, z kterého jsme vám letos poprvé přinesli exkluzivní zpravodajství. Informace z veletrhu, kde bylo představeno několik nových mobilů, vás podle našich statistik velmi zajímaly, takže se jej vám pokusíme zprostředkovat i v letošním roce. Nejčtenějším červnovým článkem byla recenze Nokie 7650, následovaná prvními informacemi o Nokii 6610, která měla světovou premiéru právě v Singapuru. I třetí místo patří za červen Nokii, tentokrát recenzi modelu 3510. Velký zájem vzbudil Samsung T100, etalon své třídy, jehož recenzi si v červnu přečetlo přes 23 tisíc čtenářů. Pátá příčka pak patří Siemensu SL42i, který již sice není žádný mladík, ale díky své ceně si jej vybírá stále hodně zákazníků.

1,Nokia 7650 - mobil pro náročné, který si zamilujete (recenze) /34 333/

2, Aktuálně: Nokia 6610 - tak tohle se opravdu povedlo (preview) /29 100/

3, Nokia 3510 - barevný kapr s inteligencí delfína (recenze) /25 289/

4, Všechny barvy světa: Samsung SGH T100 (recenze) /23 650/

5, Siemens SL42i - za ty peníze vážně stojí (recenze) /18 154/

Červenec

V červenci se do první pětice nejčtenějších článků vešly tři telefony a dva další články. V prvním z nich jsme vám nabídli informace, jak ušetřit za přístup na internet. V tom druhém jste si mohli přečíst, jestli by se vám nevyplatilo dojet si pro telefon do sousedního Polska. Přesto i v červenci byly dva nejčtenější články o mobilních telefonech. První místo získala Nokia 6610, druhé místo pak článek o novém mobilu z dílen Microsoftu. První dojmy z Nokie 6610 si přečetlo přes 28 000 čtenářů, když druhý díl tohoto článku, fotogalerii barevného displeje otevřelo téměř 14 000 čtenářů. Výsledky však nesčítáme a samotná fotogalerie si za červenec připsala až jedenácté místo. V přehledu pěti nejčtenějších článků za červenec nám ještě chybí čtvrté místo, které si pro sebe rezervoval Sony Ericsson R600 pro svoji recenzi. Škoda jen, že měla skoro rok zpoždění od prvního představení telefonu.

1, Nokia 6610 - Barevná budoucnost Nokie (první zkušenosti a detailní fotografie) /28 736/

2, Jak vypadá telefon od Microsoftu? /21 519/

3, Poradíme vám, jak ušetřit za přístup k internetu /20 431/

4, Sony Ericsson R600 - sázka na jistotu (recenze) /19 786/

5, Do Polska pro levný telefon? Proč ne (přehled předplacených sad) /16 596/

Srpen

Ač v srpnu měla velká část České republiky jiné starosti než si číst o mobilních telefonech, na výsledcích pěti nejčtenějších článků se to nijak výrazně neprojevilo. V celkové statistice samozřejmě povodně zaúřadovaly, protože naše servery skončily pod hladinou „nového karlínského jezera“. Rezervní server jsme pak přenechali daleko důležitějšímu povodňovému zpravodajství serveru iDNES. Nejčtenějším srpnovým článkem na našem stroji byly informace o změnách v účtování přístupu na internet. Zaujaly téměř 25 000 čtenářů. Druhé místo si v srpnu vybojoval Siemens S55 a jeho první fotografie. Dnes se již tento telefon začíná prodávat, naopak pátý v pořadí, Siemens SL55, byl v srpnu zahalen rouškou tajemství, což se dodnes nezměnilo, jelikož jej výrobce ještě oficiálně nepředstavil. Třetím nejčtenějším článkem srpna na našem serveru byly první zkušenosti s Sony Ericssonem T200, který na trhu zanedlouho vystřídal značně opožděný model R600. Na čtvrtém místě pak v srpnu skončil Samsung S100, který se u nás začne prodávat na začátku příštího roku. V srpnu jsme vám nabídli jeho první fotografie.

1, Internet zadarmo skončí 30. září /24 733/

2, Nový Siemens S55 bude představen na podzim (první informace a fotografie) /21 318/

3, Aktuálně: Sony Ericsson T200 je tady (první zkušenosti a detailní fotografie) /20 920/

4, Samsung S100 - korejská bomba dorazila do ČR (preview) /18 591/

5, Siemens SL55 - bude vypadat právě takhle? (první fotografie) /17 147/

Září

V zářijové první pětce jsou jen mobilní telefony, a to konkrétně dva Siemensy, dvě Nokie a jeden Sony Ericsson. Siemens si vybojoval první a třetí místo. Úspěšnější byl model C55 a jeho recenze, s třetím místem se pak musel spokojit Siemens S55, u kterého jsme vám nabídli jeho preview. Z Nokií byla v září nejúspěšnější 3650, která vás zaujala třeba svým kulatým číselníkem. Obsadila druhé místo. Celkově pátá pak byla Nokia 3530 - asijská sestřička další zářijové novinky Nokie - modelu 3510i. Na čtvrté místo se pak probojoval Sony Ericsson T200 a jeho preview. Škoda jen, že se tento telefon zatím nedostal do nabídky některého z našich operátorů.

1, Siemens C55 - překvapení babího léta (recenze) /27 347/

2, Aktuálně: Nová Nokia 3650 - tak to tady ještě nebylo (první informace) /24 982/

3, Siemens S55 - víme téměř všechno (preview) /24 323/

4, Sony Ericsson T200 se povedl (preview) /21 534/

5, Nová Nokia 3510i má sestřičku, která z nich je hezčí? /18 326/

Říjen

Říjnové výsledky byly o poznání lepší než ty zářijové, ovšem v první pětce nejčtenějších článků žádná velká překvapení nenajdete. První a třetí místo uzmul Siemens - pokolikáté už, dvě místa zaujal Sony Ericsson a mezi obě značky se vklínil Panasonic se svým špičkovým véčkem GD87. Ten skončil celkově na druhém místě, když zaujal téměř třicet tisíc z vás. Nejčtenější Siemens S55, který jsme v době veletrhu Invex mohli poprvé vyzkoušet a vyfotografovat. První dojmy Siemensu A50 si přečetlo 25 977 z vás, což tomuto telefonu zajistilo říjnovou třetí příčku. Dvě další místa pak patří jednomu telefonu, a to konkrétně Sony Ericssonu T300. Nejdříve jsme vám nabídli jeho preview, následně recenzi. Dohromady si T300 připsal téměř 48 000 čtenářů, jednotlivě to ale v říjnu stačilo jen na čtvrtou a pátou příčku, a to jen o fous před dalšími tématy.

1, Siemens S55 - exkluzivně první dojmy a fotografie! /31 700/

2, Panasonic GD87 - nejlepší mobil současnosti? (první dojmy a detailní fotografie) /27 768/

3, Siemens A50 - pokrok nejen o skok (preview) /25 977/

4, Sony Ericsson T300 - na křídlech mobilní vášně (recenze) /23 778/

5, Sony Ericsson T300 - high-end pro nenáročné (preview) /23 589/

Listopad

Listopadové výsledky mají naprosto jasného vítěze, který na druhého v pořadí získal skoro dvojnásobný počet čtenářů. Jestli si myslíte, že zvítězit musela Nokia, která v listopadu představila sedm nových telefonů, tak vás musíme vyvést z omylu. Zvítězil Siemens SL55 a jeho první povedené fotografie. Tento článek ukončil bouřlivé debaty o tom, jak tento telefon bude či nebude vypadat. Fotografie neoficiálně potvrdili i zástupci výrobce, ale na představení telefonu si přeci jen budeme muset počkat až do příštího roku. Nokia v listopadu získala na našem serveru tři místa v první pětce, a to konkrétně místo druhé, čtvrté a páté. Ve dvou případech se jednalo o její listopadové novinky. Více vás zaujala Nokia 7210, která obsadila čtvrté místo, nová odolná Nokia 5510 pak skončila pátá. Úspěšnější než obě novinky byla Nokia 6610, která se v listopadu pomalu, ale jistě chystala na pulty prodejen a vybojovala druhé místo. Na třetí místo se pak prosadila naše tradiční anketa Mobil roku se svými výsledky.

1, Siemens SL55 - bude výrazně menší než Nokia 7650 (první povedené fotografie telefonu) /41 924/

2, Nokia 6610 - nejpovedenější z trojlístku (preview) /23 133/

3, Výsledky ankety Mobil roku 2002 /18 519/

4, Nokia 7210 - avantgardní finská slunečnice (recenze) /18 141/

5, Nová Nokia 5510: odolná a hodně dobře vybavená (preview) /17 199/

Prosinec

Prosinec ještě neskončil, takže výsledky zatím nejsou úplné a stejně tak jsou oproti jiným měsícům prosincové články znevýhodněny. Proto nebudeme uvádět konkrétní pořadí, ale jen uvedeme prozatím pět nejčtenějších článků. Mezi nimi rozhodně nebude chybět Siemens S55 a jeho preview, i jeho stájový kolega Siemens A50, který ale patří do úplně opačné kategorie. V prosinci vás zaujal i článek, v kterém jste se dozvěděli, jak můžete zjistit výrobní historii vašeho telefonu Nokia, nebo článek, v kterém jsme vám přiblížili aktuální ceny telefonů na předvánočním trhu. Úspěšnější byla první část článku o low-endových telefonech, druhá část o manažerských a luxusních mobilech ale nijak výrazně nezaostávala. Hodně čtenářů si našla i Motorola E360, první low-end výrobce s barevným displejem. Bohužel musíme konstatovat, že tento telefon se v Evropě oficiálně prodávat nebude. Do nejčtenějších článků v prosinci pak určitě zasáhnou také články týkající se změn cen u T-Mobile, které ač vyšly až na sklonku měsíce zaznamenávají rekordní shlédnutí.

Adepti na nejčtenější články:

Je konec zasílání bezplatných SMS z internetu?

Změny cen u T-Mobile v přehledných tabulkách a číslech

Siemens A50 - levný, pohledný a vůbec ne hloupý telefon (recenze)

Siemens S55 - manažerský luxus pro všechny (preview)

Celkové pořadí může být pro někoho překvapením. Nejčtenějším článkem sice byla recenze Nokie 6510, ale v první desítce za celý letošní rok najdeme pět článků o telefonech Siemens a úspěch této značky u našich čtenářů dokazují i průběžné měsíční výsledky. Siemens vyhrál šestkrát, a to nepočítáme prosinec, kdy má na vítězství našlápnuto model S55. Nokia vyhrála čtyřikrát a jedno vítězství připadlo telekomunikačnímu článku. Nikdo jiný si vítězství v jednotlivých měsících nepřipsal.

1, Nokia 6510 – bude jarním hitem? (recenze) /60 325/

2, Siemens SL55 - bude výrazně menší než Nokia 7650 (první povedené fotografie telefonu) /41 924/

3, Siemens M50 boří zažité tradice (recenze) /41 350/

4, Siemens MT50 - první kontakt, nové fotografie /41 265/

5, Sony Ericsson T68i - Ferrari mezi mobily (recenze) /36 277/

6, Nokia 7650 - mobil pro náročné, který si zamilujete (recenze) /34 333/

7, Nokia 6310i – první dojmy z nejdokonalejšího finského mobilu /32 658/

8, Nokia 3410 - legenda pokračuje? (první dojmy) /32 257/

9, Siemens S55 - exkluzivně první dojmy a fotografie! /31 700/

10, Nový Siemens M50 umí Javu (první informace a fotografie) /31 500/

Doufáme, že přízeň našemu serveru zachováte i v roce příštím. My na oplátku slibujeme, že se budeme snažit zprostředkovávat vám opravdu aktuální a důležité informace a budeme se věnovat tématům, která vás nejvíce zajímají. Vaše náměty do příštího roku nám zanechte v diskuzi pod článkem, s chutí si je přečteme a necháme se jimi inspirovat.