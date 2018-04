Hity CeBITu: Kdo zklamal a kdo naopak zazářil?

CeBIT 2003 máme úspěšně za sebou, vítězové se hřejí na výslunní, poražení mohou zpytovat svědomí a urychleně se vrhnout do vývojových dílen. Pokud se na letošní ročník podíváme z globálního hlediska, je zřejmé, že trh se zkonsolidoval a v nejbližších měsících nelze očekávat ani žádné fúze, ani žádné bankroty. Ten, kdo mobilní telefony vyrábí a jeho výrobky zná alespoň Evropa a Čína, je bude vyrábět i dál. Spíš se stále častěji budeme i v Evropě setkávat s telefony, které mají sice exotický původ, ale nesou dobře známé logo. Množství asijských producentů, kteří na loňském CeBITu obsadili každé volné místečko, prořídlo, přece jen konzervativní Evropa některé prapodivné modely nepřijala. Pro tyto výrobce zůstává prioritou domácí asijský trh, popřípadě poskytnou své zaměstnance a výrobní linky známým značkám. Prim tedy hrály známé firmy, a tak se nyní můžeme podívat, jak si která stála.

Nokia - letos nic moc

Začít můžeme u světové jedničky - finské Nokie. Ta se zařadila do šiku těch, kteří zklamali, či mírněji řečeno, nijak výrazně nepřekvapili. Ze tří novinek určených výhradně pro CeBIT největší pozornost přitáhnul nový autotelefon Nokia 810. Naopak nový „hudební“ model 3300 je jen další podivností, kterou asi velký úspěch nečeká. Ne že by byl tento telefon na šířku“ nezajímavý, to ne, ale bude docela drahý a pro běžný provoz poněkud nepraktický. Zaujme teenagery, ale pro ty bude asi jeho cena nad jejich možnostmi. To samé v bledě modrém platí i pro model 6220. Vypadá jako 6610, má fotoaparát a je určena pro rozšířené Edge GSM sítě. Znáte nějakou fungující? To ale neznamená, že by se jednalo o nezajímavý telefon, jenom nezaujal veřejnost. V každém případě ale tento model zajistí Nokii technologický náskok a lze předpokládat, že až se nějaká GSM Edge síť spustí, bude reklamním tahákem právě tato Nokia (Edge telefon má ale i Motorola a jedná se o upravený model T720). Návštěvníci se na stánku Nokie věnovali dobře známým hitům a odborná veřejnost spekulovala, kdy to Nokia zase „rozjede“. Jestli až na podzim, nebo třeba již v červnu na veletrhu CommunicAsia.

Motorola chce ubít konkurenci cenou

Vedle Nokie měla stánek Motorola. Je to světová dvojka a loni se jí celkem dařilo. Co letos? Většinu novinek ukázala již v lednu v Šanghaji, na CeBIT si nechala dvě novinky. Super low-end C230 by mohl být úspěšný, ale pro Evropu to už asi žádné terno není. Druhou novinkou byl model E390 a ten už za pozornost stojí. Je to ukázkový příklad nového telefonu střední třídy, výrobci tuto kategorii nazývají mid-range, jeho cena si ale nezadá s většinou dnešních low-endů. E390 má fotoaparát, dobrý barevný displej a třeba i bluetooth. Jedná se o „veřejnou“ variantu véčka V300, které si pro sebe nechal vytvořit speciálně T-Mobile (V300 zatím nikde oficiálně představena nebyla, bude se jednat o téměř identický model jako je V295 - viz Motorola v Šanghaji).

Motorola jde cestou co nejnižších cen, takže u E390 a i V300 se můžeme těšit na velmi příznivou cenu. Co byste řekli na pouhých sedm tisíc? Proč ne, když top model V600 by měl stát okolo deseti tisíc a vyložený low-end s barevným displejem, model C350, se prý vejde hluboko pod pět tisíc Kč. Jenom škoda, že zatím Motorola vystavuje jen makety. Snad se do podzimu dočkáme.

Samsung - více, lépe, radostněji

Světová trojka, Samsung, ukázala více nových modelů, než běžný návštěvník vůbec mohl vstřebat. Je to podobná taktika jako u Nokie, jenomže u Samsungu naprosto chybí něco jako lidový mobil. Všechny Samsungy jsou poměrně drahá véčka, nutno však podotknout, že krásná na pohled, technicky vyspělá a luxusně provedená. Low-endy Samsung chystá až na podzim, možná je ukáže ještě před polovinou roku, přesný termín není znám. Na stánku Samsungu bylo k vidění leccos, velkou pozornost na sebe strhnul chytrý telefon i500 s operačním systémem Palm. Zajímavé byly i běžné mobily, displeje mají nejlepší ze všech, funkcí přehršel a z designérských kreací si vybere každý. Naším favoritem je model P400 a dvojice z nové generace, X400 a X410. Jenom jestli na ně bude zákazníkovi stačit peněženka - Samsung si ale na odbyt zatím rozhodně stěžovat nemůže.

Siemens byl na domácím hřišti pánem

Dalším pánem na holení je německý Siemens, tudíž domácí borec, který chtěl a asi i strhnul většinu pozornosti na sebe. Chytře rozdělil své čtyři novinky a dvě představil s měsíčním předstihem, dvě až v předvečer CeBITu, i když o SL55 se vědělo již hodně, hodně dlouho dopředu. Stánek Siemensu byl obrovský a přesto neustále přeplněný. Stylové modely Xelibri stály bokem, před nimi se fronta netvořila, byly za sklem a jen jako makety. Za to před SX1 bylo doslova „narváno“. Dostat tento snad až přechytralý telefon s podivnou klávesnicí do ruky vyžadovalo velkou dávku trpělivosti. Stejný nával byl i u SL55 - ten se také velmi líbil - a ani M55 si na nedostatek pozornosti stěžovat nemohl. Ke čtvrté novince, modelu A55, jsme se ani nedostali, ale v jejím případě jsme po tom ani nijak výrazně netoužili. Mohli jsme si ji totiž prohlédnout již loni na podzim ve verzi pro USA. Siemens na letošním CeBITu rozhodně nezklamal.

Sony Ericsson bloudí, najde správnou cestu?

Za Siemensem kulhá ve světovém žebříčku Sony Ericsson. Jako jediný z velkých hráčů loni dále ztrácel zákazníky, přesto měl stánek stejně velký jako loni. Na něm ale jen velmi málo telefonů. Jiní výrobci jdou cestou velkého množství modelů, které se zavděčí každému, Sony Ericsson si vybral cestu opačnou, a jak to tak vypadá, míří špatným směrem. Nový top model T610 se líbil. Je pohledný a dobře vybavený. Naopak T310 je to samé jako T300, jeho design asi moc emocí nevzbudí a displej je vzhledem ke konkurenci jedním slovem bída. Kdo měl štěstí a nepřišel v době oběda, mohl se pokochat pohledem na chystaný model Z1010. Ten byl na stánku ve dvou částečně funkčních exemplářích, v obou případech v kapse jednoho ze zástupců společnosti. Jinak byly vystaveny jen makety. Největší nával asi byl u P800, ten, ač rok starý, stále láká pohledy zákazníků a mládeži se docela líbil i model T100. Ten se totiž v západní Evropě začíná prodávat až nyní.

LG - Evropo, chceš mě?

Na Sony Ericsson se mohutně tlačí další korejský bojovník, LG. Ten stál v hale 26 trochu bokem a díky tomu, že v Evropě zatím moc nepůsobí, se ani nemohl divit, že ve svém stánku přeplněno neměl. To ale neznamená, že by nezaujal. Véčka umí perfektní, klasické modely se nám až tak moc nelíbily. Uvidíme, jestli do toho letos půjde v Evropě na plno, pak bychom se mohli dočkat několika zajímavých modelů. LG si však musíte vzít do ruky a vyzkoušet, až pak oceníte velmi jednoduché ovládání a jedno z nejlepších a nejjednodušších menu současnosti.

Smečka výrobců za první světovou šestkou také nezahálela. Přesné pořadí v této chvíli neznáme, takže zvolíme náhodné pořadí.

Alcatel pochopil, že zdrženlivost není na místě

Alcatel ukázal hodně nových telefonů. Tři low-endy s monochromatickým displejem už v Evropě asi moc parády nenadělají, takže se můžeme rovnou pustit do „barevných“ novinek. Tou první je model OT531, který je ale původem od Mitsubishi. Je pěkný, bude levný a není hloupý. Zanedlouho budete moci originál posoudit přímo z našich stránek. Když už jsme u Mitsubishi, tak vězte, že jejich značka Trium je již minulostí, telefony se zase jmenují Mitsubishi a stánek výrobce obsahoval jeden jediný telefon. Na to, jak byl velký, zel prázdnotou. Vystaveným modelem byl i-Mode telefon N21i, podle všeho vycházející právě z modelu M320. Ten výrobce vůbec nevystavoval a jiné telefony také ne. Proč, to netušíme. Zpátky k Alcatelu. Další tři barevné novinky přijdou na trh až na podzim, takže je předčasné je detailně hodnotit. Mohou být úspěšné, rozhodne cena. Model OT332 má být velmi levný, pod pět tisíc, OT535 by neměl stát více než šest tisíc Kč a top model OT735 nemá šanci, pokud nebude stát maximálně osm tisíc. Na podzim ale mohou být ceny ještě nižší. Uvidíme.

Sagem a Philips mají jasno, Sendo má pěkné véčko, jinak nic moc

Milé překvapení z Francie je nový Sagem X6. Má fotoaparát, displej je solidní a celý telefon pohledný. Pokud bude Sagem pokračovat tímto směrem, má šanci být úspěšný. Jeho véčka MY3078 a 3088 nás neoslovila, model X5 je dobře známý a ve vylepšené verzi s lepším barevným displejem a podporou MMS ještě může udělat hodně parády. Na stánku Senda se nám líbilo nové véčko M550, další telefony již nepovažujeme v Evropě za příliš konkurenceschopné. Jedná se o vyložené low-endy, a to nijak výjimečného vzhledu a parametrů. Philips ukázal svá dvě nová véčka. Představují asi krok správným směrem, v Asii se budou líbit, v Evropě snad také. Mají slušné funkce, solidní vzhled a mají být i levné. Na nový top model Philipsu si ale ještě budeme muset počkat, stejně tak nevíme, jestli se v Evropě bude prodávat inovovaný Philips Xenium, který vydrží na příjmu celý měsíc.

Korejci excelují technikou, Číňané šílenými nápady

A co dále? Z asijských firem nás zaujala dvojice Maxon a Sewon; především ten první nabízí obrovskou paletu špičkových véček se skvělými displeji a bohatou výbavou. Je ale otázkou, jestli tato poměrně tradiční značka prosadí své výrobky i mimo španělský a britský trh. Sewon již tak zajímavý není, zaujal snad jen „neviditelný“ model 5000. Velkým překvapením pro nás byla značka VK Mobile. Je z Jižní Koreje a její produkty rozhodně stojí za pozornost. Zatím nabízí relativně obyčejné modely, ale tři chystané novinky by se bez problémů zařadily mezi absolutní světovou špičku. Nechme se překvapit, VK Mobile již má zastoupení v Itálii. Poslední značka, která stojí podle nás za pozornost, je čínský Amoisonic. Jeho telefony jsou zajímavé především svým vzhledem, o technologickou špičku se rozhodně nejedná. Tajuplný kosmický model, o kterém nic podrobnějšího nevíme, stojí minimálně za shlédnutí.

Který z výrobců mobilů zaujal na letošním CeBITu právě vás?