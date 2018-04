Hitparádu vyzváněcích melodií vyhrála loni Beyoncé

Nejstahovanější melodií do mobilního telefonu je za loňský rok skladba Crazy In Love od Beyoncé. Tak o tom alespoň informovala internetová stránka BBC. V první desítce je jen jeden motiv z televizního seriálu, či filmu a to konkrétně motiv ze seriálu Simpsonovi. Jinak první desítku obsadila taneční hudba a R&B. Zdroj ale neuvádí, v jakém poměru se jednalo o polyfonní nebo monofonní vyzvánění, ani statistiky o podílu jednotlivých značek mobilních telefonů, do kterých se melodie stahovaly.

Beyoncé Knowles je členkou populární skupiny Destiny Child, skladba Crazy In Love ale pochází z jejího sólového alba Dangerously In Love a podílel se na ní i populární raper Jay-Z.

Tabulka nejstahovanějších melodií do mobilních telefonů za loňský rok:

1. Beyoncé - Crazy In Love

2. XTM - Fly On The Wings Of Love

3. R. Kelly - Ignition

4. In Da Club - 50 Cent

5. Tubular Bells - The Exorcist

6. Coldplay - Clocks

7. The Simpsons - motiv

8. Black Eyed Peas - Where Is The Love

9. Sean Paul - Get Busy

10. Ultrabeat - Pretty Green Eyes