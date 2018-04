Hitparáda stahovaných log a melodií

Uživatelé mobilů se snaží, aby jejich přenosný miláček byl co nejvíce osobní, aby byl nezaměnitelný. Kupují mu oblečky, všelijaké svítící anténky, a hlavně: mění si loga na displeji. Vždyť na svoje logo se podíváte stokrát za den. Zobrazené logo znamená, že jste na příjmu, že jste v kontaktu. A je milé, když vás o této skutečnosti ubezpečí oblíbený obrázek. Takže logo je vlastně docela důležité – hodně říká o osobnosti majitele, zcela určitě vypovídá o jeho životním stylu. A melodie? To je ještě ožehavější téma: vaši melodii slyší nejen blízcí přátelé. Na rozdíl od loga může vaše melodie působit i na zcela neznámé lidi. A opět vypovídá o vaší originalitě. Prozradí, jakou máte rádi hudbu. Prozradí, zda chcete být spíše nenápadní - melodie začíná jednotlivými tóny, mobil zvednete, než se rozehraje, nebo zda jste extravagantní - vyřvávající mobil s plnou hlasitostí je to, co vám sedí.

Připravili jsme pro vás hitparádu log a melodií, které máte rádi. Přesněji hitparádu log a melodií, které rádi stahujete. A požádali jsme hned všechny operátory, aby nám tímto pořadím nejstahovanějších log a melodií o vás, uživatelích, něco řekli. Jako přívažek nabízíme pořadí log, které si rádi stahujete od nás, z Mobilu.cz. Budeme postupovat pěkně podle abecedy, sebe upozadíme. Samozřejmě se ovšem nezdržíme komentáře!

Eurotel

EUROTEL-Top10 Melodie Loga 1. Mission impossible 1043 2. Voda, co ma drží 1007 3. Slunce 1018 4. Ženatý se závazky 1006 5. Mash 1013 6. Pink panter 1010 7. Indiana Jones 1050 8. Hitp 1152 9. Without me 0238 10. Jede jede mašinka 0021

Eurotel: poslat LOGO mezera vybraný číselný kód na číslo 999111.

Na nejstahovanějších melodiích je jasně vidět, jak se mezi uživateli mobilních telefonů střetává různorodý vkus a hudební cítění. Najdete tu opravdu typický průřez spektrem hudebního průmyslu, tedy spíše spektrem motivů a melodií šlágrů současných i dřívějších hudebních epoch.

Zákazníci Eurotelu mají v největší oblibě motivy melodií z filmů a seriálů, o čemž svědčí například nejstahovanější chytlavá hitovka z amerického filmu Mission Imposible, legendární saxofonový part z Růžového pantera, znělka nekonečného seriálu Mash, nebo motiv z Indiana Jonese. Z písniček si do svých mobilů nejvíce zaslali nápěv Voda, co ma drží od sloneské skupiny Elán, Slunce či nestárnoucí odrhovačku Jede, jede mašinka.

Loga Eurotelu jsou maličko jiná, z některých jako bychom cítili intelektuální náboj (čínské znaky), z jiných jakoby zase čišela agresivita (pitbull na displeji asi o majiteli mobilu něco vypovídá). Ale srdíčka na dalších místech nám zase potvrzují, že i mezi majiteli eurotelích karet jsou obdivovatelé "křehkých, zamilovaných motivů". Bylo by zajímavé optat se zahraničních operátorů, zde u nich v žebříčcích také tak často figuruje pivo. Češi se nezapřou ani ve výběru loga. Knedlíky ovšem hledáme marně...

Oskar

OSKAR srpen červenec červen 1. 0544 0544 6585 2. 6581 6581 6581 3. 6585 0637 0544 4. 0272 6585 0010 5. 0637 6520 6520 6. 6520 0540 0272 7. 6563 6513 1300 8. 0540 0439 0012 9. 0523 6563 3036 10. 6513 0272 6562

OSKAR srpen červenec červen 1. Stan – Eminem Pulp Fiction Pulp Fiction 2. Lucky Boy - Samotáři Stan – Eminem Californication 3. Pulp Fiction Mumuland – Kotvald Stan – Eminem 4. Mumuland – Kotvald Maxipes Fík Indiana Jones 5. Ženatý se závazky Pretty Woman Pretty Woman 6. Maxipes Fík Indiana Jones Pátá – Vondráčková 7. Lambada Colorado - Kabát Maxipes Fík 8. Colorado - Kabát Medvídek - Lucie Colorado - Kabát 9. Indiana Jones Lambada Hrobař - Premier 10. Včelí medvídci Hrobař - Premier Medvídek - Lucie

Oskar: SMS ve tvaru LOGO mezera číslo odešlete na 3355.

Začátkem prázdnin jasně v závodu o nejstahovanější zvonění vítězila legendární melodie z Tarantinova filmu Pulp Fiction, než jí vystřídal rappový motiv Stan od Eminema. Mezi těmi opravdu top najdete takové pecky jako Pátou Helenky Vondráčkové, Maxipsa Fíka, Včelí medvídky či nestárnoucí Lambadu. Velmi oblíbené jsou především soundrackové melodie, vedle braku se v prvních řadách skví Lucky Boy z Ondříčkových Samotářů, průvodní melodie z Indiana Jonese, Pretty Woman nebo nesmrtelný motiv ze seriálu Ženatý se závazky. Že v konkurenci světových melodií obstojí i nápady českých rockerů dokazuje Colorado od Kabátu nebo zlidovělý Hrobař skupiny Premier, o vtíravém hitu Medvídek ani nemluvě. Milovníci Péti Kotvalda si často stahují jeho Mumuland, málokterý z nich si asi nechá svůj mobil vyzvánět motivem písničky Californication americké skupiny Red Hot Chili Peppers.

Žebříček Oskara nám nabízí velmi pěkný přehled o vývoji pozic jednotlivých log. Povšimněte si třeba želvičky! O čem svědčí její přítomnost na předních místech? (A nejen tam, v červnu zabodovala i krátká varianta želvičky i tzv. varianta přetržená.) I mobilisté, lidé, kteří chtějí být neustále v kontaktu, pocíťují potřebu zklidit rychlý běh doby. Alespoň při pohledu na displej. Oskaristé jsou samozřejmě mobilní patrioti - proto ten častý výskyt usměvavého loga. Ale co to zvítězilo v prázdninových měsících?!? Těžko identifikovatelná potvora má připomínat majitele? Jeho vztah k okolí? Je to snad Garfield? Ne, netroufáme si odhadovat. Zaměřte svůj zrak na sedmé místo v červnu... Je s podivem, kolik svůdnosti se vešlo do pár obrazových bodů displeje. Logo už jasně a přitom decentně míří do oblasti erotiky. Ale s tou se zde ještě setkáme.

T-Mobile

T-Mobile Loga - Nokia Melodie - Nokia 1. TMOBILE Toxicity - System of a down 2. STOPKA Rock And Roll - Led Zeppelin 3. PRUVOD Shake your bon-bon - Ricky Martin 4. SKORP My Sacrifice - Creed 5. KUKADLA Non stop - Michal David 6. NAZDRAVS Blue (da ba dee) - Eiffel 65 Loga - Siemens Melodie - Siemens 1. DRAKSI Mission Impossible Theme 2 2. PES Simpsons Theme 3. OPICESI Xfiles Theme 4. KROKOD A je to (melodie z večerníčku) 5. KRYSA Pátá - Zuzana Norisová 6. APOCALYPSE Růžový panter

T-Mobile: SMS ve tvaru LOGO mezera zkratka pro objednání odešlete na 5005.

Pro zákazníky T-Mobilu platí to samé jako pro majitele karet dvou předešlých operátorů. Melodie si posílají hodně a často, mezi nejstahovanějšími motivy objevíte průřez spektrem komerčního hudebního světa. Najdeme tu sice notoricky přehrávané a z ulic tisíckrát vyslechnuté melodie z Růžového pantera, Mission Impossilble nebo The Simpsons, ale také takové skvosty jako motiv z večerníčku A je to, My Sacriface od The Creed, Toxicity od skupiny Systém of a Down či dokonce Non Stop od nonstopého Michala Davida. Lahůdkou mezi stahovanými melodiemi, a na druhém pořadí dosti překvapivou, je Rock And Roll od Led Zeppelin.

Výběr skladeb pro mobilní telefony je opravdu bohatý a zaslechnout takový monofonní Mumuland nebo Já chci žít non stop... na plné pecky v přeplněné tramvaji je jistě požitkem pro nejednoho spolucestujícího. Je přeci báječné ukázat každému svůj vytříbený hudební vkus. Než přijdete na to, že tiché vibrační vyzvánění vás na hovor upozorní také spolehlivě.

Loga připravená pro uživatele sítě T-Mobile bychom mohli pracovně rozdělit do dvou skupin - na zvířecí a na epigramatická, tedy "nápisová". Začněme vítězem v první skupině borců (loga pro Nokie). Je zřejmé, že i zákazníci T-Mobilu chtějí sladit krok s tempem firmy a na svých displejích současně s mateřskou společností provedli rebranding. Druhého borce mají pravděpodobně v oblibě mladší uživatelé, avšak i na displeji postaršího muže bychom si jeho přítomnost vysvětlit dovedli (tíživá finanční situace rodiny s jedním dítětem či časté zálety apod.). Logo, které je na šesté pozici, se tam muselo dostat omylem. Mělo by se za sebe stydět a dobrovolně odejít. Jak velké rozpětí nacházíme ve zvířecích motivech! Od typicky domácí myši po typicky orientálního draka! Dramatický krodýl vedle obyčejného psíka, ten zase po boku mrštné opice. Je dobře, že lidé mají zvířata rádi a dávají jim takto najevo svou přízeň. Vůbec ovšem není hezké, že se jim také snaží vnutit lidské vlastnosti! Ony jeleny nebudeme komentovat - už jste někdy viděli jeleny s dvojkou vína? Paroháče snad...

Mobil.cz

Mobil.cz září 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jen v krátkosti k logům z našeho domácího milovaného serveru. Prozraďme na želvičku, že její místo na první pozici je dlouhodobě stabilní. Jak již bylo výše zmíněno, cosi to svědčí o "tepu doby". Vyzýváme tímto psychology (profesionály i amatéry), aby se pokusili o zevrubný výklad tohoto želvího problému. Není to snad znamení? Nemáme snad zahodit mobily a vrátit se k poklidnému životu v náruči přírody? Loga operátorů na dalších místech jasně svědčí o tom, že Mobil.cz čtou všichni mobilisté bez rozdílu přesvědčení. A to je dobře! Jsme prostorem pro všechny mobilní národy! Uživatel může být pověšen v jakékoliv síti, je vždy náš a my se zavazujeme, že s ním budeme snášet trable v každé bouřce či během jiné přírodní katastrofy, která vážně ohrozí jeho mateřské BTS.

To, co v lehkém náznaku začíná na dalších místech, nás nutí začít další odstavec. Medvídci, kteří obsadili páté místo, jsou ještě roztomilí. Samá srdíčka a pusinky, čerti se srdcem ovšem ohlašují věru nepěkné věci. Jak si máme vyložit Předposlední pozici? Navrhujeme následující teorii: medvídci a zajíčkové jsou oblíbenci náctiletých dívek - jsme rádi, že máme čtenáře i mezi mladými dívkami. Náš deník čtou ale jistě i náctiletí chlapci a právě jim připisujeme na vrub onu černou skvrnu na našem jinak počestném žebříčku! Měli by se zamyslet. Když ne oni, tak alespoň jejich telefony, které by mohly být natolik rozumné (pozn.: nejedná se o tzv. smartphones, chytré telefony), že takové logo prostě nepřijmou.

Pokud jste v naší analýze hitparády došli až sem, klobouk dolů před vaší trpělivostí. Nechtěli jsme se pouštět do rádoby hlubokomyslných debat, proč to či jiné logo je právě oblíbené. Loga i melodie jsou především zábavou a zábavou mají také zůstat. Berte náš článek proto prosím shovívavě, berte jej třeba jako inspiraci. Třeba se vám některé logo zalíbilo a vy se osmělíte a poprvé si displej vašeho mobilu přizpůsobíte svému vkusu. A také dnes máme pátek. Odlehčete svůj dnešní den, jako my jsme odlehčili tento článek. Celá redakce vám přeje krásný víkend. I když třeba deštivý.