HitchHiker - čili průvodce (nikoliv vesmírem)

Koncem minulého týdne jsme vám přinesli zprávu o zajímavém produktu HitchHiker, jenž připravila britská firma STNC Enterprises. Browser přeložený do nativního kódu mobilních telefonů zaujal většinu z vás, zejména proto, že slibně nabízel možnost grafického surfování i na omezených displejích mobilních telefonů, nepotřeboval PCMCIA karty a jeho hardwarové nároky byly neveliké.

Díky velikému pochopení firmy STNC Enterprises jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku samotného HitchHikera (Stopaře) - a tuto zkušenost se pokusíme převést na vás.

Především je třeba říci, že firma STNC Enterprises v současné době jedná s některými výrobci mobilních telefonů o implementaci Stopaře do jejich výrobků. Ačkoliv hardwarové nároky jsou nízké, přeci jenom je nutná přestavba mobilu. Předpokládá se ovšem, byť zatím potají, že právě HitchHiker bude tím, co se stane vstupenkou do "vyšší střední třídy" mobilů - tedy do těch mobilů, od kterých se neočekává pouhé telefonování, ale ani implementace vyšších systémů typu PalmOS nebo WinCE.

Podle našich informací je ovšem nepravděpodobné, že bychom první implementace HitchHikera viděli již na CeBitu, ačkoliv jednání vypadají s výrobci vypadají zajímavě a proslýchá se cosi o dílnách Siemense. Tyto preview fotografie ovšem pocházejí z Motoroly SmatPhone, šlágru, na který Motorola vnadila již minulý CeBit (tak, jako Alcatel s věčně posouvaným One Touch Com) - konec konců to je dobře poznat z formátu fotografií, za jejichž mizernou kvalitu se předem omlouváme.

Na první pohled je pamětníkům zřejmá inspirace - prostředí GEM známé z Atari ST a především nezapomenutelného programu Ventura Publisher 3.0 for DOS (nemáte ho ještě někdo?). Posunovací lištičky umožňují vyjíždět mimo fyzickou obrazovku, čímž umožňují i na malých displejích mobilů orientaci. Pokud je displej příliš malinkatý, zmenší se grafická velikost ze stávajících šesti bodů na pouhé dva body. Jak se to řeší u "jumbo" displejů Ericssonu 628? Jednoduše - neřeší: je potřeba grafické zobrazovací rozhraní, nikoliv textový výstup.

Spodní řádek je vyhrazen stavovým informacím, maličké kolečko je něco jako menu - můžete přepínat mezi jednotlivými okny (dle implementace Stopaře), případně je zavírat a měnit jejich velikost. Ovládání je jednoduché - pokud telefonek nemá dotykovou obrazovku, lze používat klávesy 2, 8, 4, 6 pro posun analogickým směrem, případně klávesu 5 jako Enter. Klávesou - v našem případě 1 - se ocitnete v režimu skákání po hyperlinkových odkazech podobně, jako je tomu u Nokia 9000 communicator.

Klávesou pro vyvolání menu na svém mobilním telefonu byste se dostali do menu HitchHikera; jako byste si klikli na to kolečko ve spodním rohu. Pokud v menu zvolíte "End", opustíte HitchHikera a s ním i zrušíte datové spojení - něco jako multitasking tu mezi HitchHikerem a ostatními aplikacemi mobilu neexistuje, v rámci HitchHikera ano - HTML natéká i ve více oknech současně. Osobně to považuji za logické, pokud byste se přepli bez zrušení datového spojení do měsíce a do dne byste se podivili.

Obrázek s logem CDNow jsme volili úmyslně - toto logo asi většina z vás zná a dovedete si představit, co znamená pro optimalizační rutiny výstupu Stopaře dostat jej na zrnitý LCD displej.

HitchHiker věru vypadá jako slibný produkt a ačkoliv jej do letních modelů již patrně nikdo nestihne zabudovat, do zimních kolekcí se patrně probojuje. A to by bylo zajímavé.

Nuže, zdá se, že bude na co se na CeBitu dívat. Nenechte si ujít naši letošní on-line reportáž z veletrhu!