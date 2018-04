HitchHiker - browser pro mobilní telefony

Je pravda, že mobilní telefon si bez browseru zatím dokážeme představit - dozajista ale přijdou chvíle, kdy mobil bez přístupu na internet bude rarita muzejního zákoutí. Výhodu zatím měla Nokia, pro jejíž model Nokia 9000 Communicator dodal browser Geoworks, ale co ty ostatní, kteří nechtějí míchat telefon s počítačem? Pomoc tu je.

Firma STNC přišla s hardwarově nenáročným browserem HitchHiker, jenž je primárně určen pro nasazení v chytrých mobilních telefonech. Co to znamená hardwarově nenáročný a co znamená v tomto případě browser? Stopař potřebuje pro svoji práci 250 KB ROM - velikost vžadované RAM závisí na tom, co od něj očekáváte - tedy podle velikosti odkládacích souborů případně předpokládané velikosti stránek.

HitchHiker je podle vyjádření firmy portovatelný na jakoukoliv platformu během několika týdnů, jeho možnosti nasazení jsou tedy značné. Samozřejmostí je možnost updatování software, navíc HitchHiker je schopen zajistit sám případný softwarový update - nejenom svůj, ale i mobilního telefonu. Stačí se připojit a zadat patřičný příkaz napsaný na kartičce u telefonu.

HitchHiker zahrnuje celou paletu služeb nutných pro internetové spojení: PPP, IP, UDP, TCP, DNS a konfigurační aplikace. Dále je součástí HitchHikera grafická knihovna a HTML 3.2 - na dynamické HTML je tedy nutno zapomenout, ale stránky Mobil serveru si přečtete. Jak bylo řečeno, software je nezávislé na procesoru a firmware, portace je možná velmi rychle. Podmínkou je, aby bylo k dispozici alespoň 250 KB ROM a výkon procesoru aby byl více než 1 MIPS. HitchHiker je vhodný k nasazení jak na telefonech v síti GSM, tak PCS, CDMA i v síti třetí generace.

Uživatelské prostředí má být přizpůsobeno provozu na monochromatických displejích malého formátu - jak, to si nyní těžko lze představit, obrázky chybí. Firma se ovšem holedbá, že na displeji bude možno zobrazovat i obrázky, sice v mizerné kvalitě, leč přesto.

Podle vyjádření firmy je pravděpodobné, že tento browser použije firma Philips do svého Ilia, zatím ovšem není jisté, zda dá Philips přednost tomuto proprietárnímu řešení - byť hardwarově nenáročnějšímu, či zda zvolí robusnější WinCE.

Firma STNC ovšem v oboru není žádným nováčkem - její internetový software je nedílnou součástí i Psiona Series 5, GeoFoxe a dalších podobných technických zázraků.