Hit Samsungu se jmenuje Corby. Za 3 700 korun dotykáč nebo komunikátor

Samsung překvapil. Hlavním modelem pro nadcházející sezonu nebude žádný špičkový přístroj, ale trojice levných modelů řady Corby. Společný mají tvar a zadní výměnné kryty. Hlavní corby bez dovětku je levný dotykový mobil se slušnou výbavou. Model Corby TXT bude stát stejně a nabídne koncept běžných QWERTY komunikátorů, ale v jednoduchém provedení. Třetí corby se jmenuje PRO a kopíruje koncepci Nokie N97. Tedy dotykový mobil se z boku výsuvnou QWERTY klávesnicí. Jeho cena již ale bude vyšší.

Samsung si pro premiéru stěžejní řady Corby vybral italský Milán, a to v době, kdy v tomto městě módy probíhá Fashion week, jedna z nejdůležitějších akcí módního světa. V podobném duchu připravil i samotnou prezentaci s centrálním pódiem, které evokovalo přehlídkové molo. Corby je totiž tak trochu model(ka). Vrací do módy již téměř zapomenuté výměnné kryty, konkrétně zadní kryt baterie. Ty jsou záměnné u všech tří modelů navzájem.

Samsung představil dvě novinky s QWERTY klávesnicí: Corby TXT a Corby PRO Technickou specifikaci obou nových samsungů si můžete přečíst v tomto článku.

Samotná prezentace byla velmi netradiční. Samsung efektně zkombinoval živé moderátory s holografickou projekcí na neviditelná plátna po obou stranách pódia. Všechny tři varianty modelu Corby se tak vznášely nad pódiem a vše doplňovaly holografické kulisy.

Corby klasik

Základní model Corby nese doplňkové označení S3650 a je to stylový dotykový mobil bez operačního systému. Tak trochu leze do zelí již prodávanému modelu Star, který podobně vypadá a má i velmi podobnu cenu. Corby je dokonce o malinko hůř vybaven, má displej s menším rozlišením a horší fotoaparát. Jenže star nemá výměnné kryty a to může být, alespoň podle Samsungu, rozhodující.

Corby se bude prodávat ve čtyřech verzích: se žlutým, oranžovým, růžovým a bílým zadním krytem. V balení každé varianty ale bude vždy ještě černý kryt a pak potištěný kryt se základní barvou varianty. Další širokou paletu krytů bude možné zakoupit jako příslušenství. Přední část přístroje je vždy černá. Výměna krytu je bezproblémová a kryt drží na telefonu dobře, neskřípe a ani nehrozí, že by se mohl samovolně uvolnit.

Displej je docela velký, ale má menší rozlišení. Pro danou cenovou kategorii je určitě dostatečný, ale nemá cenu jej srovnávat s dražšími modely výrobce a i displej modelu Star je detailnější. Přesnost dotykového displeje je dobrá, je však nutné ho zkalibrovat. Telefon nemá žádný otevřený operační systém. TouchWiz menu je podobné menu v Samsungu Star nebo menu u podstatně dražšího Samsungu Jet.

Novinkou je možnost přepnutí menu do varianty Cartoon, tedy jakési animované verze. Ta potěší především mladé zákazníky. Ve stejném stylu jsou připraveny animované avatary, které lze přiřadit kontaktům v telefonním seznamu. Samsung ani u corbyho nezapomněl na popularitu sociálních sítí. K těm nabízí přímý přístup pomocí widgetů z úvodní obrazovky (respektive obrazovek, může jich být víc). Novinkou jsou vyskakovací widgety, které přímo upozorňují na aktuální statusy ze sociálních webů Facebook, Twitter nebo MySpace.

Menu přístroje a systém widgetů nebo vícenásobné úvodní stránky jsou stejné jako u modelu Star nebo Jet, prostě klasické menu dotykových samsungů. Ve výbavě nic podstatného nechybí. Jen fotoaparát má pouze dvoumegapixelové rozlišení a telefon nepodporuje sítě třetí generace. To ale zákazníkům u plně dotykového modelu za 3 700 korun pravděpodobně příliš vadit nebude.

A právě nízká cena by měla být hlavním lákadlem novinky. Konkurenci příliš velkou mít nebude. V podobné cenové relaci najdeme na trhu jen příbuzný model Samsung Star a konkurenční LG Cookie. Nedávno představená Nokia 5230 bude o něco dražší. Za 4 500 korun nabídne otevřený operační systém Symbian S60 - čtěte: Nokia jde cenám po krku, za 4 500 nabídne nový stylový "dotykáč".

Komu by základní model Corby nevyhovoval, může si ve stejném designu pořídit další dva modely stejného jména. Corby TXT (B3210) a Corby PRO (B5310) mají stejný půdorys, tudíž i stejné výměnné zadní kryty. Model PRO se vzhledově od základního corbyho téměř neliší, jen je silnější. Model TXT se naopak liší na první pohled. Místo velkého dotykového displeje má QWERTY klávesnici a menší širokoúhlý displej.

Pro textovkáře - Corby TXT

Koncepčně přesně odpovídá komunikátorům, které přinesla na trh společnost BlackBerry, ale u nás je asi všeobecně známějším představitelem řada Nokií E63, E71 a E72. Na trhu je i několik podobných přístrojů stejné koncepce s operačním systémem Windows Mobile. Samsung Corby TXT ovšem žádný otevřený operační systém nemá. Je to obyčejný mobil s QWERTY klávesnicí, který je určen všem, kdo komunikují především pomocí SMS.

Výbava je téměř stejná jako u základního modelu Corby. Stejná, respektive velmi podobná, bude i cena. Zájemci si již mohou začít chystat přibližně 3 700 korun. To není příliš a s ohledem na nulovou přímou konkurenci na českém trhu by mohl Corby TXT zaujmout. Podobně laděné komunikátory s otevřeným operačním systémem stojí od 6 000 korun výše, což se sice může zdát na první pohled jako nepříliš velký rozdíl s ohledem na mnohem bohatší možnosti využití, ale pro cílovou skupinu to pravděpodobně bude rozdíl více než markantní.

Klávesnice se povedla. Píše se na ní dobře, ač klávesy nejsou největší. Menu může být, stejně jako u základního modelu Corby, v animované variantě. Jinak je to ale běžné menu telefonů Samsung včetně kontextových nabídek a dalších položek. Fotoaparát je pouze dvoumegapixelový a výrobce vyzdvihuje běžný konektor Jack 3,5 mm a vestavěné rádio. To jsou ale opět funkce, které nabídne i základní corby.

Extra corby - Corby PRO

Komu se výbava prvních dvou modelů Corby zdá slabá, má pro něj Samsung třetího z řady, model Corby PRO. Ten má dotykový displej a zároveň QWERTY klávesnici. Tentokrát ale z boku vysouvací, koncepčně tak připomíná třeba Nokii N97. S tou se samozřejmě poměřovat nedá, opět jde o obyčejný mobil bez otevřeného operačního systému s prostředím TouchWiz.

V základních parametrech se ani tento model neliší od klasického corbyho, výbava je ale podstatně lepší. Někoho zaujme podpora sítí třetí generace, další oslní vestavěné wi-fi. Třímegapixelový fotoaparát je pak třešničkou na dortu. I zde se majitelé dočkají animovaného menu, plné nabídky widgetů včetně vyskakovacích, které budou informovat o vybraných novinkách na sociálních webech.

Samotná klávesnice je docela velká, což platí i o jednotlivých klávesách, které výrobce rozmístil do čtyř řad. Klávesnice je plochá a mezi tlačítky nejsou téměř žádné mezery. Klávesnice není špatná, ale už jsme používali lepší. Především zdvih kláves by mohl být výraznější. Při vysunutí klávesnice se samozřejmě displej automaticky překlopí.

Corby PRO to již bude mít na trhu těžší než jeho dva sourozenci. Cena by se měla pohybovat okolo 6 500 korun a v jeho případě již musí výrobce počítat s větší konkurencí. I když přímo stejnou koncepci budeme ve stejné cenové hladině hledat těžko. Za konkurenty lze však považovat buď dotykovou Nokii 5530, nebo naopak QWERTY Nokii E63. Obě stojí podobně. LG KS360 je koncepčně velmi podobný přístroj, ale u nás se oficiálně neprodává a nemá plnohodnotný dotykový displej.