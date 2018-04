Hit letošního léta – odolný Sony Ericsson C702 (recenze)

Švédský Ericsson má v odolných mobilních telefonech docela slušnou tradici. Jenže ta se z nějakého důvodu přerušila ještě předtím, než se mobilní divize sloučila s mobilní divizí japonského Sony. A tak jsme se od dob legendárního „žraločího“ modelu R310 odolného telefonu Ericsson nebo Sony Ericsson nedočkali.

Telefon střední třídy s GPS modulem, 3mpx fotoaparátem a zvyšenou odolností.

Pokračovatel tradice tak přichází až nyní, po dlouhých osmi letech od představení modelu R310. Jenže zatímco staré Ericssony byly opravdovými odolnými tanky, dnešní C702 je trochu z jiného soudku. Mezi odolnými telefony patří řekněme mezi ty nejméně odolné. Zato také mezi ty nejlépe vybavené. Pokud by měl model C702 vestavěný fotoaparát, rázem bychom ho zařadili na absolutní vrchol současné modelové řady výrobce. Jelikož má fotoaparát jen třímegapixelový, patří i podle výrobce do střední třídy telefonů. To je ale obrovská výhoda, protože C702 se začne prodávat za docela příjemnou cenu – 8 000 korun. To z něj dělá jeden z potenciálních hitů letošního léta. A má na to se jím opravdu stát? Čtěte dále.

Vzhled a konstrukce – oblý elegán

Sony Ericsson C702 je odolný telefon, to tu omíláme pořád dokola od začátku textu. Ale jak moc odolný? Výrobce tvrdí, že splňuje klasifikace normy IP54 – to znamená, že telefon je chráněný proti prachu (ale není prachotěsný) a odolá stříkající vodě (nikoli ale vodě tryskající, vlnobití, ponoření a zaplavení). To je důležité mít na paměti. Samotný výrobce upozorňuje že: „V souladu s normou platí, že telefon se nesmí ponořovat do vody, nesmí být vystaven vlivu kapalných chemikálií ani nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami.“ To tedy opravdu znamená, že C702 není žádný těžkooděnec, jako pradávný model R310. Naopak, jeho odolnost je jenom mírně zvýšená a má pomoci telefon chránit při každodenním životě. Vězte, že to rozhodně není na škodu. Telefon totiž velmi pravděpodobně přežije když si jej polijete v restauraci svým oblíbeným nápojem, když vám spadne do kaluže, když s ním budete telefonovat v prudkém dešti a podobně.

Co se samotné konstrukce telefonu týče, již podle ní poznáme, že C702 není žádný velký obrněnec. Jeho zpracování je sice velmi dobré a tělo drží hezky pohromadě, ale použité plasty jsou přeci jenom naprosto běžné. Jen kryt baterie a spodní část s klávesnicí mají vnější povrch z měkčeného materiálu, ale to je spíše opatření příjemné pro vaše prsty, než třeba pro telefon při pádu. Telefon nemá žádnou krytku systémového konektoru a ani reproduktor na zadní straně není nijak výrazně krytý, čímž je jasně dána ona odolnost vůči vodě. Ta se prostě do telefonu dostane. Zadní kryt baterie drží na svém místě zámek, který znáte třeba z letitého Siemensu ME45. Kryt tak drží opravdu dobře, ale opět je zámek spíše efektním opatřením, než aby měl nějaký veliký praktický význam.

Ale pravdou je, že i samotné sejmutí krytu není kdovíjak lehké, musíte v jeho spodní části docela důkladně zabrat směrem vzhůru. K baterii by se tedy voda tak snadno dostat neměla. Zajímavostí je poutko v dolním rohu krytu – to není jeho součástí, ale součástí těla telefonu. Z poutko si telefon můžete připevnit třeba k popruhu batohu. Telefon tak bude snadno po ruce třeba při používání vestavěné navigace k turistickým účelům. Voda se nedostane snadno ani k paměťové kartě – její krytka na levém boku je opatřena pryžovým těsněním.

Vzhled modelu C702 nám trochu připomíná starý a také již legendární Sony Ericsson T610. Je to dáno tím, že obdobný tvar mají tlačítka klávesnice, oblast kolem displeje je černá a spodní polovina telefonu má odlišenou barvu od zbytku. My jsme testovali světle modrou variantu, existuje ještě šedivá, ta je ale dle nás až příliš nenápadná. To v azurové to C702 opravdu moc sluší a je to dle našeho mínění velmi hezký telefon. Bude se možná líbit i těm, kterým se příliš nezamlouvá současný designérský styl švédsko-japonského výrobce. Důvod je jednoduchý – model C702 nevyznává žádné ostré hrany, naopak libuje s v hezky oblých přechodech. C702 díky tomu dobře padne do ruky. Nejde o žádný anorektický telefon, ale na druhou stranu se za svoje rozměry 106 x 48 x 15,5 mm rozhodně stydět nemusí. Mírně vyšší je jeho hmotnost – 105 gramů, ale ani to nijak v zásadě nevadí.

Displej a ovládání – nová klasika

Sony Ericsson C702 je dalším z řady telefonů postavených na nové platformě výrobce. Ta má jisté výhody po hardwarové stránce, ale i po stránce uživatelské. Sony Ericsson totiž opustil svůj starý zajetý způsob ovládání s návratovou klávesou a rozhodl se vrátit do hlavního proudu – telefon tak má tradiční klávesy pro ovládání hovoru a kontextová tlačítka. To znamená, že se jeho telefonů nemusí bát konzervativní uživatelé, kteří se dříve domnívali, že by si na ovládání Sony Ericssonů nezvykli. Co se uživatelského prostředí týče, zůstávají Sony Ericssony stále stejné. Jen si můžete opět vybírat z různých grafických schémat – C702 obsahuje jak klasická schémata s pestrobarevnými ikonkami, tak témata s decentními ikonami reliéfními.

Samotné ovládání a zacházení s telefonem je docela příjemné a to i přes to, že se obzvláště tlačítka v ovládacím bloku jeví jako příliš malá. Jenže ve skutečnosti se s nimi zachází docela dobře, protože klávesy pro přijetí a odmítnutí hovoru jsou dost vystouplé a tlačítka kolem nich jsou mírně nakloněna tak, že se na ně snadno strefíte. Přesto budou možná mít uživatelé s velkými prsty trochu problémy. Žádné výhrady nemáme vůči klávesnici – její tlačítka jsou dostatečně odlišena a dobře se mačkají. Snad jen odezva na stisk by mohla být trochu výraznější.

Displej C702 patří k dnes již standardu – jeho rozlišení je 320 x 240 obrazových bodů a umí zobrazit 256 000 barev. Je velmi kvalitní a jeho výhodou je docela velká úhlopříčka – 2,2 palce. Samotné uživatelské prostředí telefonu je rychlé a bez odkladů reaguje na vaše pokyny, jen místy vás budou zdánlivě trochu zdržovat animace – na ně ale čekat nemusíte, telefon reaguje na podněty i v jejich průběhu.

Baterie – na víkend na výlet

Baterie v Sony Ericssonu C702 má kapacitu 950 mAh. To je na běžný mobilní telefon docela slušná hodnota a Sony Ericsson tak v praxi vykazuje velmi dobrou výdrž. V praxi není problém s ním fungovat čtyři dny s zhruba 20 minutami volání každý den a docela častým používáním fotoaparátu. Pokud k tomu ale přidáte ještě využívání webového prohlížeče a vestavěné navigace, připravte se na rapidně kratší výdrž. Vždyť samotná navigace dovede telefon vybít doslova za několik hodin. Pokud ji ale budete používat třeba v průběhu víkendového výletu, na výletě s telefonem sem tam pořídíte fotografii a zavoláte domů, že jste se nepřizabili, telefon by měl na jedno nabití celý víkend přežít.

Telefonování a zprávy – nic nového

Oproti nedávno recenzovaným telefonům Sony Ericssonu, třeba modelu K660i, nepřináší C702 v oblasti telefonování a zpráv prakticky žádné novinky. Ono ostatně, není k tomu důvod. Adresář pojme 1000 kontaktů, maximálně však 7000 čísel. Toto omezení Sony Ericssonů se může mnohým zdát nesmyslné a ani my jej zcela nechápeme, na druhou stranu je pravda, že se těžko uživatel C702 k takové hranici přiblíží. Při psaní zpráv SMS stále uzříte počítadlo zbývajících znaků až těsně před koncem psaní zprávy a upozornění na další zprávu problikne jen tak letmo na displeji. To jsou tradiční nedostatky Sony Ericssonů, dále už ale vidíme jen samá pozitiva. Sony Ericsson byl například jedním z prvních výrobců, který při odesílání zprávy dává nejprve vybrat z několika posledních čísel, takže pokud posíláte SMS pouze pár lidem, nemusíte kontakt pořád dokola vyhledávat v adresáři.

Telefonu nechybí vyzváněcí profily ani možnost filtrování hovorů. Při samotném telefonátu si opět není na co stěžovat – zvuk je kvalitní a čistý. Sony Ericsson C702 dovede být při hovoru i docela hlasitý. Nechybí samozřejmě ani hlasitý odposlech. S telefonem si v 3G sítích můžete užívat i videohovory.

Organizace a data – jedeme fofrem

Ani v oblasti organizace času a dat nečekejte od C702 žádné novinky. Opět není vlastně proč, protože jeho výbava je prakticky kompletní – nechybí EDGE, 3G a HSDPA, připojení z telefonu lze snadno sdílet s počítačem přes USB kabel a ani k tomu nemusíte mít nainstalované PC Suite. Přes něj se ale můžete připojovat také.

Vestavěný prohlížeč NetFront doznal několika drobných vylepšení, ale co si budeme nalhávat, Opera Mini je stále lepší volbou. Mezi aplikacemi nechybí kromě tradičních funkcí ani program AccuWeather pro informace o počasí.

Zábava a GPS – společník do nepohody

Jedním z velikých lákadel modelu C702 je jeho vestavěný GPS modul. Ten můžete využívat ve spolupráci s vestavěnými Google Maps, ale také s programem Wayfinder. Ten je v telefonu obsažen v plné verzi, takže můžete navigaci vesele používat kdykoli a kdekoli se vám zachce. Důležité je vědět, že jak Wayfinder tak Google Maps si stahují data z internetu, takže pro jejich pravidelný provoz vám doporučujeme mít aktivovaný datový tarif. Jinak se totiž možná nedoplatíte. Novinkou ve výbavě je aplikace Stoapř – ta je schopna zaznamenávat pomocí GPS vaši trasu a má několik tréninkových režimů, v nichž bude sledovat váš výdej energie, rychlost pohybu, ušlou vzdálenost a podobně.

Samozřejmostí ve výbavě je hudební přehrávač nebo třeba dvě hry – Brain Juice a FotoQuestFishing. Telefon se v balení dodává s 512 MB paměťovou kartou, tady mohl Sony Ericsson trochu přidat. Lákadlem telefonu je i jeho třímegapixelový fotoaparát, který se ukrývá za poměrně masivní odsuvnou krytkou.

Fotoaparát nabízí všechny pokročilé funkce, však C702 je prvním modelem nové Cyber-Shot řady. Chybí snad jen stabilizace obrazu. Fotografie z C702 jsou kvalitní a ve své třímegapixelové třídě patří k tomu nejlepšímu. Rozhodně se za ně stydět nemusíte a telefon vám hezky poslouží jako příruční fotoaparát při výletech.

Shrnutí – hitový potenciál