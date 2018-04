Historie systému Windows Mobile, díl druhý

Podpora Bluetooth HID (Human Interface Device) profilu, umožňujícího používání přídavných BT zařízení (myš, klávesnice, headset) s ohledem na co nejmenší spotřebu energie.

Velkou výhodou je podpora USB 2.0 k mnohem rychlejší synchronizaci a přenosu dat. Sousloví mnohem rychlejší tady znamená až 40 krát rychlejší transfer dat mezi zařízením a PC. Kopírování velkých video souborů už tak nebude zdlouhavou procedurou. A k čemu to všechno? Kromě podpory standardu USB 2.0 jsou navíc zařízení s WM 5.0 hardwarově připravena i na integraci pevných disků. Přidána byla i podpora vysouvací QWERTY klávesnice.

Hlavním důvodem k této výrazné změně správy paměti byla ztráta veškerých dat při úplném vybití baterie u Pocket PC pod starší verzí WM. Zde již nic takového nehrozí, FlashROM je totiž schopna uchovat obsažená data bez přístupu elektrické energie i několik let.

Hardware Jednoznačně největší změnou u “pětkové“ verze Windows Mobile je odlišný přístup k paměti v zařízení. Zatímco u všech předchozích verzí sloužila RAM (Random Access Memory) jako datové úložiště i systémová paměť, zde je všechno jinak. U Windows Mobile 5.0 je management paměti vlastně totožný jako u běžného PC. RAM tedy slouží pouze pro běh aplikací. Instalace aplikací jakožto i všechna ostatní data se ukládají výhradně do FlashROM. Tento přístup k organizaci paměti je označován jako Persistent Memory Storage.

Na novou verzi si příznivci Windows Mobile museli počkat více než rok. Následující přehled změn a vylepšení není kompletní, to nejpodstatnější ale popsáno je.

Windows Mobile 5.0 (Magneto, dříve WM 2005) Datum uvedení: 10. května 2005 Běží na: Windows CE .NET 5.2, .NET Compact Framework 1.0 Verze: WM 5.0 for Pocket PC, WM 5.0 Phone Edition, WM 5.0 for Smartphone

Balíčky aktualizací – AKU (Adaptation Kit Update)

Balíčky AKU instalují do nových verzí firmwaru přímo výrobci WM zařízení. Není tedy možné si do svého přístroje příslušný AKU balíček jednoduše nainstalovat – jedinou cestou je kompletní přehrání firmwaru.

AKU je tedy označení vždy pro určitý balík jednoduchých vylepšení a úprav systému WM 5.0 a každé nové AKU eliminuje chybky, které se nepovedly odstranit u verze předešlé. Přehled těch nejpodstatnějších změn si samozřejmě uvedeme.

Údaj o verzi AKU obsaženou ve vašem zařízení naleznete v sekci Start – Nastavení – Systém – O produktu a jedná se poslední trojici čísel ve formě .x.x.x (viz. obrázek).

AKU 1.0

Pocket PC: funkce FDN (Fixing Dialing Number), obrazovka Dnes indikuje aktivní budík symbolem v liště s datem a časem, Kontakty nyní zobrazují i čísla uložená na SIM (jsou umístěna na konci seznamu) a je možné je přesouvat do kontaktů v paměti, možnost rolování telefonním seznamem či SMS skrz (tzn. přejetím poslední položky budete na položce první, což dříve nešlo)

Smartphone: podpora landcape režimu displeje, možnost ovládat zařízení i bez vložené SIM, možnost automatického stahování pošty ze všech účtů nastavených přes Outlook Mobile, možnost posílat SMS přímo kontaktům se seznamu zmeškáných hovorů Call History (a to i neznámým kontaktům)



AKU 1.1

V této verzi byl podstatně vylepšen AD2DP Bluetooth profil. Dále se zapracovalo na správci připojení Wi-fi – uživatel je informován ke kterému přístupovému bodu je zrovna připojen a zda-li je tento bod zabezpečený. Oficiálně byla také přidána podpora pevných disků ve WM zařízení. Takový Samsung i300 ovšem nabídl pevný disk mnohem dříve a ještě na starší verzi WM 2003 SE for Smartphone. Počínaje touto verzí bylo podstatně urychleno překreslování displeje při přechodu z režimu Portrait do režimu Landscape na Pocket PC.

AKU 2.0

Hlavní změnou byl příchod funkce AUTD 2 (Always Up To Date), která je známa spíše pod názvem Microsoft Direct Push Technology. Celý vtip je v tom, že je-li WM zařízení neustále připojeno k serveru (požadavkem je přitom MS Exchange 2003 se Service Pack 2), příchozí data (což můžou být e-maily, kontakty) jsou ihned ze serveru zasílány danému zařízení – odpadá tedy nutnost manuální kontroly příchozích dat.

Zvýšena byla také bezpečnost vzdálených zařízení - prostřednictvím MS Exchange lze natavit zaheslování, blokaci zařízení. Prohlížeč Internet Explorer Mobile poskytuje podstatně rychlejší scrolling webem, přibyla také podpora několika standardů (WML, DOM).

Pocket PC:

Možnost posílat SMS přímo kontaktům se seznamu zmeškáných hovorů Call History (a to i neznámým kontaktům), přibyla indikace stavu baterie v horní liště

Smartphone:

Tlačítkům “2“ a “8“ na alfanumerické klávesnici přiřazena funkce Page Up/Page Down, File Explorer byl mírně vylepšen a nabízí teď všechny základní operace se soubory

AKU 2.1

Žádné nové funkce implementovány nebyly, pouze se ještě urychlilo přepínání mezi režimy zobrazení.

AKU 2.2

Přidána kompatibilita s ActiveSync Seriál Switch utility, dále byl podstaně urychlen start Pocket PC a to díky odlišným algoritmům v cache paměti.



AKU 2.3

Žádné nové funkce implementovány nebyly, odstraněno pouze několik “bugů“ z předchozích verzí.

AKU 2.5

Podpora Smart Dial pro smartphony s QWERTY klávesnicí (Samsung i320, HTC Excalibur).

AKU 2.6

Možnost dvojnásobného zoomování při videoklipech přehrávaných ve Windows Media Player.

AKU 3.0

“Trojková“ AKU verze přinesla řadu změn a vylepšení:

Podpora FTP při propojení zařízení přes Bluetooth prostřednictvím A2DP profilu, podpora skriptů AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ke tvorbě dynamický stránek v zařízení, I Outlook Mobile se dočkal modernizace – při prvním spuštění systému se spustí průvodce nastavením, který krok po kroku provede uživatele celou procedurou. Přímo v systému jsou také obsažena nastavení připojení pro nejpoužívanější servery.

Smartphone:

Průvodce nastavení Wi-fi připojení pro snadnější konfiguraci, utilita Internet Sharing pro snadnější nastavení připojení zařízení k internetu přes USB kabel nebo Bluetooth, podpora WPA2, což je nejzabezpečenější Wi-fi standard.