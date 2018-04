Historie Psionů (9) - je to Psion, nebo ne?

Licenční politika je v řadě ohledů vynikající věc, v jenom drobném ohledu ale zase špatná věc - licence jsou sice výrazným zdrojem příjmů, ale Psion, respektive dnes už Symbian s jejich prodejem ztrácí svou originalitu a více či méně i kontrolu nad kompatibilitou vznikajících klonů. To je také případ kapesních počítačů Geofox One a Oregon Scientific Osaris, uvedených na trh v letech 1997 a 1999.













Geofox One - technické parametry:

Processor Cirrus Logic CL-PS7110, 18.432 MHz, ARM 710 ROM 8 MB RAM 4 MB or 16 MB EDO RAM, 3.3V Power 2x AA alkaline batteries (20+ hours), CR2032, 3V 9V DC Keyboard 94 QWERTY keys, Hot-Key applications, Calculator Numeric Mouse Integrated GlidePoint®, User-adjustable sensitivity control Expansion Serial Port RS232C 115 Kbps, IrDA 1.0 115 Kbps, 1 Type II PCMCIA slot

built-in 33.6K hardware modem Audio 8 bit microphone and speaker Backlit Yes, Electro-Luminescent Dimensions 187 x 120 x 20 mm (7.4 x 4.7 x 0.75") Weight 390 g (13.7oz) including alkaline batteries Display 6.8", 640 x 320 pixels, 16 gray scales

Oregon Scientific Osaris - technické parametry:

Processor CL-PS7111, 18.432MHz ROM 8 MB RAM 4 MB, 8 MB Power One 3V CR2032, two AA size batteries and external power 6V Keyboard 53 keys on keyboard + 5 membrane keys beside LCD Expansion IrDA, 1 port for compact flash. Backlit Yes Size 112 x 135 x 10 mm Weight 312 grams Display 320 x 200 dots with 16 grey levels touch sensitive Temperature Operating Temperature: 0° C to +40° C

Storage Temperature: -20° C to +60° C

Prvním kapesním počítačem navrženým a vyrobeným mimo vývojářské dílny firmy Psion a vybaveným operačním systémem EPOC32 byl Geofox One. Jednalo se o dost odlišnou koncepci jak v ovládání, tak i ve výbavě, software byl pochopitelně stejný a Geofox One obsahoval aplikace shodné s Psionem Series 5. V prodeji byly dvě verze se 4 MB a 16 MB paměti (t.j. dvojnásobek Series 5), také displej měl o něco větší rozlišení - 640x320 bodů.Netradičně bylo vyřešeno i ovládání klávesnice, Geofox One totiž neměl dotykový displej a pro pohyb kurzory sloužila buď samotná klávesnice, nebo dotyková ploška Glide Point známá z notebooků. U tak malého počítače ovšem byl chybějící dotykový displej dost velkým problémem, protože na cestách bylo dost obtížné trefit se například v jedoucím autě nebo v "drncajícím" vlaku prstem na správné místo GlidePointu. Značné utrpení to pak bylo pro uživatele se silnějšími prsty, kteří zoufale honily ikonky či kurzor v aplikacích po obrazovce a ne a ne se trefit.Značně odlišná od Psionu Series 5 byla klávesnice se samostatným numerickým blokem a blokem tlačítek spouštějících jednotlivé interní aplikace, bohužel stejně jako u poněkud problematického GlidePointu byly klávesy příliš malé a s kvalitami klávesnice Psionu Series 5 se klávesnice Geofox One nedala srovnat. Oproti Psionu Series 5 chyběl slot na Compact Flash karty, který byl nahrazen klasickým PCMCIA slotem pro karty typu I a II. S verzí Geofoxu One Professional byl dodáván 33.6K modem ve formě PCMCIA karty, který umožňoval bezproblémové stažení či posílání pošty, prohlížení webových stránek, faxování apod., což byla užitečná vlastnost, za kterou bylo u Psionu Series 5 nutno zaplatit těžké peníze a v tom lepším případě s sebou tahat další krabičku s modemem nebo potřebné kabely a redukce.I když byl Geofox One nesporně zajímavý kapesní počítač a oproti Psionu Series 5 měl například zmíněný vestavěný modem, po dvou letech se přestal prodávat, neboť firma Geofox v roce 1999 zanikla.Druhým klonem Psionu Series 5 byl, či spíše pořád je (stále se totiž prodává) Osaris firmy Oregon Scientific známé hlavně svými produkty v oblasti kapesních kalkulátorů, databank/organizérů, translátorů a příslušenství pro kapesní počítače. Osaris je ovšem dost svérázným klonem a i když má stejně jako Psion Series 5 dotykový displej, jeho rozlišení 320x200 bodů je zcela atypické a díky tomu na Osarisu bez nutnosti scrolování nebo úprav poměru stran s korektním zobrazením fungují pouze speciálně upravené aplikace - u těch ostatních se jednoduše přepočítá poměr stran podobně jako například u SVGA displejů notebooků schopných taktéž interpolací zobrazit VGA rozlišení. Jak ovšem taková interpolace vypadá, to si jistě dokážete představit. Naštěstí pro Osaris existuje programů poměrně dost, například v nabídce firmy Palmtop NL respektive TomTom najdete dostatečně seriózní aplikace slovníky počínaje a Route Plannerem konče.Velikostí je Osaris prakticky shodný s Psionem Series 5, o 2 mm je dokonce nižší a také jeho hmotnost je pouze 312 gramů. Zajímavý je i obsah ROMky, ve které najdete EPOC32 Release 4, což je jakýsi vývojový stupeň mezi verzí ER3 a ER5, který používá například Psion Series 5mx. Cena 4MB verze Osarisu je 150,- GBP, 8MB verze pak stojí 200,- GBP.