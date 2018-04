Historie Psionů (8) - Series 5/5mx

EPOC32 je neklamnou známkou výrazných změn kapesních počítačů značky Psion a rok 1997 přinesl hned dva EPOC32 kompatibilní kapesní počítače. Prvním z nich je samozřejmě Psion Series 5, o kterém toho už bylo napsáno tolik, že podrobný popis je zcela zbytečný a pro "osvěžení paměti" postačí přiložené obrázky. Samostatnou cestou se vydaly Geofox One a Oregon Scientific Osaris, o kterých si však povíme něco v samostatném článku, teď rychle zpátky k Series 5. Pokud jste někdy vlastnili Psion Series 3, pak vám v řadě ohledů bude připadat Series 5 dost podobný. Je to částečně pravda, podobná je ovšem pouze koncepce, hardwarově i softwarově se totiž změnilo skoro vše. Zbrusu nová a dodnes unikátní je konstrukce Series 5 s vysouvací klávesnicí, výrazně větší a tentokrát dotykový displej s větším rozlišením 640 x 240 bodů a 16 odstíny šedi (EPOC32 5.x standardně používá pouze 4 odstíny), stejně jako ostatní hardware. Také operační systém Epoc Release 3 (ER3) použitý u Series 5 a všech následujících modelů této řady je už plně 32bitový, navíc oproti Series 3a/3c najdete u Series 5 dvojnásobek nebo čtyřnásobek paměti RAM. V propadlišti dějin zmizely SSD sloty, Series 5/5mx má už pouze jeden slot pro karty Compact Flash standard (tedy typ I), které sice nemohou nahradit reálnou paměť RAM, zato ale při mírně vyšší spotřebě mohou klidně fungovat jako pevný disk. Maximální kapacita CF karet typu I je v současné době 512 MB, což je u kapesního počítače víc než sympatická hodnota, zda ale budou i takto velké karty v Psionech fungovat (bezpečně ověřenou mám u Series 5mx zatím CF kartu s kapacitou 128 MB), to je nejprve nutno vyzkoušet.

Ačkoliv Psion Series 5 v době uvedení na trh i několik let poté prakticky neměl žádnou srovnatelnou konkurenci, bylo nutno přece jen některé věci zmodernizovat, a tak dva roky po uvedení Series 5 následovala vylepšená verze Series 5mx, která se stále prodává. Díky nové konstrukci povrchové úpravy už kapesní počítače Series 5mx nevynikaly "odlupováním" vnější ochranné vrstvy, což byla často kritizovaná nectnost Series 5 a díky svému skoro až nadčasovému designu se Series 5mx v nezměněné podobě úspěšně prodává dodnes. Jedné významné úpravy se ale Series 5mx přece jen dočkal, a to v provedení Series 5mx PRO vybaveném 32 MB paměti a operačním systémem uloženým v paměti Flash, tento model je ale určený výhradně pro německý trh a není pro něj dostupná česká lokalizace. Series 5mx se od svého předchůdce liší zhruba 2-3x rychlejším procesorem taktovaným na dvojnásobné frekvenci, výrazně lepším displejem "produkujícím" méně odlesků, stříbrným povrchem šasi, dvojnásobnou pamětí (16 MB) oproti nejvyššímu modelu Series 5 a také větší pamětí ROM s novou verzí EPOC32 nazývanou také Epoc Release 5 (ER5) včetně upravených a vylepšených interních aplikací.



Klonem Series 5mx je Ericsson MC218, jehož hardwarové parametry jsou prakticky shodné s jeho kolegou Psionem, ale softwarové vybavení (má tuším 12 MB ROMku) je vzhledem ke koncepci MC218 přizpůsobeno komunikaci s mobilními telefony a infračervenými modemy firmy Ericsson a na rozdíl od Series 5mx má navíc i některé aplikace jako například My Phone pro posílání SMS apod. a stejně jako Revo také wapový prohlížeč. Kompatibilita standardních aplikací psaných pro Series 5mx je na MC218 skoro 100 %, naopak to však bohužel neplatí, takže i když si můžete zdarma stáhnout wapový browser a další programy z webu Ericssonu, na Series 5mx je prostě nenainstalujete. Pro Ericsson MC218 není dostupná plná lokalizace včetně přeložených menu a nápovědy, k dispozici je pouze tzv. malá lokalizace s počeštěnými fonty a českou klávesnicí. Navíc příliš nepočítejte s technickou podporou ze strany výhradního distributora značky Psion v ČR, firmy PointX (která dává od MC218 jaksi logicky "ruce pryč"), pro Ericsson MC218 ale zase mluví cena, která je oproti Series 5mx výrazně nižší.



Díky téměř zcela otevřenému a při stažení z internetu zdarma dostupnému emulátoru EPOC32 (ER3/ER5 a nově i ER6 = Pearl, Crystal, Quartz) a vývojářským nástrojům pro jazyky C++, Java a OPL není o software pro Psion rozhodně žádná nouze a spousta programů a her je freeware nebo za minimální poplatky. Ve srovnání s Windows CE alias PocketPC mají majitelé Psionů a kompatibilních kapesních počítačů zatím k dispozici výrazně dokonalejší programové vybavení (nehledě k jeho počtu), otázkou zůstává cena Series 5mx, která není zrovna nejnižší.





Psion Series 5/5mx - technické parametry:





Processor S5: 32-bit RISC-based ARM 7100 RISC CPU, running at 18.432 MHz

S5mx: 32-bit RISC-based ARM710T RISC CPU, running at 36 MHz

ROM S5: 6 MB, EPOC32 Operating System

S5mx: 10 MB, EPOC32 Operating System

RAM S5: 4 MB and 8 MB models

S5mx: 16 MB

Power 2 x AA size alkaline batteries, one month typical life (35 hours) Standard 3V Lithium backup cell protects RAM while changing batteries (CR2032) Optional external power supply (6V DC + or - 10%, 1A)

Backup battey Lithium (CR2032) battery

Communication RS232 Fast Serial Port interface to computers, modems and mobile phones plus printers to communicate at up to 115 kbps

IrDA-compliant Infrared port

Keyboard Patented touch-type laptop-style 'expanding' keyboard with a large vertical travel. 9 off-screen application quick access icons. 5 command icons to the left of the screen.

Expansion 1 slot CompactFlash standard (CF I)

Backlit yes

Size 170 x 90 x 23 mm

Weight 354 g (12.5 oz) with batteries

Display 16 grey scale 640 x 240 pixels, touch sensitive screen, 100 characters x 26 lines with rich text and multiple zoom levels (magnification) 133x50mm (5.25" x 2.0") active area

Audio Microphone for digital sound recording. External buttons for record, stop/play and rewind and for silencing alarms. Internal speaker.