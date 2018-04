Historie Psionů (7) - Workabout do každého provozu

Psion Workabout byl poprvé uveden na trh v roce 1995 - tedy ještě před Series 3c a Sienou - v rámci chronologie jednotlivých modelových řad jsem si ale Workabout nechal jako perličku až na konec všech modelů s 16bitových operačním systémem EPOC. Tento prakticky výhradně pracovní nástroj se díky svým nesporným kvalitám stal během několika let natolik populárním, že ho můžete najít snad v každém odvětví lidské činnosti, kde je zapotřebí shromažďovat data a nebo je přímo na místě upravovat. Psion Workabout tak najdete například u našich bedlivých hraničních strážců celních předpisů, několika kousky (cena Workaboutu bohužel není zrovna nejnižší a ne každá organizace, firma či úsek státní správy si ho může dovolit) disponují policisté, kteří využívají Workabout například jako teminál při zjišťování osob či poznávacích značek automobilů. Ideálním místem použití Workaboutu jsou i sklady, spediční služby, sběr dat při odečtech elektřiny, plynu, spotřeby vody, stejně jako v mnoha průmyslových provozech, ve kterých je Workabout díky své mechanické odolnosti dobrým pomocníkem.



Psion Workabout hardwarově částečně vychází z Psionu Series 3a/3c/3mx a je tedy vybaven stejným operačním systémem EPOC16 nazývaným někdy také SIBO. Tím ovšem celá podobnost končí a vzhledem ke zcela specifickým parametrům a možnostech využití nenajdete u Workaboutu žádnou ze standardních aplikací Psionu Series 3a/3c/3mx. Jedinou výjimkou je příslušně upravený tabulkový kalkulátor, databázový program a poměrně komfortní kalkulačka - to všechno uložené v paměti ROM, všechny další aplikace je nutno nahrávat přes kabel, IrDA port nebo jsou uloženy na paměťových kartách.



Aplikace pro Workabout pochopitelně odpovídají specifikacím tohoto zařízení, jsou tedy šité přesně na míru potřebám uživatele a stejně jako celý přístroj obvykle nejsou nijak levné, vývoj aplikací je totiž samozřejmě nutno zaplatit. Srdcem Workaboutu je nám psionistům velmi dobře známý procesor NEC V30H, s taktem 7.68 MHz, modernější Workabout mx uvedený na trh v roce 1998 používá stejně jako Series 3mx procesor NEC V30MX taktovaný na 27.68 MHz a je tedy zhruba 3x rychlejší než jeho předchůdce Workabout. 2 MB paměť ROM obsahuje operační systém a vestavěné aplikace, 2 MB RAM je pak téměř celá k dispozici pro data a aplikace. Většina z dostupných modelů Psion Workabout má ještě 2 sloty na paměťové karty, takže je-li to zapotřebí, lze paměť rozšířit až na kapacitu 16 MB. LCD displej s rozlišením 240x100 bodů je samozřejmě plně grafický, podsvícený a umí zobrazit až 3 "odstíny šedi". Klávesnice je standardně alfanumerická se samostatným numerickým blokem pro rychlý vstup číselných dat (což je u Workabout jaksi nezbytná nutnost), k dispozici jsou ale i varianty pouze s numerickou klávesnicí. Workabout je vybaven piezo reproduktorem podobným tomu v ZX-Spectru, takže žádné symfonické skladby určitě neuslyšíte, pro signalizaci časových údajů a další případná upozornění je však nezbytný.





Psion Workabout mx - technické parametry:

Procesor 16-bit, 8086 kompatibilní, frekvence 27 MHz Interní ROM 2 MB ROM paměti obsahují operační systém, run-time modul jazyka OVAL, TCP/IP a další zabudovaný software Interní RAM 2 MB paměti RAM Paměťové karty 2 zásuvky pro paměťové karty, max. lze přidat 16 MB paměti Obrazovka 240 x 100 bodů grafická, podsvícená, 3 úrovně zobrazení (tmavá, šedá, světlá "barva") Klávesnice standardně alfanumerická (57 kláves, písmena + čísla) nebo jen numerická (35 kláves, jen čísla a funkční klávesy) Zvuk piezzo bzučák pro zvukové výstupy Identifikace každý přístroj má v ROM unikátní identifikační číslo Napájení volitelně 2 x AA alkalická tužková baterie nebo výměnný akumulátorový blok (NiCad nebo NiMh)

Možnost připojení externího napájení přes Docking Holster nebo Docking Station, napájení ze sítě automobilu přes VIC nebo VCOMM Příslušenství Docking Station, Docking Holster, Vehicle Cradle, Vcomm

paralelní a sériový prop.kabel

paměťové karty SSD, PC SSD Drive Rozšíření interní deska interface umožňuje odvozovat od základního modelu různé varianty - další porty (TTL, RS232, BCR), snímání čár.kódu, infra Rozhraní LIF konektor pro připojení k Docking Station, VIC, VCOMM a přestřednictvím Docking Holster k interface kabelům (sériový, paralelní)dále varianty s RS232 a TTL porty nebo RS232/BCR, případně ještě kombinace s infra Rozměry 189 (délka) x 92 (šířka) x 35 (tloušťka) mm Hmotnost 325 g včetně baterií Teplota provozní teplota -20 až +60 C Vlhkost max. 95% nekondenzující Prostředí IP54 (= odolnost proti stříkající vodě a dešti) Náraz pád z 1 metru na beton Operační

systém SIBO (= EPOC16) multitasking systém, s podporou grafiky, knihovnami pro uživatelský interface, komunikaci atd. Pracuje velmi efektivně - malá potřeba výkonu hw, málo paměti, nízká spotřeba napájení... Souborový systém MS-DOS kompatibilní Komunikace Psion Link protokol pro komunikaci s PC,dále TCP/IP, IRDA, X-,Y- a Z-modem. Na straně PC jsou k dispozici sw RCOM a PsiWin, případně vývojový kit "PC connectivity" pro přímé začlenění komunikace do Windows aplikace Programování OVAL (= Psion "Visual Basic")

OPL (jazyk typu Basic, standardní na všech počítačích Psion)dále programování v jazyce C Zabudovaný sw demo aplikace pro odzkoušení TCP/IP, infra a snímání čárového kódu, dále jednoduchá databáze, tabulkový kalkulátor a kalkulačka

Workabout coby zařízení do terénu je odolný vůči postříkání vodou, menší dešťové přeháňce, může pracovat i v prašném prostředí (i když pro tyto podmínky není přímo certifikován), můžete ho klidně upustit z výšky 1 metru (nedoporučuji zkoušet) a jeho plná funkčnost je limitována velmi slušným rozsahem teplot od -20 až po +60 stupňů Celsia. Rozměry Workaboutu jsou 189 x 92 x 35 mm (+ na horní stanu přístroje přidávaný komunikační modul či bezdrátový skener) při váze 325 gramů včetně baterií. Výdrž Workaboutu (týká se hlavně nejnovějších variant RF s bezdrátovou rádiovou komunikací) při provozu na alkalické baterie nebo NiCd/NiMH atp. akumulátor není tak velká jako u Series 3a/3c/3mx, s minimálně 8 hodinami (v závislosti na využívání periférií a portů to ale může být i několikrát víc) ale můžete počítat.Hlavní devizou Workaboutu danou koncepcí celého zařízení je možnost připojení poměrně široké palety různých komunikačních zařízení (přenos dat přes standardní protokol TCP/IP) a laserových či IrDA čteček čárového kódu apod. Psion Workabout mx se mimo klasické "holé" verze dodával či dodává v provedení WA Wand (WA = Workabout) se čtečkou čárového kódu, WA Infrared (až se dvěma IrDA porty) a nově i ve variantě WA RF Base (modely RF mají místo SSD slotů lehčí a menší MMC karty) s modulem pro rádiovou bezdrátovou komunikaci dle standardu IEE 802.11 pracující na frekvenci 2,4 GHz nebo v provedení WA Scanner RF opět s rádiovou komunikací a navíc integrovaným laserovým snímačem čárového kódu.