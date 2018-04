Historie Psionů (10) - ve znamení REVA

REVO mělo zřejmě firmě Psion přinést další vavříny v oblasti EPOC32 kompatibilních kapesních počítačů a dnes už můžeme s klidným svědomím prohlásit, že se mu to povedlo. Psion REVO je výrazně menší a o více než 150 g lehčí než Series 5mx, při rozměrech cca 16 x 8 x 2 cm totiž váží pouze 200 gramů. Protože jsou specifikace REVA dávno známé a REVO bylo už bezpočtukrát recenzováno, neodpustím si krátký souhrn nectností týkajících se popisu tohoto jinak velmi sympatického kapesního počítače. Displej je zcela nový, má sice menší rozlišení než Series 5/5mx, ale mnohem lepší kontrast než Series 5 (i než Series 5mx), na rozdíl od zmíněných Psionů včetně Series 3mx ale není podsvícený, což je právem kritizovaný kompromis výdrže na baterie, každopádně v šeru si ani neškrtnete. Baterie jsou další značně podhodnocenou komponentou počítače, neboť nejsou výměnné jako u všech předchozích Psionů i jejich klonů, nýbrž napevno zabudované přímo v těle přístroje. Protože se jedná o dva mikrotužkové akumulátory s kapacitou 2x cca 700 mAh, vydrží REVO pracovat bez nutnosti dobití zhruba 14 hodin, což je ve srovnání se Series 5/5mx či dokonce Series 3mx opravdu žalostně málo. Navíc jsou baterie pouze typu NiMh, což je zase s podivem při poměrně vysoké ceně REVA.



8 MB paměti u modelu REVO bez možnosti dalšího rozšíření (REVO bohužel nemá žádný PCMCIA, CF či jiný slot na paměťové karty) dalo jednoznačný počin ke vzniku vylepšeného modelu REVO Plus. Vylepšení se ovšem týkají pouze paměti, která byla zdvojnásobena na 16 MB, a v ceně REVA Plus jsou i samostatné aplikace jako například webový browser Opera a v závislosti na prodejci případně i další bonusové aplikace. Jinak je ovšem REVO Plus úplně stejný jako REVO a trpí tedy stejnými neduhy včetně chybějícího digitálního záznamníku. S REVO i REVO Plus dostanete slušivou synchronizační kolébku pro komunikaci s notebookem či desktopem, kolébka také zajišťuje dobíjení REVA.



Jakkoliv jsem v předchozích odstavcích kritizoval některé nectnosti REVA, vše se jeví zcela jinak, pokud se na tento relativně malý kapesní počítač podíváme z globálního pohledu. Je totiž zřejmé, že nic tak malého, lehkého a přitom s tak špičkovým operačním systémem a dalšími aplikacemi hned tak nenajdeme. Protože je REVO navržen jako komplexní komunikační zařízení, umí přímo spolupracovat s mobilními telefony vybavenými infraportem a můžete tak vesele WAPovat, prohlížet si webové stránky a provádět téměř veškerou činnost jako se Series 5mx, ovšem s tím rozdílem, že REVO se opravdu do kapsy košile (ovšem poněkud rozměrnější...) vejde.



Takřka identickým klonem Psionu REVO Plus je Diamond MAKO, distribuovaný na území USA a Kanady (o oficiálním vývozu do jiných států zatím není nic známo). MAKO má tedy stejně jako REVO Plus 16 MB paměti a má i podobnou softwarovou výbavu jako REVO Plus. Díky značně pochybné finanční situaci Diamondu jako divize firmy S3 (nově SonicBlue) a neustálým reorganizacím S3 usilovně se snažící nezkrachovat má MAKO v USA jen minimální reklamu a neprodává se v nijak velkém měřítku, což je vzhledem k jeho kvalitám určitě škoda. Američané jsou bohužel zarytí "palmisté", což jim ale nemůžeme mít za zlé, i Palm je ke spoustě účelů vhodné zařízení.



Povídání o Psionu REVO bych rád ukončil mírně skeptickou úvahou o cenové politice Psionu, která je zejména v Evropě značně agresivní, bohužel v tom horším slova smyslu. Ačkoliv je REVO vskutku báječný kapesní počítač, kterému se hned tak něco nevyrovná, jeho cena je mírně řečeno nadsazená. 8MB verze Psionu REVO se totiž oficiálně prodává za cca 14 500,- Kč, 16MB REVO Plus pak dokonce za nekřesťanských cca 22 000,- Kč (v ceně je ovšem i nějaký ten bonusový software) včetně DPH, a to je i na tak lukrativní stroječek přece jenom až moc. Pak se nelze divit tomu, že se REVO Plus neprodává tak, jak se čekalo, když Palm včetně externí klávesnice je o tolik levnější a existuje spousta variant podle peněženky zákazníka. Nad cenami ale nemá příliš smysl uvažovat, evropské marže jsou prostě takové a nic s tím nenaděláme - například 56K IrDA Psion TravelModem se u nás prodává za cca 11 000,- Kč, v USA by ovšem byl za tuhle cenu naprosto neprodejný a stojí tedy pouze 120,- USD! Někdo ovšem vývoj nových modelů zaplatit musí a bude nám tedy muset stačit pro někoho špatný a pro někoho zase dobrý pocit, že jsme to právě my :-))).



Psion REVO/REVO Plus/Diamond MAKO - technické parametry:





Rozměry 157 x 79 x 18 mm Váha 200 g Displej velikost: 125 x 48 mm

rozlišení: 480 x 160 bodů, 0,24 mm pixel pitch

16 stupňů šedé, dotyková, speciální technologie pro zvýšení kontrastu Pamět REVO: 8 MB

REVO Plus / MAKO: 16 MB Procesor 32bit ARM 710T, 36 MHz Napájení 2 x 700 mAh AAA NiMH vestavěné dobíjecí akumulátory s dobou provozu cca 14 hodin

síťový zdroj (6V DC, 500 mA) Klávesnice 53 kláves o velikosti typicky 12,5 mm Zvuk 23 mm reproduktor, digitální audio Interface IrDA port, RS232C rozhraní (obojí max. 115 Kbps) Software Standardní EPOC32 (ER5) aplikace plus hra Cascade namísto Bombs a vyjma aplikací Record a Sketch - součástí OS je i software pro spolupráci s mobilním telefonem (SMS, email atp.) a k tomu ještě u REVA Plus a MAKO předinstalovaný software: WAP browser, Opera secure Internet browser