Historie PilotClubu

Samozřejmě že zaujala nejvyšší post z WWW stránek Pilota . Popis novinek a vylepšení PalmIII bodoval na druhé pozici s cca 4.700 přístupy. Třetí příčku vybojovala satelitní dvojka s 3.400 přístupy.Už jsem o tom s Pavlem Rudolfem mluvil, ten dělá na Mobil serveru GPSky . Byl velmi příjemně překvapen. Bramborová, ale taky pěkná medaile zbyla s 2.900 přístupy na PhoneManager s adapterem Snap-On.



I v tomto měsíci zaujala nejvyšší post z WWW stránek Pilota . Paradoxně se na druhém místě umístila stránka o testech článků AccuCell s 6.232 přístupy. O třetí místo se musí podělit dvě WWW stránky. Recenzi na PalmPilota s 3.444 přístupy, kterou napsal Gergi z rubriky PDA, protože však má vztah k PalmPilotovi, tak jsem s ní počítal.

Na stejném stupínku s 3.052 přístupy je stránka PilotPlanet. Na to, že jde o odbornou akci pro Piloty, je její čtenost překvapením. Bramborová, ale taky pěkná medaile zbyla s 3.020 přístupy na ceník. Tomu ostatně naznačuje i celkový pokles a pohyb cen u Pilota.



I v tomto měsíci zaujala nejvyšší post z WWW stránek Pilota . A opět se na druhém místě umístila stránka s dalším testem článků AccuCell s 6.172 přístupy. Třetí příčku obsadila stránka o stojánku pro mobilní telefon a PalmPilota do auta s 5.596 přístupy

Udělujeme i bramborovou medaili, kterou získala stránka o PilotPlanet s 4.956 přístupy.



I v tomto měsíci zaujala nejvyšší post z WWW stránek Pilota . Tentokrát se na druhém místě umístil článek o PilotPlanet s 5.060 přístupy. Třetí příčku obsadily v těsném závěsu: PalmPilot jako pager a Stránka se soutěží o češtinu (3.772 a 3724 přístupů)

Pokaždé udělujeme bramborovou medaili, dnes také a dostane ji stránka o SW pro výpočet směru a síly větru, určený pro předletovou přípravu letců s 2.780 přístupy.



Když PilotClub začínal, čítal asi tak 6 členů a byl umístěn na serveru v Ostravě.Byl moderovaný a víceméně privátní záležitostí pro malou skupinku lidí, kteří pochopili, že Pilot je naprosto fantastická věc a chtěli se o své zkušenosti nebo problémy podělit s ostatními. Přestože působil na téměř neznámých WWW stránkách za cca dva měsíce získal 13 členů.Další éru své činnosti zaznamenal PiloClub, když přesídlil na Mob i l server Přestal být moderovaný, a za přispění a vydatné pomoci Petra Mitošinky se změnil a mnohem zjednodušil i způsob registrace jednotlivých členů a distribuce jejich příspěvků.PilotClub se stal (doufám, že jen na pozadí) konferencí s registrací na Czech resource pages pana Satrapy.Protože nechci, aby PilotClub zůstal pouze holou konferencí, ale stal se spíše klubem ve smyslu anglických, kde se lidé zaregistrují a "příjdou" si popovídat o Pilotech, rád bych Vám alespoň jednou za měsíc přinášel zprávy z tohoto Clubu.PilotClub má i svá vlastní trička. Jejich výroba se trošku pozdržela, ale po novém roce by měly být k mání a to i na WWW stránkách v příslušenství Kdo se alespoň trošku vyzná v konferencích může velmi brzo zjistit, že mezi námi členy PilotClubu jsou kromě studentů a obyčejných lidí (doufám že tím nikomu neublížím) také dosti významné osobnosti, pracovníci časopisů, firem prodávajících Pilota, dokonce i lidé, pracující na ministerstvu.A tak je to správné. PilotClub je pro všechny ty, kteří jsou fandové Pilota a rádi si společně poklábosí o Pilotech a vypijí si ten pomyslný vitruální drink s názvem FourPilots, ScotchPilot whisky nebo KentuckyPilot whisky.Za poslední měsíc jsem sledoval přírustky v členské základně a připravil jsem pro Vás malou rekapitulaci průběhu registrací jednotlivých členů v PilotClubu.Na hlavní stránce Mobil serveru byla přidána v menu položka s přímým odkazem na stránky PilotaVyrobena ikonka s odkazem přímo na stránky PilotClubuPilotClub zajistil netradiční stahování WWW stránek přímo do PilotaPilotClub má ucelený blok WWW stránek, oproti původní jedné, která sloužila výhradně k registraci.PilotClub nabízí, balík SW pro komunikaci po Internetu.Prodáno 20 triček PilotClubu.Začala anketa ohledně uskutečnění akce, setkání příznivců Pilota/PalmPilota.PilotClub zajistil oficiální překlad QuickSheetu přibližně s 28.000 návštěvností za leden.Navázána spolupráce s časopisem CHIP.V Ostravě se našel člen PilotClubu, který předvede Pilota naživo, když to nedokáží prodejci.Pilot proniká i mezi nejmenší uživatele svojí intuitivností a snadným ovládáním.Poprvé PilotClubem představen GPS systém pro PalmPilota. "Je malej a sikovnej." O tom se přesvědčilo mnoho čtenářů, neboť se tato stránka umístila na 3. místě ve sledovanosti WWW stránek Pilota.PilotClub představil nové rysy a vylepšení nové verze QuickSheetu 3.0, která se připravuje na Duben98.PilotClub doplnilo nové verze programu pro komunikaci po Internetu.PilotClubem byl představen emulátor Pilota pro Windows CE 2.0. Bramborová medaile je také obrovským úspěchem.Máme dalšího prodejce Pilota/PalmPilota, opět v Brně, ale ceny se konečně hnuly.Baterie AccuCell, některýmí vyzdvihované, jinými zatracované, pěkně zamíchaly pořadí sledovanosti a umístily se hned po hlavní stránce na druhé pozici.PilotClub podpořil Den Pilota, akci, pořádanou firmou UNICOM.Členové PilotClubu nezahálí a svými tipy a radami pomáhají vylepšovat WWW stránky Pilota. Důkazem je upgrade PalmPilot Desktopu 2.1, který zajistil správné zobrazování měsíců v Date Booku a češtiny v ostatních aplikacích.Tentokrát musím tuto bilanci komentovat. Tato čísla, která jste měli možnost shlédnout nejsou tak úplně pravdivá. Vyjadřují pouze počet položek v distribučním seznamu členů PilocClubu.Členů PilotClubu je však mnohem více, než zde uvádím. Některé firmy se do PilotClubu přihlásili pod E-mailem, který nepatří žádnému uživateli. Jedná se o mailovou adresu jejich firemních "mail listů".V seznamu uživatelů PilotClubu je pak například adresa člena pilotlist@firma.cz. Pokud na takovou adresu odejde příspěvek z PilotClubu, maillist firemního serveru jej rozešle všem zaměstnancům, kteří jsou v něm uvedeni. To mně samozřejmě těší.PilotClub se podílel na skandálním odhalení WindowsCE pro PalmPilotaProbíhá test baterií AccuCell přímo na PalmPilotovi.První zmínka o PilotClubu v časopise CHIP 03/98.Na světě je další satelitní dvojka, GARMIN a PalmPilot.3COM oznámil uvedení PalmIII, PilotClub reagoval a okamžitě ho předvedl v celé své parádě.PilotClub nachystal popis GSM adapteru Snap-On pro připojení PalmPilota k mobilnímu telefonu.A jak jinak než s aplikacemi, spolupracujícími se Snap-On.Mobil Pilot Internet pack je už ve verzi 1.4, rozšířený o program PalmPing.Slyšíte to pískání? To členové PilotClubu faxují z HandFaxu, jehož popis připravili.UNICOM šel s cenami Pilotů a některých komponentů dolů.Oficiální uvedení akce PilotPlanet '98.Homepage PilotClubu se posouvá k výšinám a v březnu se usadila s cca 12.500 přístupy na 22. pozici ze všech WWW stránek na Mobil serveru. Je to o čtyři pozice výše než minulý měsíc. :- )Měsíc duben byl ve znamení mobilních aplikací z dílny Smartcode software, klesání cen a PilotPlanet.PilotClub přinesl komletní popis aplikace HandWeb. Kupovat zajíce v pytli je totiž nejhorší.Gergi jako GURU pres PDA rozšířil stránky o svůj pohled na PalmPilota ve své recenzi.Ledy se pohnuly, a s předpokládaným příchodem PalmIII ceny klesaji. Nejen u dovozce, ale také u dealerů..Členové PilotClubu nezahálí a připravují stále nové příspěvky. Tentokrát pro uživatele Pilota a SMS z mobilního telefonu od PaegaseHandStamp Pro je další z aplikací, která se objevuje na WEBu. Zejména pro ty náročnější.Cutting Edge Software dal na trh novou verzi QuickSheetu. Novinky oproti předchozí verzi zpracoval opět PilotClub.Nabíjecí články AccuCell zatím obstály v testu. PilotClub je testoval přímo na PalmPilotovi. Jak to s nimi dopadně dál se určitě dozvíte.Mobilovat s Pilotem se dá i přes PCMCIA kartu. Informace přinesl PilotClub.Přibylo příslušenství a tak byla nutná reorganizace a rozčlenění.Mobil Pilot Internet pack je už ve verzi 1.5, rozšířený o program PalmIRC.Na PalmIRC někteří netrpělivě čekali. Je tady a popis PilotClub také připravil.úačala válka mezi DOC readery na českém trhu. PilotClub dal k dispozici i TealDOC.Jak se vaří WWW stránky pro Mobil server? S pomocí PilotClubu jste mohli nahlédnout pod pokličku.Homepage PilotClubu se z hlediska sledovanosti klesla umístila se svými 11.964 přístupy na 27. pozici ze všech WWW stránek na Mobil serveru. Je to o pět pozic níže než v březnu. V procentuálním vyjádření je to o 4,3 procenta méně. :- (Měsíc květen byl ve znamení příprav konference PilotPlanet.Ve snaze zjistit, jaké aplikace Piloťáci nejčastěji používají jsme se Zbyňkem Gilarem pohořeli. Odpovědělo celkem 7 lidí.PalmPilot na Fibexu nebyl, přestože Fibex žil duchem mobilní komunikace s bankovními ústavy.Jak je to na Ostravsku se zájmem firem o PalmPilota, provádíme průzkum trhu.Pilot jako kompas? Další využití PalmPilota odhalil PilotClub.Pro velký zájem jsme pokračovali v testech nabíjecích akumulátorů AccuCell na PalmPilotovi.S mobilem a PalmPilotem v autě, toť odvěký sen opravdových Pilotmobilistů.PilotPlanet se uskutečnil za hojné účasti členů PilotClubu.Homepage PilotClubu se z hlediska sledovanosti tentokrát vystoupila o několik pozic výše a umístila se svými 12.512 přístupy na 23. pozici ze všech WWW stránek na Mobil serveru. Je to o čtyři pozice výše než v dubnu. V procentuálním vyjádření je to o 4,58 procenta více. :- )Měsíc červen byl ve znamení rekordní návštěvnosti Piloťáckých stránek a touhy po fungující češtině.Dostalo se nám pochvaly ze serveru VZTLAK.CZ za představení SW pro předletovou přípravu skutečných Pilotů.Pro majitele Pegasího mobilu jsme nachystali přehled služby SMS info v DOC formátu.Aby Euroteláci nepřišli vniveč, dostali přehled Eurotel Info text v DOC formátu.INFIMA se rozhodla pomoci Piloťákům s dovozem příslušenství.Redakce Mobil serveru se rozhodla motivovat vývojáře češtiny.PalmPilot jako pager. Touto cestou se rozhodl jít Radiokontakt OPERATOR.PalmIII vstupuje do naší prodejní sítě, provázen doslova bitvou o stanovení ceny.TH'SYSTEM Ostrava se stáva dalším distributorem Pilotů v ČR.Homepage PilotClubu se z hlediska sledovanosti tentokrát vystoupila o několik pozic výše a umístila se svými 13.976 přístupy na 21. pozici ze všech WWW stránek na Mobil serveru. Je to ještě o další dvě pozice výše než v květnu. V procentuálním vyjádření je to o 11,7 procenta více. :- )Je to strašné, ale je to tak. Tuto stránku jsem já, hříšná duše, nějak zanedbával. Pokusím se dnes vše napravit a pro ty, které historie PilotClubu zajímá, doplnit alespoň něco s dění v této internetové komunitě. Ano, takto byla obec Piloťácká nazvána. Pilot není pro mnoho uživatelů jenoum kousek inteligentního plastu s elektronickou duší, ale také životní styl, stejně jako když si koupíte Volvo.

Měsíc červenec byl vlažný, pracovalo se na češtině a největší zájem byl o stránky věnované průzku trhu v Ostravě.



Student VŠB Ostrava provedl jednoduchý průzkum ostravského trhu.



3Com CZ slíbil, že mění svůj postoj k distribuci a propagací Pilotů na našem trhu.



Fintičky a blbinky pro Pilota připravili členové pro zpestření své práce.



Měsíce srpen a září byly ve znamení klidu, míru a pohody, a tak se na stránkách téměř nic nedělo



Měsíc říjen začal být pro mne perným, začal jsem pracovat na knížce, věnované Pilotům.



Vznikl nápad pokořit světový rekord v počtu vyměněných elektronických vizitek přes IrDA port a zapsat se tak do Guinnessovy knihy rekordů.



Uskutečnila se schůzka zástupců členů PilotClubu a českého zastoupení 3Com ČR.



PilotClub přinesl pohled na jednu z možných forem budoucích počítačů do dlaně.



I.M.S. euro přichází s balíčkem Pilotset, Palm III s nabíjecími články.



PilotClub začíná testovat propojení Ericssona SH888 s Palm III pomocí infračerveného paprsku.



Začíná vznikat hlad po zákonech do Pilota a tak je na světě rubrika Zákony.



Měsíc listopad přinesl bližší seznámení s historií Pilota.



Začal se rozjíždět vznik časopisu Mobility, který budé také o Pilotech. Šéfredaktor je jak jinak než z PilotClubu.



Je k dispozici nová verze češtiny, nesoucí označení 0.50.



Někteří členové hasičského sboru chtějí využít Pilota jako zdroj informací při záchranných akcích.



V prosinci oznamuje 3Com Palm VII, internetový model Palm III s možností komunikace přes rádiové vlny.



PilotClub testoval synchronizaci dat Palm III a PC přes externí IrDA port.



Z Pilota se dají tisknout i adresy na obálky, což je před koncem roku příjemné ulehčení.



V Pilotovi můžete mít jména svátků na celý rok.



Palm III se stal vítězem v testu časopisu PC World ve skupině bezklávesnicových PDA..



Vánoce přináší dárek v podobě ucelené nabídky firmy PDA technology.



Mohli jste také poznat tváře Jeffa Hawkinse a Donny Dubinské, osobnosti spojené se vznikem Pilota.



S Pilotem si můžete vyjít také na vánoční turnaj v golfu., protože je na světě nový držák Pilota pro golfové vozítko.



Co je však nejdůležitější je fakt, že počet členů PilotClubu dosáhl koncem roku čísla 200. Oproti jiným internetovým konferencím je to sice nižší počet, ale o to zase konference neustále žije řadou diskusních příspěvků. Chtěl bych tedy všem těm skalním, ale i právě čerstvě zapsaným členům poděkovat za jejich práci, kvalitní diskusní příspěvky či rady, které mnoha dalším členům pomohly využívat Pilota co možná nejvíce a co více, umožnily rozšířit obzor nás všech. Děkuji.

Jak se vyvíjela členská základna PilotClubu můžete vidět na následujícím grafu:





Celková bilance počtu členů PilotClubu



38 57 65 89 104 121 133 140 152 168 171 189 201 12/97 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Za PilotClub CZ Jindra Klásek

