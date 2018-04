Historie PDA, HP vítězí nad šedým dovozem a počítač v klíčence (Palmareport)

HP vítězí nad šedým dovozem

Společnost HP vyhrála v minulých dnech soudní spor proti Expansysu. Ten dovážel do Evropy kapesní počítače iPAQ z jiných regionů a zařízení následně prodával. Tímto šedým dovozem však snižoval prodeje HP a ta se proti tomuto ohradila. Hned se však vyrojily otázky, zda bude HP stíhat každého, kdo prodává její zařízení například přes eBay... Více zde.

Zdroj: BargainPDA.com

Historie kapesních počítačů v kostce

Na serveru Snarc.net naleznete historii kapesních počítačů od let 1975 až do 1995. Dozvíte se o vývoji PDA, které nebyly zprvu až tak kapesní. V přehledu nechybí kromě spousty informací také fotografie zařízení, mezi nimiž naleznete například Linus WriteTop, Newton MessagePad a mnoho dalších modelů, které byly ve své době revoluční a přesto upadly v zapomnění. Na závěr nechybí přehledná tabulka, která celou evoluci rekapituluje.

Zdroj: Snarc.net

Bootovací klíčenka s Linuxem

Ačkoliv níže popisovaný produkt se světem PDA až tak nesouvisí, přesto vás o něm budeme informovat. Computer-On-a-Stick Flash Drive je bootovací USB 2.0 paměťová klíčenka, která má v paměti nahraný Linux 2.6.x s Gnome GUI Desktop. Nechybí také OpenOffice Suite a další aplikace, které využijete ke kancelářským účelům či bezpečnému surfování na internetu. Na klíčenku lze samozřejmě do bookmarků ukládat oblíbené stránky a vůbec dělat všechno to, co na počítači.

Linux z klíčenky nabíhá z každého x86 počítače podporujícího USB bootování.

Klíčenka je dodávána ve 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB a 8GB provedení. Cena 256MB verze je $149.00. Brzy má být k dostání i verze se skenerem otisku prstů. Další informace na Technetu zde.

Zdroj: Fingergear.com

Finská společnost Nokia má téměř poloviční podíl (47,9 procenta) OS Symbian ve svých zařízeních. Přesto se spekuluje nad tím, že z tohoto operačního systému pro mobilní zařízení přesedlá na jiný. Nasvědčuje tomu třeba to, že si nedávno licencovala Microsoft ActiveSync technologii. Více se dočtete tady.

Zdroj: Engadget.com

2GB CF karta za 80 USD

A na závěr tip pro výhodný nákup paměťové karty. Server Buy.com prodává 2GB CF kartu za $79.95, tedy zhruba 2000 korun. Cena srovnatelné karty u nás je přitom zhruba dvojnásobná...

Zdroj: Buy.com