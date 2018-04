Nokia začínala papírem, Samsung nudlemi. Příběh novopečené jedničky

Mezi starou a novou světovou jedničkou v prodeji mobilních telefonů je řada rozdílů. Finská Nokia je například o 72 let starší a společnosti pochopitelně pocházejí ze zcela rozdílných kulturních prostředí. Na druhou stranu je mezi nimi řada podobností, díky různorodému sortimentu je například pojí třeba i výroba pneumatik nebo televizorů.

A spojitostí by se dalo najít více, ale my jsme se v muzeu Samsung Electronics v komplexu v korejském Suwonu, kam nás firma pozvala, soustředili především na objevování málo známých faktů o novopečené mobilní světové jedničce.

V takzvaném Samsung Digital City se v Suwonu ukrývá srdce elektronické divize korejského gigantu. Sídlí zde vývojová centra a pracuje řada administrativních pracovníků. Odsud se prakticky řeší například kompletní logistika dodávek nových modelů a manažeři zodpovědní za jednotlivé trhy mezi sebou soupeří o omezené množství dodávek. Právě taková atmosféra tu panovala v době naší návštěvy, těsně před startem prodeje nového Samsungu Galaxy S III.

Samsung Digital City Lokalita: Suwon, Jižní Korea

Plocha: 1,72 milionu m2

Zaměstnanci: 29 400

Z toho ve vývoji: 19 000

V marketingu: 3 300

V Suwonu pracuje téměř 15 % zaměstnanců Samsung Electronics

My jsme se ale v hektické atmosféře komplexu (mimochodem bez výjimky zcela nekuřáckého) ponořili do nenápadné oázy klidu. Ta se v podobě muzea firmy nachází v malé budově uprostřed vysokých věžáků. Muzeum je rozděleno na dvě části: v té první Samsung představuje své aktuální produktové portfolio, v té druhé se pak věnuje historii firmy.

Na to, jak obrovskou firmou Samsung je a že je to asijská firma, kde se hodně sází na efekt, bychom očekávali daleko pompéznější prezentaci. Ale musíme uznat, že komorní atmosféra a jakési domácí prostředí muzeu velmi sluší. Návštěvník se nesoustředí na efekty, ale na samotné exponáty, což je velmi důležité. Mimochodem, v muzeu je pro běžné návštěvníky zakázáno fotografovat. Naší skupině dvou českých a dvou slovenských novinářů se ale dostalo té cti, že jsme při návštěvě snímky pořizovat mohli. Pravděpodobně jsme tak jedni z mála na světě, kdo takové obrázky vůbec má.

Od nudlí k elektronice

Expozice začíná u busty zakladatele společnosti, Lee Byung-chulla, vedle které jsou do mramoru vepsána jeho nejdůležitější rozhodnutí a základní data historie firmy.

Tím prvním je 1. březen 1938, kdy právě Lee Byung-chull (také známý pod jménem Ho-am) založil ve městě Daegu společnost Samsung Sanghoe zvanou taktéž Samsung Trading Company. Jak anglický název napovídá, firma se věnovala obchodování. Konkrétně obchodnování s potravinami, které vyprodukovali zemědělci a živnostníci ve městě a jeho blízkém okolí. Vůbec prvním vlastním výrobkem firmy byly nudle. Právě tato společnost se stala základem dnešního gigantu Samsung Group.

Firma rychle rostla a ostře rozšiřovala svůj záběr: už v roce 1948 vzniká za pomoci nového investora firma Samsung Mulsan Gongsa (Samsung Trading Corporation), která pokračuje v expanzích. Jelikož se ale Lee a investor Cho Hong-jai neshodli na některých detailech řízení společnosti, brzy se opět rozchází.

Z konglomerátů odchází jako samostatné firmy třeba Hyosung Group nebo dnešní výrobce pneumatik Hankook Tire. V samotné Samsung Group vzniká v roce 1951 jako následník s investorem založené obchodní společnosti firma, která se vyvinula v dnešní Samsung C&T Corporation. Ta dnes obsahuje divize Engineering & Construction a Trading & Investment, působí tedy v oborech konstrukce, stavebnictví, obchodu a investic.

Koncem šedesátých let se skupina Samsung pouští i do oblasti elektroniky, kde doposud nepůsobila. Záměr vybudovat elektronický průmysl oznámil Ho-am v roce 1968 a získal od korejské vlády osmiletou podporu pro jeho rozvoj jako důležitého exportního odvětví.

Lee Byung-chull tak 13. ledna 1969 zakládá Samsung Electric Industries, která je předchůdcem Samsung Electronics v podobě, v jaké ji známe dnes. Formální sídlo společnosti je v Soulu, první továrna a provozní část společnosti ale vznikají právě v Suwonu na místě dnešního areálu firmy.

Rostoucí důležitost elektroniky

Už v roce 1970 začal Samsung vyrábět televizory, tehdy ještě ve spolupráci s japonským Sanyo. O tři roky později ale už Samsung televize vyráběl a vyvíjel zcela sám. V roce 1976 vyvinula firma svůj první barevný televizor, ten se v roce 1980 stal nejdůležitějším vývozním artiklem.

Logo Samsung Název společnosti Samsung v korejštině znamená tři hvězdy. To se promítalo i do loga firmy, především v jeho původních podobách. Modrý ovál, používaný od roku 1993, symbolizuje galaxii, která hvězdy již obsahuje Logo Samsung z let 1969 - 1979 Logo Samsung z let 1980 - 1992 Logo Samsung používané od roku 1993 do současnosti

V té době už byl záběr firmy v oblasti elektroniky široký. Z továren Samsungu tak kromě televizorů do obchodů putovaly zesilovače, reprosoustavy, radiopřijímače, ale také ledničky, pračky, klimatizace, mikrovlnné trouby a další domácí spotřebiče.

V roce 1974 koupil Samsung 50 % společnosti Korea Semiconductors (od roku 1977 ji vlastní celou), a vydal se tak na cestu završenou současným titulem největšího světového výrobce paměťových modulů.

Na konci sedmdesátých let se Samsung poprvé vydal na pole telekomunikací, divize Samsung Telecommunications byla založena v roce 1977. V roce 1979 firma vyvinula a představila svou první telefonní ústřednu SST1602, o rok později pak Samsung koupil společnost Hanguk Jeonja Tongsin se sídlem v Gumi, kde má dodnes Samsung továrnu.

V roce 1982 zakládá Samsung telekomunikační laboratoře a zároveň v tomto roce představuje první domácí telefon, ještě s klasickým vytáčecím číselníkem. Tento přístroj byl vůbec prvním elektronickým telefonním přístrojem vyvinutým a vyrobeným v Koreji. Přezdívá se mu Hi Phone, modelové označení je SS-7001.

O rok později Samsung představuje svůj první (a první korejský) tlačítkový telefon s řadou moderních funkcí.

Muzeum historie společnosti Samsung - první telefon Samsung (SS-7001)

V roce 1985 představuje Samsung své první mobilní zařízení. Je jím autotelefon SC-1000, který je opět prvním korejským zařízením svého druhu. Finská Nokia má v tomto případě před Samsungem náskok 14 let, už v roce 1971 firma ve spolupráci s později spolknutou firmou Salora spouští ve Finsku první radiotelefonní síť pro autotelefony.

Rozdělení a rychlý rozjezd mobilů

Mezi tím pokračuje pochopitelně rozvoj i v dalších oblastech zájmu Samsungu a například v roce 1987 představuje Samsung svůj první Lap-Top. V témže roce umírá zakladatel Lee Byung-chull. Tou dobou už má firma i továrny v zahraničí: v Portugalsku, New Yorku, Tokiu a v Anglii.

Muzeum Samsung - autotelefon Samsung SC-1000 (1985)

Firma je po smrti zakladatele už po několikáté v historii rozdělena, postupně vznikají dnešní Samsung Group, Shinsegae Group (obchodní domy a nákupní centra), CJ Group (potravinářství, chemický a zábavní průmysl, logistika) a Hansol Group (papírenství, telekomunikační vybavení).

Jejich oddělení od mateřského koncernu chvíli trvalo, Hansol se osamostatnil jako poslední v roce 1991. Tyto společnosti dnes fungují jako zcela samostatné a s obřím konglomerátem Samsung nemají v podstatě nic společného. I jejich záběr se často rozšířil a své původní skupině mohou místy konkurovat.

Muzeum Samsung - první mobilní telefon značky SH-100 (1988)

V době, kdy Samsung uvedl svůj první autotelefon, má Nokia na trhu svůj první přenosný telefon Mobira Talkman. Samsung ale rychle ztrátu dohání a už v roce 1988 uvádí na trh svůj první opravdu mobilní telefon SH-100. Každý následující rok pak Samsung uvádí na trh nový model. V dřevních dobách mobilních komunikací prodá ročně asi dva tisíce kusů tohoto technologického zázraku.

Poprvé jedničkou

Vedení společnosti ale není s těmito přístroji spokojeno, a proto vývojáři dostanou v roce 1993 ultimátum. Do roku 1994 mají vyvinout přístroje srovnatelné s tehdy špičkovou Motorolou, nebo bude divize zrušena. Inženýři ještě do konce roku 93 představili model SH-700, který byl výrazně menší a kvalitnější, než cokoli, co na daném poli Samsung prozatím vyrobil. V roce 1994 přišel na trh vylepšený model SH-770, který podle některých pramenů pomohl získat Samsungu na krátko pozici jedničky na světovém trhu mobilních telefonů.

Muzeum Samsung - SH-770, první telefon se značkou Anycall (1994)

Zatímco v říjnu 1994 měl Samsung na trhu mobilů podíl 25,8 %, v srpnu 1995 už to bylo 51,5 %. Do té doby dominantní Motorola spadla z 52,5 % na 42,1 %. Motorole se ale podařilo opět před Samsung dostat. V roce 1998 všechny předběhla raketově startující Nokia, která od začátku útočila na globální trh a vsázela na nejmodernější technologii GSM.

Samsung se na prvních pozicích v té době neudržel zřejmě i proto, že tak trochu vsadil na nevhodnou kartu. Firma se totiž soustředila více na vývoj a výrobu na domácím trhu požadovaných CDMA a PCS přístrojů, zatímco ve světě získával postupně dominanci systém GSM.

Na trhu CDMA a PCS byl Samsung výraznou jedničkou poměrně dlouho. Například v roce 1999 ovládal více než 50 % světového trhu s CDMA telefony. Jenže CDMA přístrojům patřilo celkově méně něž 30 % celosvětového trhu se všemi mobily.

Postupné získávání trhu

Samsung tak koncem devadesátých let rozjel postupnou snahu dostat se opět na absolutní vrchol. Firma začala představovat jeden telefon za druhým a začaly se dostavovat i první úspěchy. Těm je v muzeu firmy v komplexu v Suwonu věnována celá jedná část, kde najdeme asi největší množství exponátů ve vztahu k ploše v celém výstavním prostoru.

I tak je ale expozice věnovaná těm nej mobilním telefonům Samsungu stále poměrně komorní a hezky přehledná. Vedle prvních přístrojů SC-1000 a SH-1000 je tu vitrínka s telefony, které se mohou pochlubit některým z mobilních prvenství, část se dvěma speciálními modely a nevíce prostoru dostávají ty nejúspěšnější kousky z portfolia firmy. Právo být zde vystaven má pouze model, kterého se prodalo více než 10 milionů kusů.

Než se ale podíváme na ony desetimilionáře, podívejme se na telefony, které znamenaly některý z milníků pro Samsung nebo samotné mobilní odvětví. Malá výstavka začíná již zmiňovaným modelem SH-770. Ten jako první dostal značku Anycall, kterou Samsung používal na domácím trhu.

Vedle něj je umístěn model SCH-100, první CDMA přístroj Samsungu z roku 1996. Následuje véčko SCH-800 z konce roku 1998, které Samsung považuje za první přístroj s velkým LCD displejem. Škoda, že si jeho velikost nemůžeme prohlédnout.

O rok později se Samsung pochlubil prvním telefonem, který přehrával MP3 skladby. Šlo o model SPH-M2500. Model SCH-V200 si zase v září roku 2000 připsal titul prvního CDMA fotomobilu. CDMA véčko SCH-V300 z roku 2002 je zase model, který jako první nabídl v těchto sítích možnost stahování videa.

V roce 2004 zase Samsung předvedl multimediální model SPH-S2300 s třímegapixelovým fotoaparátem a trojnásobným optickým zoomem. A o rok později se na domácím trhu firma chlubila prvním telefonem s příjmem satelitní verze televizního DMB vysílání, modelem SCH-B100.

Vedle těchto milníků se Samsung chlubí také dvěma speciálními modely, Matrix telefonem SPH-n270 vyrobeným v roce 2003 ve speciální sběratelské edici a náramkovým telefonem SPH-WP10 z roku 1999, který byl přinejmenším v té době nejmenším kouskem svého druhu.

Úspěch GSM

Převaha CDMA a PCS telefonů ve výčtu zlomových a zajímavých přístrojů jasně ukazuje, jakým směrem Samsung zprvu mířil. Současnou pozici světové jedničky ale pomohly Samsungu získat až přístroje pro sítě GSM a jejich nástupce. Právě ty totiž přinesly opravdu extrémně vysoká prodejní čísla.

Prvním GSM telefonem Samsungu byl model SGH-200 z roku 1995. První GSM modely Samsungu ale v té době mnoho pozornosti nezískaly, ta přišla až s přelomem tisíciletí.

V roce 2000 získal Samsung pozornost MP3 modelem M100 a jeho obyčejnější variantou N100. Tyto přístroje udivovaly na svou dobu nebývale jemným monochromatickým displejem s rozlišením 124 × 64 pixelů. Pamětníci si možná také vybaví masovější modely R210 a R220 z roku 2001, šokující rudé véčko A400 nebo Pininfarinou navržený model N400 se samovyjížděcí anténou.

Žádný z těchto telefonů zatím nebyl extrémním prodejním trhákem, ale kvalitní a často neobvyklé přístroje s ne zcela běžnými funkcemi a parametry přilákaly pozornost veřejnosti. Ta pak byla doslova u vytržení v roce 2002, kdy Samsung představil model SGH-T100.

V době, kdy ostatní výrobci vybavovali své špičkové modely pasivními barevnými displeji se schopností zobrazit 256 barev, přišel Samsung s telefonem, který k výbavě spíše střední třídy přidal displej doslova neuvěřitelný. Šlo totiž o TFT panel se schopností zobrazit 4096 barev a s podstatně vyšším rozlišením, než jaké měla konkurence.

Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - SGH-T100 (2002) Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - SGH-E700 (2003) Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - SGH-D500 (2004)

Tento telefon se stal okamžitě hitem a není divu, že je prvním přístrojem, kterého Samsung prodal více než 10 milionů kusů. I druhým desetimilonářem je véčko. Stal se jím o dva roky později představený model SGH-E700, který lákal uživatele opět špičkovým displejem a především do té doby nevídaně elegantním designem. Ten byl přirovnáván k úrovni designu vozů Mercedes-Benz a do té doby spíše módní a technickými výstřelky vybavené telefony se začaly objevovat i v rukou vrcholných manažerů.

Rychlejší opakování úspěchu

Dalším přístrojem, který překonal v prodejích hranici 10 milionů kusů, se stal vysouvací model SGH-D500, který uchvátil v roce 2004 převratnou vysouvací konstrukcí.

Úspěch vysouvacího modelu zopakoval tenký přístroj D900 z roku 2006, stejným hitem se stala i jeho levnější varianta SGH-E250. Pak opět nastala dvouletá odmlka a teprve opět vysouvací model SGH-J700 z roku 2008 opět dovedl překonat desetimilionovou hranici. Byl to mimochodem poslední nedotykový Samsung, který se do této skupiny vyvolených dostal.

Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - SGH-D900 (2006) Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - SGH-E250 (2006) Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - SGH-J700 (2008)

Dalším extrémně úspěšným se totiž stal jeden z prvních dotykových telefonů pro masy, Samsung S5230 Star z roku 2009. Po něm už v klubu "10 000 000" figurují jenom smartphony: zakladatel současné špičkové linie Samsung Galaxy S a právě z trůnu odcházející hvězda Samsung Galaxy S II z roku loňského. Vzhledem k počtu předobjednávek se k nim co nevidět zřejmě zařadí i Samsung Galaxy S III, který by mohl být prvním desetimilionovým modelem v době vlády Samsungu světovému trhu.

Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - Star (2009) Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - Galaxy S (2010) Modely Samsung, kterých se prodalo více než 10 milionů kusů - Galaxy S II (2011)

Vybojované první místo

Samsung si místo největšího mobilního výrobce na světě zřejmě zajistil už v posledních měsících minulého roku, definitivně tuto pozici potvrdil v prvním čtvrtletí roku letošního. Je velmi pravděpodobné, že firmě k této pozici pomohla i nemohoucnost finské Nokie, která nezachytila nástup zájmu o chytré telefony. Právě ty dnes tvoří významnou část prodejů korejské firmy.

První místo si Samsung vybojoval dlouhodobou prací a také tím, že si jeho zisk vytyčil jako cíl. Nokia mu tak možná jenom situaci trochu ulehčila, rozjetý vlak Samsungu by se na první místo možná probojoval i kdyby byla finská společnost silnější.

Mnozí odpůrci Samsungu sice tvrdí, že si firma své místo zajistila také bezostyšným kopírováním. Je sice pravda, že Samsung se často v průběhu své historie (a to nejen mobilní) inspiroval u konkurence, ale firma zároveň přinesla na trh i celou řadu inovací. Bez komponent od Samsungu by naopak mnohé produkty, kterými se firma možná inspirovala, ani nemohly vzniknout.

Olympijské telefony Samsung Samsung je tradičním sponzorem Olympijských her, pro každé z nich od roku 1998 vybere klíčový model, který v jejich rámci propaguje. Tím posledním je Samsung Galaxy S III, který si slávu užije v Londýně. Olympijské telefony Samsung - Vancouver Olympijské telefony Samsung - Peking Olympijské telefony Samsung - Turín Olympijské telefony Samsung - Atény Olympijské telefony Samsung - Salt Lake City Olympijské telefony Samsung - Sydney Olympijské telefony Samsung - Nagano Olympijské telefony Samsung

Samsung do vývoje mobilních telefonů a do jejich inovací investuje velmi vysoké částky a často firma narazila na slepé uličky. I proto mu první místo náleží po právu. Jen těžko ale můžeme předpovídat, jak dlouho může korejské firmě dosavadní místo na výsluní vydržet. Nokia vládla trhu asi 13 let.