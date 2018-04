Tyto moderní smartphony si nekoupíte. A je to škoda

Sestavu chytrých telefonů na stánku Hisense na veletrhu CES v Las Vegas lze charakterizovat poměrně snadno: většinou jde o šestipalcové modely s moderním poměrem stran 18:9 a zaoblenými rohy zobrazovacího panelu. Takové modely má firma na svém stánku hned čtyři, telefony jiné koncepce tam jsou jen dva.

A že čtveřice modelů s vlastně stejnými základními parametry nedává smysl? Dává i nedává. Očividně jde totiž o jeden koncept, ale čtyři různé úrovně výbavy, jednotlivé kousky se tak budou lišit svou cenou. Tu bohužel u jednotlivých typů neznáme, ale ani v případě nejlepšího modelu by nemusela být nijak závratná. Na druhou stranu je to vcelku jedno – u nás se přístroje Hisense neprodávají a ani se nezdá, že by se k tomu nějak schylovalo. Zůstanou tedy jen určitou zajímavostí, kterou jsme na veletrhu potkali.

A je to škoda, za dobrou cenu by opravdu mohly zaujmout. Design je vcelku elegantní, byť nijak originální – třeba nejlepší model Infinity H11 Pro hodně připomíná u nás oblíbený Honor 9. Model má velmi příjemné zpracování a dobře padne do ruky, výbavě dominuje porce 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, verze se 6 GB RAM má dvojnásobnou vnitřní paměť.

Levnější provedení téhož se jmenuje Infinity H11 a má o trochu výraznější rámečky, jinak displej působí stejně. Díky svému provedení nám pro změnu připomíná dvojici LG G6 a Q6. Telefon opět dobře padne do ruky.

Moderní konstrukci mají ještě dva levnější modely: F26 a F24. Ani ty nevypadají na první pohled špatně, ale v ruce už působí mnohem obyčejnějším dojmem. To by ale vůbec nemuselo vadit, s patřičně lákavou cenou by to mohly být úspěšné smartphony.

Hisense má na stánku ještě jeden zajímavý model, který sice nezaujme výbavou, ale konstrukcí už ano. Je to totiž odolný kousek, byť se na první pohled netváří jako kdovíjaký obrněnec.



Model Rock Lite nemá žádné moderní parametry ani design, ale tím je vlastně sympatický. Obyčejnému plastovému tělu dodávají na eleganci barevné pruhy lemující čelní a zadní hranu telefonu. V ruce je Rock Lite překvapivě lehoučký, až mu skoro tu odolnost nevěříme – jenže zároveň působí pevným dojmem, plasty jako by byly nějak speciálně tvrzené. Telefon splňuje certifikaci IP67 a výrobce tvrdí, že je odolný vůči nárazu – jak moc silnému, to těžko říci, ale něco by vydržet mohl. Navíc podle základní výbavy (procesor MediaTek, 5,2palcový HD displej) to bude levný kousek.