Nejdivnější mobily z CESu: smartphone s anténkou nebo nabubřelý luxus

Výstavní plocha v Las Vegas je přeplněna doslova vším možným. Nudných a naprosto nezajímavých smartphonů od nicneříkajících čínských výrobců jsme i letos potkali víc než dost. Mnohem víc než kousků, které opravdu zaujmou a o kterých jsme psali v řadě našich článků.

Jsou ovšem i telefony, které se nám do žádné běžné škatulky nevejdou. Letos jsme z toho, co jsme na CESu viděli, vybrali čtyři smartphony, které jsme si právě v Las Vegas mohli prohlédnout poprvé, i když třeba nejde o absolutní novinky. Jsou to čtyři smartphony, které jsou něčím zvláštní a které mohou oslovit určité úzké publikum zákazníků.

Telefon s vysouvací anténou

Hned za tu největší zvláštnost považujeme smartphone, který se ze všech v našem výběru tváří nejnormálněji. Je to smartphone značky Hisense, která na významných veletrzích už několik let ukazuje vcelku atraktivní a zajímavé kousky, které však očividně nachází jen omezené tržní uplatnění.

Tradiční výrobce bílé a černé techniky si s tím asi moc hlavu neláme a rok co rok připravuje novinky i mezi smartphony. Letošní model D606M je jednou z nich. Smartphone na první pohled vypadá úplně normálně, má jednoduchý elegantní design s kovovým rámečkem a vcelku standardní výbavu. Zvláštností je však na horní straně telefonu umístěná vysouvací anténa. Smartphone přitom není vybaven TV tunerem, jehož přítomnost by použití antény vysvětlovala.

Vysvětlení je jiné a docela překvapivé. Malá vysouvací anténka totiž slouží pro lepší příjem wi-fi. Hisense D606M je totiž jedním z prvních smartphonů, který podporuje příjem i odesílání dat přes standard 2x2 MIMO. To znamená, že telefon je schopen vysílat i přijímat na dvou anténách zároveň, čímž se výrazně zrychluje přenos dat – teoreticky samozřejmě dvojnásobně. Výsuvná anténa má zřejmě za úkol od sebe dostatečně jednotlivé antény, kterých je v telefonu plno, výrazněji oddělit. Vzhledem k tomu, že rychlost přenosu dat především přes domácí wi-fi však trápí málokoho, zůstane tato novinka nejspíš bez povšimnutí.

Smartphone s velkými ikonami

Značka Kodak, která podobně jako Polaroid patřila mezi esa fotografického světa, se také v poslední době hodně hledá. A hledání sebe sama zkouší i v oblasti smartphonů. Na CESu vystavovala dva kusy – jeden model prodávaný na Filipínách a pak novinku, která se prý začne během letoška prodávat v Evropě. Jde opět o vcelku standardně vybavený smartphone s podporou dvou SIM, pětipalcovým HD displejem a třináctimegapixelovým fotoaparátem.

Typ IM5 ovšem zaujme uživatelským prostředím, kterému dominují velké ikony. Launcher je to standardní, nejde o žádné přepnuté zobrazení, naopak klasické androidí menu s malými ikonami tu nenajdeme. Kodak tento vcelku moderně vyhlížející smartphone cílí na starší publikum, tedy na lidi, u kterých lze předpokládat potíže se zhoršeným zrakem. Pro ně má telefon i třeba funkci lupy, která využívá digitálního zoomu fotoaparátu. Telefon má i vlastní obchod s aplikacemi, které by se měly soustředit právě na co nejlepší použitelnost pro lidi se spoustou dioptrií.

Opulentní luxus

V oblasti luxusních chytrých telefonů je určitým standardem značka Vertu. Ať už z hlediska cen, zpracování nebo více či méně vkusného designu. Nedávno představila svou novinku v této oblasti i značka Lamborghini. Nikoli automobilka, ale značka Tonino Lamborghini, která slavné jméno plácne na ledajaký luxusní předmět.

A smartphone je po slunečních brýlích, hodinkách a koženém zboží dalším logickým krokem. Model Tonino Lamborghini 88 Tauri jsme si mohli prohlédnout jenom za sklem, ale i tak je jasné, že je to typický trochu přehnaný luxus. Smartphone je to opravdu mohutný, s tak moderní minimalizací rámečků se u Lamborghini netrápili. Upřímně, na fotkách vypadá telefon lépe než v reálu. Tvary jsou totiž relativně komplikované a smartphone působí mohutným dojmem. Moderní Vertu jsou vůči němu učiněnými elegány, a to umí značka vyrobit opravdu opulentní kousky.

Foťák nebo smartphone

Posledním zvláštním přístrojem, který jsme na CESu zkoumali, je Panasonic Lumix DMC-CM1. Zepředu normální smartphone, zezadu normální kompaktní fotoaparát. Oproti samsungům Galaxy Camera nebo K Zoom působí lumix kompaktnějším dojmem, Panasonic toho ovšem docílil i tím, že fotoaparát má pevné ohnisko, zoom se tu tedy nekoná.

Je to přístroj se systémem Android 4.4 KitKat s pevným 28mm objektivem a jednopalcovým MOS čipem s rozlišením 20 Mpix. Pro srovnání, podobnou velikost čipu mají například špičkové digitální kompakty Nikon 1 či Sony RX100. Díky tomu je lumix schopen pořídit i 4K videosekvence.

Kombinace kvalitní fixní optiky Leica a solidního androidího smartphonu přeci jen trochu nadměrných rozměrů zaujme jen omezené publikum. Na druhou stranu vzhledem k tomu, kolik novinářů letos na CESu fotilo pouze mobilem, by podobný koncept s důrazem na kvalitní focení mohl zaznamenat dílčí úspěch. Ovšem asi u jiné značky než Panasonic, který je v oboru fotomobilů absolutním nováčkem a který asi nebude novinku zrovna moc propagovat. Více jsme se tomuto fotoaparátu/mobilu/kameře věnovali v článku z loňské Photokiny, kde byl poprvé představen.