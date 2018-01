Číňané okopírovali ruský smartphone. A ono to konečně dobře funguje

Opět to není nový nápad – chytrý telefon s jedním obyčejným a jedním e-ink černobílým panelem uvedla na trh už v roce 2013 ruská firma Yota. Druhá generace následovala o rok později, závěr loňského roku pak v relativní tichosti přinesl YotaPhone 3. Celý nápad ovšem velkou díru do světa neudělal.

I proto je možná s podivem, že se čínská firma Hisense pouští na stejný „tenký led“. Na druhou stranu její smartphone A2 Pro vlastně funguje dobře a uživatel kombinaci obou displejů rychle pochopí a dovede ji využít. Takže nějakou užší skupinu zákazníků by mohla novinka zaujmout.

Stejně jako telefony Yota kombinuje Hisense A2 Pro dva displeje – čelní je klasický 5,5palcový Full HD SuperAMOLED panel, vzadu pak najdeme onen e-ink panel. Ten má úhlopříčku 5,2 palce a qHD rozlišení. Na hlavním displeji vše funguje úplně normálně, zadní displej je tím, co telefonu dodává na zvláštnosti.

V klasickém stavu se tu mohou zobrazovat informace, které by mohl uživatel potřebovat – takže tu svítí třeba čas, mohou tu být informace o počasí nebo třeba zameškaných událostech. Na rozdíl od starších generací YotaPhonů sem ovšem není třeba nic „posílat“ z předního displeje. Vše se nastavuje přímo tady v prostředí jakýchsi widgetů, které jsou šité na míru zadnímu displeji. Funguje to jednoduše a přímočaře, jen si uživatel musí zvyknout na malinkou prodlevu v odezvě při dotykovém ovládání tohoto panelu. Vhodně nastavené widgety pak znamenají, že uživatel nemusí kvůli řadě úkonů rozsvěcet hlavní displej, a tím neplýtvá energii – její úspora je hlavní motivací k využití e-ink panelu.

Ale tím možnosti e-ink displeje nekončí. Nenápadným kontextovým tlačítkem v pravém dolním rohu widgetového rozhraní se lze totiž snadno přepnout do plnohodnotného prostředí operačního systému Android. Tady lze používat vše úplně stejně, jako na hlavním velkém displeji. Jen je opět potřeba počítat s trochu výraznější prodlevou při reakcích na uživatelské pokyny, což je dáno vlastností e-ink panelu. Ten totiž spotřebovává energii vždy jen při překreslování obrazu a než zaregistruje pokyn od uživatele a naopak dá pokyn ke změně zobrazení, chvilku to trvá. Ale funguje to a uživatel se vlastně nemusí učit žádné zvláštnosti a novoty.

Velkým překvapením pak pro nás byla chvíle, kdy jsme se v takovém režimu pokusili spustit fotoaparát. Aplikace naběhla a co víc – nabídla obraz, který zvládá překreslovat vcelku v reálném čase. Je tu určité malé zpoždění, ale upřímně, nečekali jsme, že to vůbec bude fungovat.



E-Ink panel Hisense A2 Pro se tak umí překreslovat i nečekaně rychle. U fotoaparátu se to může hodit na pořizování selfie snímků hlavním foťákem, který se nachází na zádech telefonu. Paradoxně má tento menší rozlišení než selfie kamera vpředu nad barevným displejem – je to 12 megapixelů vs. 16 megapixelů. Ale hlavní foťák má větší pixely a optika má možná i lepší světelnost, takže se tento režim může hodit pro selfíčka v horším osvětlení – pravda, na e-ink displeji těžko uživatel posoudí kvalitu snímku, ale kompozici záběru zvládne hravě.

Celkově je Hisense A2 Pro spíš zajímavá hračka, bez e-ink displeje ve smartphonu se zcela jistě většina uživatelů obejde. Ale třeba pro uživatele, kteří často čtou knihy, by mohl být takový smartphone lákavý – vystačit by si mohli jen s ním a klasickou čtečku e-knih by už nemuseli potřebovat.