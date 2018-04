Hexagon Deluxe - logická legenda, která nestárne (recenze)

S Hexagon Deluxe jste se mohli setkat už ve Hrách do kapsy 104 . Jedná se o logicko-taktickou strategii, v níž vítězí ten, kdo získá největší počet svých kamenů. Ale hezky od začátku.

Nabídka hry

Po spuštění hry se ocitnete v hlavním menu, v němž si lze zvolit jeden ze dvou herních režimů nebo vyvolat instrukce, které jsou provázeny i animačními obrázky, takže o nudný textový souhrn pravidel tu není ani řeč.

V každém režimu jde o uhraný čas. Nezáleží tedy na způsobu provedení výhry, ale na tom, jak budete bystří, pozorní a rychlí.

Classic Game - V podstatě se nejedná o nic jiného než o rychlou hru se šestistěnným herním polem.

Championship Game - Hráč má za úkol vyhrát sled všech dvanácti her, přičemž každá se odehrává v jiném prostředí. Pokud prohrajete byť jedinou hru, se smutným konstatováním a údernou znělkou vaše hra končí.

Před každou hrou je ještě třeba si zvolit obtížnost. Máte k výběru tři stupně, přitom ten první (easy) považujeme spíše za výsměch. Prohrát zde je mnohonásobně těžší než vyhrát, a tak je tato obtížnost vhodná spíše pro odzkoušení. Zbylé dvě obtížnosti (medium, hard) už jsou hratelné, ale bohužel typickou vlastností her od Deluxeware je to, že brzy stejně skončíte na poslední obtížnosti a nebudete s ní mít takové problémy. Stačí najít nepřítelovu slabinu a už to jede jako po másle. Naštěstí vše zachraňuje multiplayer.

Průběh hry

Nyní něco k pravidlům. Na hracím poli se nacházejí políčka o šesti hranách. To vám umožní pohyb do šesti směrů buď o jedno anebo o dvě políčka. Samozřejmě každá délka pohybu má svoji výhodu. Zatímco pohybovat se o dvě políčka je rychlejší, neumožňuje vám, na rozdíl od jednoho pole, "zmnožení" vlastního kamene.

To se dostáváme ke způsobu, jak ve hře získávat kameny. Druhou možností je přesun na pole sousedící se soupeřovým kamenem či kameny. Díky tomuto šikovnému tahu jsou všechny tyto protivníkovy kameny přebarveny na vaše. Po jednom tahu je na řadě soupeř. Jestliže provedete nešikovný tah, lze ho funkcí undo vrátit.

Dva možné konce hry

Jak už jsme se zmínili na začátku, hra končí, pokud jsou všechna pole obsazena a vyhrává ten, kdo získal nejvíce kamenů. Kromě toho lze vyhrát i způsobem, že donutíte soupeře k nemožnosti jakkoliv táhnout. Ideální je ho zahnat do rohu, odkud se nemá jak vymotat. Šibalské, ale účelné.

Nastavení

Preference vyvoláte z tlačítka MENU, sekce Options. V kartě Game Options si lze nastavit barvy kamenů jednotlivých hráčů, nadefinovat, která barva bude začínat a v neposlední řadě i volbu multiplayeru v režimu Hot Seat. V Sound Options volíte hlasitost zvukových efektů.

Užitečné rady

1) Pokud hrajete na nižší obtížnost, buďte agresivní a ihned se vrhněte po protivníkovi přes dvě políčka. Zvláště pak, když začínáte první tah. Naopak proti obtížnosti hard volte obrannou hru a rozšiřujte si svoji základnu kamenů.

2) V chaotickém boji, kde je kamenů už moc, nezapomínejte, že je důležité postupovat jen o jedno políčko. Uvolněné místo hned využije soupeř a tak jste o několik kamenů chudší.

3) Jestliže bojujete na jedné frontě, neotevírejte druhou. Ztratíte tak zbytečně tah a to je pro nepřítele vhodná příležitost.

4) Vyvarujte se pomůcky undo. Sice tím vrátíte tah, ale uhraný čas už ne.

Hardcore výzva

Až Hexagon Deluxe budete perfektně ovládat, troufněte si na režim Championship v obtížnosti hard. Pokud se vám jej povede uhrát do 22 minut, jste skutečnými mistry.

Závěr

Hra je určena pro všechny fanoušky logických her se špetkou strategie a taktizování. Na přemýšlení je pěkně těžká, proto ji nedoporučujeme pro náruživé hráče akčních her.