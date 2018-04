Hewlett-Packard představuje dvojici iPAQů. Na trhu budou ještě před Vánoci

Ačkoli poslední generace WM zařízení značky HP nesklízí takový úspěch, jak by si příslušná divize společnosti přála, není to důvod proč nezkusit uspět s řadou novou. O zajímavém komunikátoru HP Oak jsme vás informovali již dříve, nyní ale HP na svých oficiálních stránkách uvedla zbrusu novou dvojici zařízení, kterou hodlá nasadit do nelítostného konkurenčního prostředí.

HP iPAQ Data Messenger

Tento iPAQ je z představené dvojice rozměrnější a vlastně i vybavenější. Jde o PDA telefon s 2,8“ QVGA displejem a nejnovějšími Windows Mobile 6.1 Pro. Rychlé reakce na libovolné úkony zajistí 528 MHz procesor, 128 MB operační paměti zase dostatek prostoru pro běh aplikací. Uživatelskou FlashROM velikosti 256 MB bude možné prostřednictvím microSDHC slotu rozšířit až o 16 GB.

Netradičním dojmem působí celá skořápka telefonu s velkým zaoblením horní i spodní části. Pouze nutný počet mechanických ovládacích prvků je dnes sice v módě, ne každý uživatel ale tento trend vítá. V případě tohoto iPAQu bude nutné vystačit s hlavním navigačním prvkem, dvojicí systémových tlačítek a duo k přijmutí/ukončení hovoru. Větší tloušťka telefonu dává tušit vysouvací QWERTY klávesnici k pohodlnému zadávání textů.

K telefonování je připraven GSM/UMTS modul s podporou všech dnes dostupných datových přenosů. Další možností připojení k internetu ztělesňuje vestavěný wi-fi modul, Bluetooth oceníte při přenosu menších souborů mezi dvěma telefony, případně k bezdrátové synchronizaci s PC.

Tabulka specifikací se zmiňuje i o vestavěné aGPS ke snadné orientaci v neznámých lokalitách. Samozřejmostí je vestavěný fotoaparát, kterým vyhotovíte až 3 MPix snímky.

HP iPAQ Data Messenger počínaje 22. listopadem přednostně zakoupíte v nizozemských prodejnách Vodafone za cenu 499 eur (asi 12 500 Kč). Postupně přijdou na řadu další evropské trhy včetně tuzemského.



HP iPAQ Voice Messenger

Druhým představeným zařízením je smartphone s Windows Mobile 6 Standard, které jsou určeny telefonům bez dotykového displeje. Tomu byste v tomto případě naměřili v úhlopříčce 2,4 palce, což při rozlišení QVGA znamená dosti jemnou kresbu.

Telefon spoléhá na totožnou čipovou sadu Qualcomm, a tak je další výbava v podstatě stejná. Zmínku si ale zaslouží klávesnice typu SureType QWERTY, jenž čítá celkem dvacet kláves. Tento typ seskupení nevidíme u WM zařízení poprvé a k mání je i její virtuální podoba (např. u nových HTC komunikátorů).

K procházení nabídek je připraven joystick a nechybí sestava dalších tlačítek. Ta čítá dvojici kláves pro telefonování, klávesy domů a zpět a dvojici kontextových tlačítek. Poslední čtveřice kláves bude zřejmě jen dotyková, čemuž napovídá konstrukce telefonu (tlačítka nejsou oddělena od zbytku krytu).

I tento model začne exkluzivně prodávat Vodafone v Holandsku. Cena bude citelně nižší a případný zájemce si vystačí s 399 eury (necelých 10 000 Kč).

Technická specifikace obou novinek: