Hewlett Packard 680 - jak ji vidí výrobce

Hewlett-Packard představuje nový přístroj HP Jornada 680 Handheld PC - kompaktního společníka vašeho PC, který vám zajistí vyšší produktivitu na cestách. Hlavní vlastnosti Lehká a kompaktní - vejde se vám do kapsy u kabátu nebo do aktovky.

Můžete s ní pracovat osm hodin bez dobíjení.

Díky internímu modemu 56Kbps můžete neustále zůstávat v kontaktu, ať už jste kdekoli.

Můžete pohodlně psát na prostorné, na dotyk velmi citlivé klávesnici - klávesy jsou na dotyk stejné jako na kancelářském počítači.

Můžete pracovat ve známém prostředí Windows, protože máte nainstalován systém MicrosoftŠ WindowsŠ CE. Pro koho je HP 680 určena HP Jornada 680 je určena pro pracovníky, kteří bývají často na cestách a používají software MicrosoftŠ WindowsŠ 95/98 nebo Windows NTŠ 4.0 a Microsoft Office.

Takoví pracovníci tráví mimo kancelář 25 nebo více procent svého času, a potřebují tedy snadno přenosný přístroj, který by pracoval v součinnosti s kancelářským počítačem, měl dostatečný výkon, byl praktický a snadno se používal. Všeobecné informace o HP 680 Vejde se do kapsy u kabátu nebo do aktovky.

S obvyklými bateriemi můžete bez obav pracovat až 8 hodin(*); s přídavnými volitelnými bateriemi až 24 hodin(*).

Displej je snadno čitelný a má jasné barvy za nejrůznějších světelných podmínek.

Buďte produktivní v i době, kdy nejste v kanceláři: Používejte "kapesní" verze známých programů Microsoft Word, Excel, Powerpoint a Access.

Bezproblémová mobilní správa e-mailu a osobních informací

Pohodlný přístup do e-mailu a na Web díky programům Microsoft Pocket Inbox a Microsoft Pocket Internet Explorer.

Budete moci číst přílohy e-mailu v mnoha různých formátech, a to díky softwaru Outside In od firmy Inso Corporation.

Snadno a rychle se připojíte k e-mailu a Webu pomocí modemu 56Kbps a software pro telefonické připojení od firmy HP.

Snadno můžete sledovat svůj časový plán, kontakty a seznam úkolů, a to pomocí programu Microsft Pocket Outlook

Pohodlné psaní na prostorné klávesnici, která má 76-ti procentní velikost klávesnice na běžném kancelářském počítači.

Rychlý přístup ke klíčovým informacím, a to díky vlastnosti okamžitého zapnutí a programovatelným klávesám pro spouštění aplikací.

Pomocí prohlížeče HP můžete snadno prohlížet svůj kalendář a kontakty.

Mezi přístrojem a počítačem můžete vyměňovat informace pomocí infračerveného spojení, aniž byste museli obě zařízení připojovat.

Informace můžete rychle získávat i ukládat - nebo je pohodlně přenášet do kontaktů, e-mailu a záznamů o schůzkách, přičemž heslem chráněný HP quick pad Timer zamezuje zcizení cenných informací. * Poznámka: Odhadovaná životnost baterií. Skutečná životnost baterií se může lišit v závislosti na používání přístroje