Výrobci cílí na náruživé hráče. Lákají je na výkon za dumpingovou cenu

Herní chytré telefony to v minulosti neměly příliš lehké. Nokia to zkoušela se dvěma generacemi N-Gage, Sony s vysouvací Xperií Play, ale ani jedna z těchto možností se nestala hitem. Už proto, že většinové publikum si vystačí s méně náročnými hrami, které běží vlastně na jakýchkoli smartphonech. Upřímně, hraní náročných titulů na dotykových telefonech totiž nebyl a často není kdovíjaký zážitek.

Nubia s nejistotou

Ale i přesto se zdá, že výrobci se teď rozhodli na hráče zaměřit. Automaticky ovšem úspěch zaručený nemají. Důkazem toho je smartphone Nubia Red Magic, který jsme si mohli vyzkoušet na stánku firmy na veletrhu IFA v Berlíně. Model Red Magic byl představen již v dubnu letošního roku, ale jeho dostupnost na světových trzích je omezená. Nubia původně chtěla uvedení smartphonu na trh financovat mimo jiné i z komunitních zdrojů, jenže na portálu Indiegogo jej podpořilo jen 395 zájemců.

Těžko říct, co zájemce odradilo: jestli radikální design, který dává herní zaměření hodně najevo a pro konzervativní publikum je nepřijatelný, nebo sílící konkurence. Každopádně Red Magic je pozoruhodný smartphone, který ukazuje novou cestu, která by měla výrobcům přinést peníze. Mladé publikum, které si nemůže dovolit drahé špičkové smartphony.

Nubia Red Magic je toho důkazem, v rámci kampaně na Indiegogo si výrobce za telefon v provedení s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti žádal 399 dolarů, tedy asi 8 800 korun. A i když dělá telefon ve výbavě určité kompromisy, je to zajímavá částka. Hlavním kompromisem je použití staršího procesoru Snapdragon 835, další potíží pak koncová cena telefonu mimo kampaň, která činí 529 dolarů (11 700 korun). To už je částka, za kterou lze pořídit celou řadu jiných smartphonů s novějším hardwarem.

Silná konkurence

Takže ona záhada menšího zájmu je možná vyřešena: upřímně, Nubia Red Magic nás na první pohled zaujala, ale chápeme, že takto výrazně tvarovaný smartphone nebude chtít v kapse každý. Nubia v případě takových specifických telefonů prohrává souboj s Xiaomi Black Shark nebo Asusem ROG Phone, které hráče asi zaujmou trochu více i díky aktuálnímu Snapdragonu 845. Ale především, Asus má k hráčům počítačových her určitě blíže než Nubia a Xiaomi je zase kultovní značkou mezi mladším publikem.

Svou cestu k hráčům se pak snaží najít i značka Honor, která v Berlíně uvedla na evropský trh svůj model Play. To je vlastně na první pohled úplně obyčejný smartphone, který nijak herní zaměření na odiv nedává. A to bude i jeho výhoda, protože Honor Play jednoduše osloví i konzervativní zákazníky a přitom má hráčům opravdu co nabídnout: čipset Kirin 970 a funkce GPU Turbo tu přináší výborný výkon, který bohatě stačí i v náročných titulech. Honor Play v podstatě nabízí hardware, za který se jinde v koncernu Huawei platí klidně i 2,5krát více. A pro hráče tu bude přeci jen limitovaná edice s trochu odvážnější grafikou kovových zad telefonu.

Zaháčkovat

Ale zpět ke smyslu herních telefonů. Pro výrobce jsou zajímavým marketingovým nástrojem, jak ke svým špičkovým produktům přilákat mladé publikum. Mladí, kteří sice touží po těch nejlepších smartphonech, na ně prostě málokdy mají, a tak jim teď značky nabídnou určitou alternativu. Herní stroje mají výbavu blízkou tomu nejlepšímu na trhu a cena je přitom často hodně lákavá: jen o trochu vyšší než běžné telefony střední třídy, které by si takoví zájemci většinou kupovali, ale mnohem nižší než u klasických vrcholných modelů.

Zájemcům, kteří si běžně pořizují opravdové top modely, přitom herní smartphony moc vyhovovat nebudou, ať už kvůli designu, nebo některým kompromisům ve výbavě. Ale mladí zákazníci, kteří si takový herní smartphone pořídí, získají vztah k dané značce a je pak pravděpodobnější, že si v budoucnu pořídí některý z „dospělejších“ modelů. Navíc herní stroje mohou pomoci značkám zvýšit průměrnou cenu prodaných telefonů, jelikož stejným zákazníkům by jinak prodávali některé ze svých dostupnějších kousků. Otázkou je, co to ovšem udělá se zisky, protože marže na těchto přístrojích mohou být nižší než u některých levnějších kousků.