Herní smartphone chystá i Samsung. Má být unikátní s ohebným displejem

Novou vlnu herních smartphonů odstartovala firma Razer a uspěla. Proto se přidal nejprve Asus s modelem ROG a herní smartphone připravila i sestava čínských výrobců. Především dravé čínské Xiaomi pod názvem Black Shark a podobně koncipovaný přístroj má v nabídce i Nubia s názvem Red Magic. Opomenout nemůžeme ani herní modul připojitelný k modulárním Motorolám.

Nepřekvapí proto, že herní smartphony chystají i největší a nejvýznamnější výrobci. Světová trojka Huawei má připraven model Honor 10 GT a herní smartphone telefon chystá i světová jednička Samsung. Firma ovšem vše drží pod pokličkou, zatím o telefonu víme z tweetu čínského „únikáře“ MMDDJ. Ten pouze sdělil, že Samsung chystá herní smartphone.

Ovšem informace o herním smartphonu od Samsungu jsou i z dalších zdrojů. Z dřívější zprávy serveru The Wall Street Journal totiž vyplynulo, že by dlouho očekávaný ohebný smartphone od Samsungu měl být zacílen právě na hráče.

Navíc zmíněný čínský „únikář“ svůj tweet doplnil o informaci, že dlouho očekávaný ohebný samsung se nebude jmenovat Galaxy X, jak se už několik let spekuluje. Samsung tak mohl změnit původní plány.

Pokud by byl oním herním smartphonem od Samsungu ten s ohebným displejem, tak bychom se mohli dočkat opravdu unikátního zařízení. Ohebný smartphone prý bude možné složit v půli „jako peněženku“. V roztaženém stavu bude mít přitom displej úhlopříčku sedm palců, tedy jako menší tablet. Ohebný smartphone s kódovým označením Winner má mít v zavřeném stavu displej jako malý proužek (vznikne přeložením nestejně velkých polovin telefonu) a fotoaparát vzadu.

Už dříve se psalo, že Samsung neočekává od svého ohebného smartphonu obří prodeje. To se zatím týká i herních smartphonů, které nevykazují velké počty prodaných kusů, ale na druhou stranu to jsou poměrně drahé přístroje, takže na nich mají výrobci solidní marži. Samsung by tak mohl spojit dva okrajové segmenty do unikátního celku, který si i přes očekávanou vysokou cenu může najít své zákazníky.

Je tu však háček v tom, že zatím není vůbec jisté, zda Samsung dlouho slibovaný ohebný smartphone opravdu uvede. Takový mobil Samsung slibuje už dlouho a zatím jsme se ho nedočkali.

Spojení ohebného nebo skládacího smartphonu s herními možnostmi by dalo technologicky náročnému produktu ekonomický smysl. Je také možné, že stejný základ by Samsung použil pro univerzální ohebný smartphone a k tomu by vytvořil herní variantu. Náklady by nebyly zásadně vyšší a okruh zákazníků by se výrazně rozšířil.

Pokud se potvrdí předchozí spekulace, ukáže Samsung ohebný smartphone na začátku příštího roku. A možná to zároveň bude herní smartphone.