Herní mobil nové generace – recenze Sony Ericsson Yari

Sony Ericsson u tohoto jinak "obyčejného" vysouvacího modelu sází především na zhruba deset předinstalovaných her, z nichž některé využívají například vestavěný akcelometr a hry se tak ovládají podobně jako u konzole Nintendo Wii. Ve hře tedy nemačkáte pouze tlačítka, ale s telefonem různě nakláníte do stran nebo před ním děláte různé pohyby, které snímá kamerka. Tento způsob ovládání her má rozhodně šanci na úspěch. Hodně důležitým faktorem ale bude počet dostupných her a přesnost ovládání, která není u modelu Yari příliš dobrá.

Na druhé straně model Yari ztrácí případné zákazníky z řad mladých lidí absencí 3,5mm jacku a microUSB konektoru. Velmi na pováženou jsou i drobná a úzká tlačítka nad a pod displejem, která znesnadňují používání základních funkcí telefonu. Na druhé straně se nedá telefonu upřít relativně kvalitní 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, GPS či povedené dílenské zpracování prakticky po všech stránkách.

Stručná charakteristika: Herní mobil s několika velmi zajímavými hrami má velké šance na úspěch. Bohužel si se sebou nese prokletí starších přístrojů a nenabídne ani 3,5mm jack a microUSB konektor. Žádnou výhrou nejsou ani úzká kontextová tlačítka.

Vzhled a konstrukce – jeden kruh vládne všem

Nejvýraznějším prvkem modelu Yari je čtyřsměrná klávesa, která jistě vydrží nápor herních fandů. Pro lepší ovládání by možná mohl být kruh o něco menší, aby nebylo potřeba neustále přesouvat palec. I tak je to ale nadmíru povedená část zařízení. Chromované boky přístroje doplňuje ladná bílá linka, která dokáže rozzářit jinak decentní vzhled zařízení. Jediným rošťáckým prvkem jsou dvě hvězdice na zadní straně displeje.

Vysouvací mechanismus hodnotíme kladně a při otevírání a zavírání lze pohodlně opřít palec o již zmiňovanou čtyřsměrnou klávesu. Kladné body si odnáší i dílenské zpracování a za celou dobu našeho testování nikde nic nevrzalo. Jedinou černou kaňkou tak zůstává pogumovaný zadní kryt baterie, na kterém zůstávají otisky prstů a další nečistoty.

Na jedné straně sice musíme pochválit přítomnost microSD slotu a přibalené 1GB karty, na té druhé však nevidíme rádi absenci microUSB konektoru a 3,5mm jacku, což je velká škoda. Na závěr zmíníme příjemné rozměry 100 x 48 x 16 mm a o něco vyšší hmotnost 115 gramů, která se k takto elegantnímu přístroji rozhodně nehodí.

Klávesnice a ovládání – malé překvapení

Jednotlivé řádky na alfanumerické klávesnici jsou protentokrát odděleny svislými linkami a samotná tlačítka mají prakticky nulový zdvih. Orientaci na klávesnici pomohou drobné tečky na každém tlačítku. Odezva každého z nich je dobrá, rychlejší psaní není žádný problém.

Daleko horší je však situace u horních kontextových kláves, které jsou jakoby utopeny mezi obrovskými sousedy a velmi často se vám bude stávat, že například místo potvrzení volby stisknete červené sluchátko. Trochu podobná situace nastává s bočním dvoj-tlačítkem regulace hlasitosti, které se opět topí v těle přístroje.

Drobným bonusem pro tento mobilní telefon je přítomnost dvojice dalších tlačítek na horní straně displeje, které jsme však u žádné předinstalované hry nevyužili. Zajímavostí tohoto modelu je menu "Game Carousel", které na pozadí pohotovostní obrazovky zobrazuje ikony všech dostupných her v přístroji.

Displej a výdrž baterie – solidní držák

Model Yari disponuje slušným displejem o úhlopříčce 2,4 palce s rozlišením 240 × 320 pixelů s podporou 262 tisíců barev. Zobrazení je hodně jemné a jakékoliv zubaté okraje byste hledali marně. Přitom zůstala zachována slušná čitelnost na přímém slunečním světle a barevná sytost.

Vzhledem k hernímu zacílení telefonu jsme se zvláště zaměřili na výdrž při hraní her. Kupodivu jsme se nedočkali žádného katastrofálního poklesu a baterii bylo potřeba dobít až zhruba po necelých třech dnech, kdy jsme každý den hráli odhadem tři hodiny a samozřejmě prováděli další obvyklé činnosti. Při našem běžném testu čítajícím patnáct minut hovoru, několik odeslaných SMS zpráv a dvě hodiny poslechu hudby se výdrž vyhoupla skoro na pět dní.

Telefonní seznam a zprávy – stále stejné chyby

Každý se snad spokojí s kapacitou 1 000 kontaktů, ale málokomu se již bude líbit, že nelze prohlížet seznam na SIM kartě a vnitřní paměti dohromady. Rovněž zamrzí, že během přístupu na paměťovou kartu je potřeba celý telefon restartovat a nelze používat během připojení žádné funkce telefonu.

O mnoho lepší není situace ani v editoru textových zpráv, který ukazuje zbývající znaky teprve těsně před koncem zprávy. U nových modelů Sony Ericsson nechybí přímá podpora Facebooku či Google Maps a Wisepilotu, pro něž je k dispozici integrovaná GPS. Ta se svojí citlivostí řadí k běžnému průměru a nalezení satelitů trvá pár desítek sekund. V organizátoru naleznete několik opakovaných budíků, kalendář, jednoduché poznámky, stopky a řadu dalších aplikací, mezi něž patří třeba Music Quiz nebo integrovaný klient pro YouTube.

Herní funkce – slušný start

Zvláštní kapitolu si protentokrát zaslouží předinstalované hry, které využívají přední kamerky či polohového senzoru. Kamerku využijete při hraní her jako je Tenis či Fitness nabízející pouze pár základních cviků. Telefon položíte na dodávaný stojánek a před kamerkou odpalujete míček pomyslnou raketou, děláte dřepy nebo držíte rovnováhu na jedné noze. Přesnost kamerky přitom není nikterak velká a spíše než na správném pohybu záleží na správném načasování. Podobně je na tom využití polohového senzoru při hraní bowlingu, kdy s telefonem v ruce musíte udělat podobný pohyb jako při házení skutečnou koulí.

Multimédia a fotoaparát – klasika na všech frontách

Přehrávač nabízí běžné třídění skladeb podle interpreta, názvu alba, skladby, žánru, roku či pomocí systému SenseMe, kde si pouze zvolíte aktuální náladu. V telefonu nechybí ani FM rádio s RDS vyžadující mít připojená sluchátka, která slouží jako anténa.

Pěti megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením pořizuje na svoji třídu nadprůměrně kvalitní snímky. Není to sice žádný velký zázrak, na druhé straně fotografie nepostrádají ostrost a barevnou věrnost. Téměř perfektní jsou fotky bližších předmětů a výsledné kvalitě snímků rozhodně pomáhá diodový blesk, který lze použít rovněž jako kapesní svítilnu. Video lze nahrávat až v rozlišení 640 × 480 pixelů.

Závěr – velká předsevzetí



Sony Ericsson U100i Yari na jedné straně nabídne zajímavý koncept jako herního zařízení s několika hrami, které používají vestavěných technologií. Jejich kvalita však není ještě ani zdaleka na špičkové úrovni a jako lepší herní zařízení se jeví například iPhone. Na druhé straně je to šance pro Sony Ericsson se předvést a nabídnout takto ovládané hry i v nižším segmentu trhu. Modelu Yari nelze rovněž upřít "nášup" funkcí v podobě integrované GPS či kvalitního fotoaparátu. K zahození rozhodně není ani vzhled celého zařízení.

I přes všechno výše zmíněné by se měl Sony Ericsson co nejdříve vzpamatovat a napravit dlouho přetrvávající chyby softwarového charakteru a nabídnout uživatelům třeba 3,5mm jack a microUSB konektor. V opačném případě tuto značku příliš veselá budoucnost nečeká. Navíc zmiňovaný herní koncept je pro model Yari prakticky jediným trumfem oproti celému zástupu o mnoho levnějších zařízení v čele s Nokií (například telefony ze série XpressMusic), která již před dlouhou dobou vyslyšela některá přání uživatelů.