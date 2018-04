Herní mánie už na západě opadá. Hráči ztrácí zájem

Studii provedla ve Spojených státech, Británii o Německu průzkumová agentura M:Metrics letos v březnu a výsledky zveřejnila na internetu.

Novou hru si v březnu stáhlo do mobilního telefonu 4,2 procenta jejich uživatelů v Británii, 2,5 procenta v Německu a 2,7 procenta v USA.

Mezi těmi, kteří si během března stáhli do mobilu novou hru, byl významný podíl - až 30 procent - těch, kteří tak učinili poprvé. Míra, s níž na trh se stahovanými mobilními hrami vstupují noví spotřebitelé, je tak relativně nízká. Během března to bylo ve sledovaných zemích 0,5 až 0,8 procenta uživatelů mobilů.

"Tato data ukazují, že operátoři musí dělat lepší práci, aby se z těch, kteří hrají hry v mobilech, stali ti, kteří hrají stažené hry," řekl analytik M:Metrics Seamus McAteer. Nových her přitom podle něj není nedostatek a mnoho portálů nabízí hry netradiční a novátorské. Podle McAteera ale se spotřebiteli nesouznějí.

Téměř 40 procent dotázaných v Německu uvádělo jako důvod, proč si nekoupilo další hru, příliš vysoké ceny. Pětina uvedla, že se o hry zajímá, nemohli ale najít pro sebe tu správnou hru.

Britové a Američané jako hlavní důvod uvádějí to, že si již stáhli hry, které jim vyhovují. Nejvíce se o stahování her do mobilů zajímají muži ve věku 18 až 34 let. V USA tvoří tato kategorie 35 procent trhu, v Británii 30 procent a v Německu 33,7 procenta, uvedla M:Metrics.

S rostoucím užíváním mobilů se mobilní hry zařadily mezi nejrychleji expandující odvětví multimediální zábavy. Podle odhadů společnosti Screen Digest, která se specializuje na průzkum trhu, dosáhl v roce 2005 celosvětový trh s těmito hrami dvou miliard dolarů.

Ke své propagaci proto využívá hry do mobilů stále více populárních osobností. Společnost Gameloft se chystá v létě uvést na trh novu hru pro mobilní telefony, jejímž prostřednictvím si fanoušci budou moci vyrazit se svou oblíbenou celebritou na párty.