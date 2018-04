Herní konzole Sega mohou na internet

Sega a AT&T, jejichž partnterství ještě není oficiálně uzavřeno, chtějí příští měsíc poskytnout těm, kteří si koupí či koupí v USA herní konzoli Dreamcast video game player online služby internetu na sítích společnosti AT&T.

Tiskový mluvčí Segy Munehiro Umemura prohlásil, že se společností AT&T vedou jednání o poskytování této služby, kterou by chtěla Sega příští měsíc zprovoznit. Sega již takovéto spojenectví uzavřela v Evropě s British Telecommunications a jisté výsledky to přineslo Od podobné akce v USA si Sega slibuje zvětšení podílu na americkém trhu s herními konzolemi. Herní konzole by se tak zároveň stali i internetovými stanicemi - to zvyšuje jejich užitnou hodnotu i univerzálnost a v neposlední řadě to snáze přesvědčí rodiče, aby svému dítěti takovýto "užitečný vzdělávací" přístroj zakoupili.

Sega si chce z trhu, jemuž prozatím dominuje Sony se svou konzolí Playstation, ukousnout také velký kus právě prostřednictvím Dreamcastu. Ten bude mít vestavěný modem a ke každé konzoli budou mít zákaznící účet na internetu, což je lákavá nabídka. Tou chce Sega nalákat lidi, kteří rádi hrají po síti proti sobě a zároveň tím Sega kloubí zábavu a snadný přístup k internetu pro každého. Díky konzoli budou moci uživatelé používat online služeb, skrze které mohou objednávat a nakupovat zboží přímo do domu.

Analytici ovšem tvrdí, že kompatibilita s internetem nestačí k tomu, aby se konzole prodávala. Pokud se totiž Sega zasadí o vybudování masivní herní sítě, nebude to ovšem nic platné, pokud nebude mít atraktivní softwarový základ, který by zaujal hráče.

Každopádně Sega tvrdí, že Dreamcast je nyní nejvýknnější herní konzolí. To se ovšem změní až přijde Sony s následníkem Playstationa, který by měl být uvolněn na přelomu roku 1999/2000. Proto se Sega snaží již nyní přidat online služby jako lákadlo zákazníkům.