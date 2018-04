Známý herec si fotil selfie u vodopádu. Spadl a na dně ležel tři dny

Bývalá hvězda britské soap opery EastEnders Paul Nicholls bude asi dlouho vzpomínat na selfie snímek z dovolené v Thajsku. U vodopádu, který našel během výletu na motorce na ostrově Ko Samui, se chtěl vyfotit, ovšem upadl a následkem pádu na úpatí vodopádu si zlomil nohu.

Až po třech dnech si jeden z místních obyvatel všiml opuštěné motorky u vodopádu a přivolal pomoc. Herec jako zázrakem přežil celé tři dny jen o vodě se zcela rozbitou nohou, uvězněný v kamenitém jezírku. Cesta do nejbližší nemocnice navíc zabrala další dvě hodiny kvůli tomu, že se celý incident odehrál na místě daleko od civilizace.

Herec utrpěl nejen zlomeninu nohy, ale také podchlazení a infekci v neošetřených ranách. Jeho trable však neskončily ani tady. Ošetření v místní nemocnici ho vyjde na (v přepočtu) 375 tisíc korun za každou zde strávenou noc. Za samotnou operaci nohy si pak chtějí naúčtovat přes 2,5 milionu korun. Britská ambasáda v Thajsku v současnosti zvažuje, zda ho nechat převézt zpět domů, nebo zda je operace na místě nutná.

Herec v rozhovoru pro The Sun uvedl, že by na dně vodopádu neležel tak dlouho, kdyby se jeho telefon s ním neutopil ve vodě a on by si tak byl sám schopný přivolat pomoc.