Helix - PalmOS herní konzola?

Několik informací o plánech TapWave se objevilo včera v San Jose Mercury News. TapWave údajně chystá představit v tomto roce PalmOS zařízení s názvem HELIX. Podle jednoho z šéfů firmy Byrona Connella bude handheld primárně zaměřen na hry, ale bude mít i základní funkce organizeru. Cílová zákaznická skupina je dle něj ve věku mezi 18 až 34 lety, tedy zákazníci odrostlí z GameBoye, kteří ale uvítají kvalitní hry, jakož i organizérové funkce v jediném přístroji.

HELIX bude běžet s PalmOS, bude to ale multimediálně dobře vybavené PDA s MP3, přehráváním videoklipů, prohlížením fotografií a poběží na něm běžně PalmOS aplikace. Nové možnosti PalmOS handheldů v tomto směru zatím naznačil nový model firmy Palm Inc. Zire 71, který je rovněž zaměřen na tento zákaznický segment. HELIX bude nesporně patřit k nové generaci strojů s PalmOS 5 a ARM procesorem.

TapWave hodlá nabídnout 3-D software od firmy Fathammer a na vývoji dalších her spolupracuje s výrobci, jako je Activision, Infogrames, Midway and Digital Eclipse. Ani lidé z TapWave nejsou nováčky s PalmOS platformou - prezident firmy Peng Lim byl zástupcem šéfa vývoje u Palmu, další členové managementu Byron Connel a Marian Cauwet zastávali obdobná místa u Palm, Inc.

HELIX bude mít displej o úhlopříčce 3.8´´ a na rozdíl od klasických PDA bude posazen na šířku. Rozlišení displeje a barevná hloubka s přehledem předstihnou nová Nintenda Gameboy Advance SP a Nokia N-Gage. Jako další zvláštnost bude mít analogový joystick a důkladná ovládací tlačítka po stranách. Multimédia podpoří vestavěné stereo-reproduktory a výstup na sluchátka. Další informace o modelu zatím známy nejsou.

TapWave má hned od začátku smělé plány a velké ambice, za největšího konkurenta považují Nintendo. Na příchod jejich modelu se všichni docela těšíme...

UPDATE 6.5. 7.00

TapWave potvrdil oficiálně informace o novém modelu a uvolnil několik specifikací :