Startup je naštvaný na Apple. Použil totiž jeho jméno a zarytě mlčí

V novém operačním systému iOS 8 jsou zabudovány nástroje, které umožní snadné sledování různých zdravotních a fitness údajů. Apple tento soubor nástrojů pro snazší vývoj aplikací, které s takovými údaji pracují, nazval HealthKit. Jenže stejné jméno nese australský startup, který se navíc věnuje stejnému oboru, a to zhruba od roku 2012.

Tato firma provozuje a vyvíjí platformu, pomocí které mohou uživatelé zaznamenávat své zdravotní údaje a mohou je konzultovat s lékaři. Pro lékaře má naopak firma nástroje pro snadnou správu databáze pacientů. V současné době se péči o zdraví založené na sledování dat z celé řady uživatelských mobilních senzorů připisuje velká budoucnost. A tak není divu, že je australská firma z použití svého jména Applem velmi rozladěna.

"Vzbudila jsem se v půl páté ráno a zapnula svůj Apple iPhone, abych zkontrolovala e-maily. Někdo mi psal, aby se mě zeptal, jestli Apple rozdupal naše jméno, nebo jestli s nimi máme tajnou dohodu. Eh?" popsala svůj zážitek na blogu společnosti HealthKit spoluzakladatelka Alison Hardacrová.

"Jméno HealthKit je už používané, námi! A oni to dokonce píšou stejně jako my," upozorňuje text na blogu i na shodné využití velkého písmene k v názvu. "Jako fanynka Applu se cítím zrazena. Ani je nenapadlo udělat si rychlou kontrolu domény. Zabralo by jim pět sekund, aby do prohlížeče napsali www.healthkit.com a objevili by nás," pokračuje spoluzakladatelka ve stížnosti.

Firma se pak na svém twitterovém účtu přímo zeptala Tima Cooka, současného šéfa Applu, zda o této situaci ví. Jenže od chvíle, kdy celá záležitosti vyšla najevo, je ze strany Applu až překvapivé ticho. Firma nereagovala ani na jednu výzvu společnosti HealthKit, ani na dotazy novinářů světových médií. Australská společnost zatím nezveřejnila, jaké hodlá proti Applu podniknout kroky.