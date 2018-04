Hází Alcatel ručník do mobilního ringu?

Podle zprávy francouzského listu La Tribune Alcatel odprodá svou divizi mobilních telefonů čínské společnosti Nanjing Panda Electronics, která prodává své telefony pod značkou Panda. Mluvčí Alcatelu Mark Burnworth tuto informaci ale odmítnul komentovat. Stejně jsme včera pochodili v českém zastoupení značky, které se k zprávě odmítlo vyjádřit. Naopak minulý týden v Cannes na 3GSM kongresu se o Alcatelu mluvilo na mnoha místech.

Zmizí tedy značka Alcatel z mobilního světa? Asi ne. Ať dopadne jednání s čínskou Pandou jakkoliv, minimálně v Evropě se budou mobilní telefony pod značkou Alcatel nadále prodávat. V ČR tomu pak nebude jinak.

Čínská společnost Nanjing Panda Electronics Co Ltd pochází z provincie Nanjing a byla založena již v roce 1936. V současnosti vyrábí vedle mobilních telefonů širokou paletu spotřebního zboží jako jsou televize, audio a video přístroje, satelitní příjimače a také produkty bílé techniky. Panda má i společný podnik se společností Ericsson. Mobilní telefony Panda vyrábí pod svojí značkou a také pod značkou Emol. Dodává je i dalším firmám, které je distribuují pod svými značkami. Některé mobily Pandy jsou licenčními produkty Ericssonu, ještě z doby před spojením s Sony.



Alcatel se hodí pro asijskou expanzi do Evropy

O finančních problémech divize mobilních telefonů Alcatelu se mluví již poměrně dlouho. Stejně tak se dlouho mluví o tom, že Alcatel pro svou divizi mobilních telefonů hledá vhodného partnera. Loni to už vypadalo na domluvu s jedním japonským výrobcem (Nec?), pak ale z dohody sešlo. Je tedy pravděpodobné, že Alcatel bude chtít najít nového partnera co nejdříve.

Co může nabídnout Alcatel potenciálním zájemcům? Značku, zkušenosti na evropském trhu a také asi slušnou vývojovou základnu. To jsou výhody, které se mnoha asijským výrobcům mohou hodit. Jejich snaha o proniknutí na evropské trhy pod vlastní značkou může být enormně drahá a dlouhá záležitost a také nakonec nemusí být úspěšná. Stejně tak se může asijským výrobcům hodit technická vyspělost Alcatelu. Nejde ani tak o implementaci nejnovějších funkcí jako o dodržování standardů GSM, s kterými mají někteří asijští výrobci problémy.

Alcatel není neznámý ani v Asii, prodává téměř na všech tamních trzích včetně toho největšího čínského. I tam se tedy potenciálnímu kupci může značka Alcatel hodit.

Alcatel je tedy poměrně zajímavé zboží. Ne pro velké giganty, ty ho nepotřebují. Je ale zajímavý pro mladé asijské značky, které již možná vyrábějí a prodávají víc telefonů, než samotný Alcatel. Spolupráci s asijskými výrobci nyní volí mnoho velkých a tradičních značek. Jde jen o míru spolupráce. Velmi intenzivně tak činí Sagem, který úzce spolupracuje s Birdem. Dodává mu hardware a naopak odebírá hotové produkty Birdu. I Philips přesunul velkou část vývoje do Asie a spolupracuje se společností CellOn a Cec.

Alcatel je ale dnes pravděpodobně v horší pozici než jeho dva výše zmínění konkurenti. Mateřský Alcatel již asi nechce divizi mobilních telefonů dotovat a tak už nepůjde jen o úzkou spolupráci, ale i o převzetí části akcií nebo celé firmy kupujícím. Asijské firmy na takovou to akvizici peníze mají, takže minimálně částečný prodej Alcatelu je reálnou záležitostí. Nyní je jen otázkou, jak rychle k němu dojde.



Značka Alcatel ještě nekončí

A co nejbližší budoucnost? Podle informací, které jsme zachytili na veletrhu 3GSM v Cannes, je o letošních produktech Alcatelu rozhodnuto. V Cannes představil čtyři novinky, další chystá do Hanoveru na CeBIT a ve výhledu jsou již i modely pro příští rok, včetně chytrého telefonu. Zatím se jedná o tradiční výrobky Alcatelu, ale již třeba véčko OT835 je převzatý model od asijského výrobce. To však není nic divného, třeba Motorola nebo Siemens také přebírají, nebo si nechávají vyrábět modely na zakázku od asijských výrobců.

V nejbližší době se tedy s mobily Alcatel nadále budeme setkávat. I pokud by Alcatel převzal nějaký asijský výrobce, je nanejvýš pravděpodobné, že značku zachová a spíš doplní sortiment o své produkty. Je i možné, že použije část hardwaru Alcatelu, jen přidá různé varianty koncepce, dodá lepší displeje a pohraje si s diodami a polyfonními melodiemi. Zákazník tak může spíš získat, než ztratit.

Jakmile budeme znát více informací o budoucnosti mobilní divize Alcatelu, budeme vás neprodleně informovat.