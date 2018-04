Hazardu v mobilech brání jen zahraniční vlastnictví

"Cítíme po takových službách poptávku, ale dnes to ještě neumožňuje česká legislativa," říká Martina Kemrová z T-Mobilu. Operátor, stejně jako jeho dva konkurenti, by si totiž musel pořídit loterijní licenci, ale tu nikdo firmě se zahraničním vlastníkem podle dnešního zákona nevydá.

"Kdyby se našel někdo, kdo by chtěl využít našich zkušeností, určitě se dohodneme," dodává Kemrová.

Asi nejvíce nakročeno k mobilnímu sázení má Vodafone. Uzavřel totiž smlouvu s jedním z největších internetových sázkařských domů Gaming Corporation. Spolu s ním chce spustit mobilní kasino na svém portálu Vodafone live!, zahájení se očekává už příští měsíc.

Podle operátora by měl zpočátku nabízet jedenáct Java her jako Black Jack, poker nebo ruleta. Uživatelé tak budou moci karbanit o peníze v rámci operátorského portálu. K registraci stačí textová zpráva.

V Česku však na něco podobného zatím zapomeňte. "Sázkové hry v mobilním telefonu jsou ve světě velmi populární. V případě, že se platná legislativa změní, je možné, že se s podobnou nabídkou setkají i zákazníci u nás," říká mluvčí Vodafonu Jakub Hrabovský.

Novela loterijního zákona pod taktovkou vlády už dokonce vznikla, ale nakonec ji poslanci smetli ze stolu. Nový zákon, který bude po vzoru těch evropských otevřenější nejen sázení pomocí mobilních telefonů, ale třeba i na internetu, tak čeká na novou vládu.

Navíc i loterijním společnostem by se mobily líbily jako jeden z dalších distribučních kanálů. "Je to jedna z možností, o které už nějakou dobu uvažujeme. Stejně jako o internetu," říká mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund s tím, že stejně jako u operátorů je kamenem úrazu legislativa. "Je například problém s tím, jak vyřešit, zda je sázkaři více než osmnáct let. Nebo se musí vyjasnit převody peněz, vysvětluje Zikmund.

Vodafone ani T-Mobile o udělení loterijní licence zřejmě usilovat nebudou, stačí, když budou fungovat jako zprostředkovatelé. Nově mobilním firmám ministerstvo financí určilo pravidla spotřebitelských soutěží přes mobilní telefony či internet, pro které není třeba získat povolení podle loterijního zákona. Jde hlavně o soutěže vědomostní, výkonové či s předem daným pořadím, případně typu "každý vyhrává".

"Velmi často jsme naráželi na to, co při různých, hlavně marketingových soutěžích je, a naopak není loterie. Vznikl požadavek stanovení pravidel," uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Například soutěž, ve které všichni účastníci dostanou kosmetický balíček či samolepku, je v pořádku a není pro ni nutné povolení. Pokud ale jeden soutěžící může vyhrát osobní automobil, tak již jde o loterii. "Ceny nesmějí být výrazně rozdílné," vysvětlil Prouza jedno z kritérií.

Dalším je cena za textovou zprávu, která by neměla překročit asi deset korun.

Při tvorbě pravidel ministerstvo financí spolupracovalo s Asociací mobilních operátorů a podle Prouzy je výsledek odrazem toho, že současný loterijní zákon nestačí prudkému rozvoji informačních technologií a trendům mezinárodního hazardního průmyslu.

Legislativa zatím i v Evropě dosud žádá, aby před hazardními hrami byli ochráněni mladiství. Her si tak mohou užít až plnoletí uživatelé. Proto i britský Vodafone musí na svou hernu uplatnit pravidla pro přístup k obsahu s věkovým omezením. Zpočátku budou vklady umožněny jen uživatelům s platnou kreditní kartou. Hráči si také budou moci nastavit denní limity a maximální sázku. I tak si operátor a sázkařská firma slibují od spojení velké zisky.

"Celosvětový trh mobilního hraní bude stále růst a podle prognóz by měl obrat dosáhnout hranice 19,3 miliardy dolarů v roce 2009," říká Justin Drummond, šéf Gaming Corporation. Dodává, že mobilní hazard může tvořit až třetinu příjmů operátorů. Firma navíc kromě Vodafonu spolupracuje také s Orangem.