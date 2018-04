Havárie sítě GSM - jaký komu vzít metr?

Ještě před odjezdem na CeBIT potkala Paegasí síť nepříjemnost - na čtyřicet minut nad Prahou zhavarovala. Přinesli jsme o tom zprávu tak, jak je naším zvykem - včas a pokud možno s fakty. Poté byl CeBIT - díky operátorům za to, že se nám nikdo nemstil a nezkoušel, zda i z Hannoveru dokážeme přinést aktuální zprávu o další havárii. Zato poštovní schránka praskala reakcemi ve švech. Trpělivě jsem vysvětloval a odpovídal soukromě se zapřísáhnutím, že se k tomu ve článku nebudu vracet.

Z tohoto předsevzetí mne vyvedl Karel, jenž se zašel podívat na EuroTelí ústřednu při příležitosti jakéhosi novinářského dne - mne bohužel toto povinnosti neumožnily. Karlovi zde byla hlava posypána popelem za to, jak jsme o havárii sítě Paegas informovali. Karel - jenž se přeci jenom v GSM tolik neorientuje (jeho starostí jsou penízky, kde si to vynahrazuje) - si hlavu popelem posypat nechal a podle vlastního pozdějšího líčení se tvářil, jako že mne za tuto nespravedlnost pověsí na vysunuté CD-ROM našeho serveru.

Proto jsem se rozhodl odpovědět na výtky obého charakteru. Především však předesílám, že pád sítě GSM - ať už kohokoliv - považuji za natolik významný, že se mu v našem aktuálním zpravodajství věnujeme vždy!

Takže výtka první: nadržujeme EuroTelu, protože jsme pád Paegasu rozmázli, zatímco jednodenní výpadek Go karet jsme přešli pouhým stručným komentářem v rubrice Krátce z domova.

Fakta: Go karty používá nějakých 15 000 lidí - tedy úroveň "zasažení obyvatelstva" je o řád nižší. Výpadek vznikl programovou záměnou software v ústředně - pravdou je, že EuroTel to mohl avizovat dopředu přes SMS. Domníváme se, že jsme tedy informovali adekvátně rozsahu výpadku v obou případech.

Výtka druhá: nadržujete Paegasu, protože když už jste toho tolik napsali o výpadku EuroTelu, měli jste to teď natřít i Paegasu.

Fakta: Síť EuroTel GSM Global zhavarovala na téměř celé tři dni. To se může stát - ale fakta jsou taková, že se tehdy EuroTel pokoušel účelově manipulovat situaci a podával poněkud nepravdivé informace. Pamatuji si honosné prohlášení Jammieho MacDonalda, který tvrdil, že taková věc se stává jednou za sto let - a to prosím pěkně v okamžiku, kdy jej museli technici upozornit stejně jako nás, že síť se nachází v havarijním stavu a potřebuje vypojit, aby mohla projít sérií záplatování.

To, že tehdy EuroTel upřednostnil marketingové hledisko před technickými požadavky, se mu vymstilo. Právě toto rozhodnutí bylo tehdy terčem našeho rozsáhlého posměchu - a dlužno říci, že oprávněně.

Síť Paegas havarovala v důsledku výpadku generátorů a to na nejdéle čtyřicet minut. Firma RadioMobil nám tato fakta sdělila - síť naběhla a již se do věčných lovišť neodporoučela.

Domnívám se tedy, že havárii obou sítí jsme se věnovali v poměru k jejich závažnosti - především tu stojí 40 minut proti třem dnům a sto letům...

Tolik v krátkosti k oběma haváriím - zdůrazňuji také, že síť GSM je komplikovaný technický komplex, který může havarovat v zásadě velmi snadno (záleží na obsluze) a tvrdit, že něco spadne nebo nespadne, je velmi ošidné. RadioMobilu by ovšem nyní rozhodně prospělo, kdyby dozoru a hlavně rozvoji svojí sítě Paegas věnoval tolik úsilí, co momentálně jeho konkurent - alespoň co se území Prahy týká.

Pokrytí v budovách je u Paegasu naprosto nedostatečné - staré vady na kráse zůstávají nenapraveny po léta: ulice Čechova u Letenské pláně je nedobytná od zrození Paegasu, zkuste si zatelefonovat z takových středobodů jako je podchod u Muzea - hovor se spolehlivě rozpadá i při rychlém sprintu. A takových lokalit je více...