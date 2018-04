Vy smartphony Wow Way dobře znáte, ale pro Američany jsou neznámé

Celosvětově je Huawei trojkou mezi výrobci mobilních telefonů, ale ambice má ještě vyšší, rád by se stal dokonce světovou jedničkou. K tomu potřebuje firma na trhu, který začíná spíše stagnovat, nadále růst. A jednou z cest k růstu je i zlepšení pozice na trzích, kde jí to příliš nejde.

Doma v Číně nebo třeba v Evropě se firmě dobře, takže tady si o moc nepolepší. Zato v USA je Huawei dosud doslova titěrnou značkou – válcuje ho tu i rival ZTE, který naopak paběrkuje třeba u nás.

Podle očekávání ovšem teď Huawei zavelel k útoku na americký trh. Stalo se tak v rámci veletrhu CES a firma to vzala opravdu pořádně „od podlahy“. Huawei tu například poprvé měl velkou vlastní produktovou tiskovou konferenci. Žádné dramatické novinky se však nekonaly, firma jen na americký trh oficiálně uvedla svůj špičkový smartphone Mate 10 Pro. Mimochodem, už loni bylo Las Vegas oblepené reklamou na předchozí model Mate 9, který měl být prvním smartphonem s podporou hlasové asistentky Alexa, jenže úspěch zde čínské značce nepřinesl.

Nejspíš i proto, že oblepením Las Vegas loňská snaha Huaweie víceméně ustala. Letos ovšem firma očividně do své propagace investuje více a zdá se, že to v USA opravdu myslí vážně. Pracuje totiž i na tom, aby se její telefony dostaly také do nabídky amerických operátorů.

Jenže v případě modelu Mate 10 Pro se tak prý nestane, dohoda s operátorem AT&T totiž nakonec nedopadla. Prý proto, že na operátora začaly tlačit americké úřady, pro které je Huawei problematickou firmou s napojením na komunistický režim v Číně a tudíž může předtsavovat bezpečnostní riziko. Zajímavé je, že proti firmám jako ZTE nebo TCL, které v USA slaví úspěchy (najen v mobilech), nic úřady nemají. Inu, důvěru v USA si bude Huawei budovat asi dlouho.

Společnost také ukázala střípky kampaně, za pomoci níž bude zákazníky na své telefony v USA lákat. Jedním prvkem nejspíš bude seznamování se značkou jako takovou. Na výstavišti v Las Vegas se například objevily billboardy a další materiály, které hlásají: „Wow way“ a lákají na nový Mate 10 Pro. Výslovnost onoho spojení na billboardech je přitom velmi podobná tomu, jak by si Huawei představoval, aby se minimálně v anglofonním světě jeho značka vyslovovala. Otázkou je, jak moc velká tato kampaň bude, jelikož například doména Wowway.com patří jednomu z americkému lokálnímu internetovému poskytovateli.

Na Mate 10 Pro ovšem už Huawei láká i za pomoci on-line reklamní kampaně. Velké inzeráty a bannery se objevily na velkých amerických technologických serverech, jako je například The Verge. Tady kampaň láká na „Nejlepší telefon, o kterém jste nikdy neslyšeli.“ Stejný slogan pak používá Huawei i na vlastních amerických stránkách.

V ofenzivě na americkém trhu pomůže společnosti Huawei samozřejmě i sesterská značka Honor. Ta již těsně před začátkem veletrhu oznámila, že začne v USA prodávat modely 7X a View10, které byly pro Evropu představeny před koncem loňského roku v Londýně, do Česka se ovšem nedostanou (více viz Ukázali nám nejvýhodnější supermobily. Ale nutí nás kupovat dražší modely). Honor 7X se tu ukázal v exkluzivní červené barvě (byť na stánku chybí).