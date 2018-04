Fotoaparáty Hasselblad stojí statisíce, na mobil je za osm tisíc

O novém Lenovu Moto Z Play jsme vás podrobně informovali v tomto článku. Je to modulární smartphone, u kterého lze pomocí jednoduchého mechanismu připínat na záda nové moduly: přídavné baterie, kryty, projektor, reproduktory a jako zlatý hřeb fotomodul s optickým zoomem.

A tento fotomodul nese logo legendární švédské značky Hasselblad a design vychází ze vzhledu jejích fotopřístrojů. Při ceně osm tisíc korun za tento modul je to nejlevnější hasselblad široko daleko, a to tak výrazně, že to musí překvapit i někoho, kdo o této značce slyšel jen z hodně rychle jedoucího vlaku.

Hasselblad totiž nikdy nebyl výrobce obyčejných komerčních přístrojů. Produkoval velkoformátové přístroje pro profesionály. Špičkové a také velmi drahé. V roce 1969 se pak přístroj této značky podíval i na Měsíc, kde se s ním fotila posádka Apolla 11. Dnes firma produkuje profesionální studiové digitální fotoaparáty, jejichž cena se pohybuje ve stovkách tisíc korun a některé modely stojí více než milion. Na podzim se do prodeje dostane poloprofesionální model X1D, který bude stát zhruba čtvrt milionu korun.

Z výše uvedeného je zřejmé, že přídavný modul pro Moto Z Play sice nese slavné logo, ale Hasselblad ho určitě nevyrábí. Produkci si zajišťuje přímo Lenovo, modul pak spolunavrhovali inženýři Hasselbladu, ale to je všechno. Je to v podstatě marketingová značka, podobně jako Huawei spolupracuje s Leicou a Nokia se zase kamarádila se značkou Carl Zeiss. Dobré jméno dobře prodává. Jelikož Hasselblad kooperuje v oblasti fotoaparátů se Sony, můžeme tipovat, že v modulu je čip Sony.

Samotný modul se ke smartphonu připne velmi snadno, v podstatě ho stačí přiložit a magnety ho chytnou a už nepustí. Telefon se pak s modulem ihned a automaticky propojí. Fotit lze v podstatě rychle, ale jak se to vezme. Od přiložení modulu to trvá do osmi sekund, po samotném spuštění na modulu nebo po zatřepání mobilem (to je záměrné gesto) lze fotit za cca dvě tři sekundy.

Někteří kolegové si více stěžovali na čekání na uložení snímku po vyfocení. Nám to tak dlouhé nepřišlo, ale prostě samotný mobil fotí podstatně svižněji a rychleji. Důvod je prostý. V modulu je objektiv a čip (12 Mpix), ale obrazová data se zpracovávají ve smartphonu.

Důvod, proč nad takovým fotomodulem, který není nejmenší, má cenu vůbec uvažovat, je jeho optika. Má totiž desetinásobný optický zoom, což je na mobilech spíš utopie, zatím se u pár nesmělých pokusů podařilo v mobilu udělat trojnásobný optický zoom.

V příloze vám nabízíme dvě fotografie pořízené modulem a jednu ze samotného smartphonu (všechny tři bez jakékoliv úpravy). Bez zoomu a s maximálním přiblížením. Výsledky považujeme za slušné. Není to zázrak, ale nutno dodat, že podmínky nebyly vstřícné. Objektiv nemá nikterak výjimečnou světelnost, přesto se dá i za umělého osvětlení udržet záběr s maximálním přiblížením neroztřesený z ruky. Venku za denního světla budou výsledky určitě lepší. Blesk (xenonový) jsme nepoužili.

Má to tedy cenu? V principu ano. Kdo nemá a nebo nechce s sebou třeba na dovolenou brát zrcadlovku a vše bude fotit mobilem, tak s modulem Hasselblad může zkusit i něco kreativnějšího a hlavně nebude mít jen samá „panoramata“. Přitom modul nemusí mít stále u sebe, vezme si ho třeba jen na výlet.

Cena je vysoká, za stejné peníze lze koupit celý fotoaparát se zoomem a bude s největší pravděpodobností fotit lépe. Ale musíte ho nabíjet, musíte si ho vzít s sebou, stáhnout z něj fotky a tak dále. Modul Hasselblad si bere energii z mobilu, nic nepotřebuje, fotky se ukládají v mobilu a lze je ihned sdílet všemi mobilními způsoby. Modul ovšem připojíte jen k vybraným modelům Moto, což je další omezení.

V principu však novinku musíme pochválit, stejně jako celý modulární systém Moto Z. Nápad dobrý, provedení slušné, teď jen snížit cenu modulů a koncept modulárního smartphonu rozpracovat i do levnějších přístrojů.