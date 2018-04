Hardware Palm III

Nový zaoblený tvar přizpůsobený dlani má stejné rozměry jako předchozí model. Přesto Palm III opticky vypadá, že je tenčí. I hmotnost nového modelu zůstala stejná jako u PalmPilota. Hmotnost krytu PalmPilota je zanedbatelná. Ve spodní části je Palm III více zaoblen, aby "netlačil do dlaně". V pravé horní části je PalmPilot vybaven jakýmsi oblými výstupky pro prsty. Tento "hřeben" slouží také pro zasunití tužky. Bohužel leváci mají v tomto případě smůlu a musí si zvyknout.





2MB Flash RAM (při upgrade OS nemusíte měnit celou desku, jako tomu bylo doposud)



přibližně 6000 adres 5 let pro Date Book 1500 úkolů 1500 poznámek 200 E-mail adres



Infračervený port





Upravený komunikační port

2MB RAM

2MB Flash

OS 3.0 a nový SW

IR transceiver (IR port)

Nový zadní kryt základní desky

Tvar Palm III je zaoblený a velmi příjemný do dlaně. Ostatně právě pro dlaň byl Palm III konstruován. Je nutno říci, že si autoři pohráli s designem a že se za Palm III nebudete muset stydět. Rovněž Palm III dostál změn v programovém vybavení. Cena Palm III je zatím stanovena na $399,- cena upgrade na Palm III by se měla pohybovat kolem $130,-Palm III je vybaven standardně krytem diispleje. Tento kryt je po stranách ve dvou bodech přichycen k Palm III. Přesto že je lehce odstranitelný, hrozí častým sundáváním opotřebování úchytů. Kryt má možnost nastavení sklonu. První varianta zajišťuje možnost udržet kryt pod mírným úhlem vůči displeji (pootevřený kryt) od displeje Palm III.Druhá zajistí, že se dá kryt otočit až dozadu a umožní udržet Palm III pod určitým sklonem.Velký problem může nastat, pokud před překlopením krytu dozadu zapomenete vytáhnou z Palm III zasunutou tužku. Proto nezapomeňte: Před přetočením krytu vytáhněte tužku.Protože je kryt připevněn k Palm III jednoduše pomocí výstupku na krytu zapadajícího do důlku v Palm III, je pravděpodobné, že se budou dát sehnat kryty i od jiných výrobců. Nebylo by např. špatné, kdyby se dal kryt otočit dokola kolem Palm III. Tím by se vyloučilo možné poškození Plam III nebo krytu.Bohužel si většina uživatelů stěžovala na kožené pouzdro PalmPilota, které mělo švy zahnuté dovniř a při zasunování PalmPilota do tohoto pouzdra docházelo k pootočení kolečka kontrastu zobrazení. U Palm III je knoflík mnohem více zapuštěn pod hranou Palm III.Novinkou Palm III je infračervený port pro výměnu informací s dalšími Palm III. Použitím infračerveného portu tím pádem odpadá výměna dat mezi Palm III pomocí HotSyncu. Výměny dat pomocí IR také závisí na kvalitě programového vybavení. 3COM tvrdí, že při vzdálenosti od cca 5 cm do 100 cm by měl IR pracovat spolehlivě a rychle. Jak už i Vás asi napadlo, má IR u Palm III význam pouze ve firmách nebo mezi lidmi, vlastnící stejného Palm III.Nová tužka se mnohem lépe drží a jak tvrdí 3COM, tužka byla navrhována ergonomicky. Má mnohem menší třecí odpor a lépe "klouže" po displeji.Část, za kterou se tužka drží, je kovová, což jí dělá pevnější, lépe se drží a při psaní se neprohýbá. Tudíž uživatel má pocit lepšího kontaktu s displejem.Oproti dvěma tlačítkům (Up, Dn) u PalmPilota má Palm III pouze jedno polohovací. Pokud zatlačíte více nahoře, aktivuje se funkce Up a obráceně. Tlačítka pro aplikaci AdresBook a ToDo jsou nepatrně nižší než pro DateBook a Memo a nepatrně kopírují vlnitou spodní část Palm III.Změnou prošlo i tlačítko Power. Oproti PalmPilotovi, kde se muselo "šátrat prstíkem" než se tlačítko stlačilo, je nové tlačítko větší a snáze přístupné.PalmPilot měl otevřený přístup ke kontaktům umístěným volně na spodní části PalmPilota.U Palm III je sériový port chráněn krytem, který má zamezit znečištění a poškození kontaktů. Kryt je odklápěcí a pokud položíte Pilot III do kolébky, trošku se poodsune se.Palm III má úplně novou kolébku. Ne že by plnila jinou funkci, ale její vzhled doznal podstatných futuristických změn, hodících se do filmu o Batmanovi. Kolébka je kulatější než její předchůdkyně, ale na rozdíl od té předchozí, určené pro všechny modely Pilotů, je tato určena pouze pro Palm III.Otázka upgrade Pilota/PalmPilota bude u nás asi jedna z nejdůležitějších. Jsem přesvědčen, že dobře fungující IR port bude pro stávající i nové uživatele dobrou motivací pro pořízení Palm III, nebo alespoň upgrade na tento model. Upgrady se budou prodávat a budou obsahovat:Nový kryt základní desky bude nahrazen novým s mírně zaobleným výstupkem pro umístění IR transceiveru. Bohužel s upgradem příjdete (stejně jako u upgrade na PalmPilota o podsvětlení) o nový design Palm III. Tento upgrade si budete moci provést sami.