HardCase pro m50x a m10x - "nezničitelné" pouzdro

Uvnitř pouzdra pro m50x je i malé pouzdro pro SD/MMC kartu, což umožní mít vše pohromadě. Dalśí dobrou záležitostí je, že obě půlky pouzdra, které se rozevírají, mají části upraveny tak, že do sebe zapadají a chrání vnitřek proti vodě. Je to spíše určeno proti stříkající vodě a dešti, než na koupání. Specialitou pouzdra pro řadu m10x je pochopitelné průhledn

Na zadní straně je patent na zacvaknutí proti kusu, který se navlékne na pásek, což umožní celé pouzdro volně nosit na pásku. Jedinou nevýhodou je to, že se kolem tohoto patentu celé pouzdro kýve, což může být nepříjemné při chůzi nebo běhu.

Vlastní PDA se v pouzdru uchytí buď speciálními držáčky místo otočného krytu přes displej pro Palm m10x, nebo v případě m50x je to vyřešeno kloubem, který se zastrčí místo tužky (stylusu) v levé části Palma.

Co napsat, snad jen to, že někteří tato pouzdra chtějí, protože pracují v těžkém prostředí a některým se nelíbí, protože velice zvětšuje celé zařízení, ale to je věc diskuse. Takže pokud chcete své zařízení nadprůměrně chránit, je toto možná cesta.